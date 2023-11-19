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Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 19.11.2023
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 35 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T00:23
2023-11-19T00:23
2023-11-19T00:23
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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 35 боеприпасов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало об 11 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). На донецком направлении противник совершил два обстрела из артиллерии 155 миллиметров, ударного БПЛА. На горловском - девять обстрелов из артиллерии 155 и 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Как отмечает представительство, всего украинские войска выпустили 35 различных боеприпаса. Под огнем оказались районы трех населенных пунктов республики: Горловка, Зайцево, Донецк. Как отмечается, поступили сведения о ранении трех гражданских лиц в Петровском районе Донецка. В предыдущие сутки со стороны украинских войск было зафиксировано 48 обстрелов.
https://ria.ru/20231117/spetsoperatsiya-1910049831.html
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донецкая народная республика, сцкк, донецк, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Донецк, Украина, В мире
Украинские войска за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 11 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 35 боеприпасов