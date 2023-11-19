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В Киевской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры
В Киевской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 19.11.2023
В Киевской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры
После взрывов в Киевской области повреждения получил объект инфраструктуры, заявил глава местной военной администрации Руслан Кравченко в Telegram-канале. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T10:22
2023-11-19T10:22
2023-11-19T14:18
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. После взрывов в Киевской области повреждения получил объект инфраструктуры, заявил глава местной военной администрации Руслан Кравченко в Telegram-канале."Поврежден инфраструктурный объект. <...>. Пожар ликвидирован", — говорится в публикации.Кравченко уточнил, что воздушная тревога ночью в регионе длилась порядка пяти часов. В ночь на воскресенье украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области. Там объявляли воздушную тревогу. Утром появилась информация о звуках разрывов в подконтрольном ВСУ Херсоне.Российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231118/chernigov-1910226806.html
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РИА Новости
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В Киевской области заявили о повреждении объекта инфраструктуры
Власти сообщили о повреждении объекта инфраструктуры в Киевской области