https://ria.ru/20231119/obekt-1910369490.html

В Киевской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

В Киевской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 19.11.2023

В Киевской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

После взрывов в Киевской области повреждения получил объект инфраструктуры, заявил глава местной военной администрации Руслан Кравченко в Telegram-канале. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T10:22

2023-11-19T10:22

2023-11-19T14:18

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. После взрывов в Киевской области повреждения получил объект инфраструктуры, заявил глава местной военной администрации Руслан Кравченко в Telegram-канале."Поврежден инфраструктурный объект. <...>. Пожар ликвидирован", — говорится в публикации.Кравченко уточнил, что воздушная тревога ночью в регионе длилась порядка пяти часов. В ночь на воскресенье украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области. Там объявляли воздушную тревогу. Утром появилась информация о звуках разрывов в подконтрольном ВСУ Херсоне.Российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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Влада Копылова

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