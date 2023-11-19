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В Киевской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 19.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:22 19.11.2023 (обновлено: 14:18 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/obekt-1910369490.html
В Киевской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры
В Киевской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 19.11.2023
В Киевской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры
После взрывов в Киевской области повреждения получил объект инфраструктуры, заявил глава местной военной администрации Руслан Кравченко в Telegram-канале. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T10:22
2023-11-19T14:18
специальная военная операция на украине
в мире
киевская область
украина
владимир путин
дмитрий песков
херсон
киев
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. После взрывов в Киевской области повреждения получил объект инфраструктуры, заявил глава местной военной администрации Руслан Кравченко в Telegram-канале.&quot;Поврежден инфраструктурный объект. &lt;...&gt;. Пожар ликвидирован&quot;, — говорится в публикации.Кравченко уточнил, что воздушная тревога ночью в регионе длилась порядка пяти часов. В ночь на воскресенье украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области. Там объявляли воздушную тревогу. Утром появилась информация о звуках разрывов в подконтрольном ВСУ Херсоне.Российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231118/chernigov-1910226806.html
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в мире, киевская область, украина, владимир путин, дмитрий песков, херсон, киев, руслан кравченко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Херсон, Киев, Руслан Кравченко, Вооруженные силы Украины
В Киевской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Киевской области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. После взрывов в Киевской области повреждения получил объект инфраструктуры, заявил глава местной военной администрации Руслан Кравченко в Telegram-канале.
«

"Поврежден инфраструктурный объект. <...>. Пожар ликвидирован", — говорится в публикации.

Кравченко уточнил, что воздушная тревога ночью в регионе длилась порядка пяти часов.
В ночь на воскресенье украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области. Там объявляли воздушную тревогу. Утром появилась информация о звуках разрывов в подконтрольном ВСУ Херсоне.
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В Чернигове прогремели взрывы, сообщили СМИ
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Российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевская областьУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковХерсонКиевРуслан КравченкоВооруженные силы Украины
 
 
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