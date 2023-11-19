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Полиция в Нью-Гэмпшире опознала виновника стрельбы в больнице, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.11.2023
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00:12 19.11.2023 (обновлено: 00:16 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/nyu-gempshir-1910336550.html
Полиция в Нью-Гэмпшире опознала виновника стрельбы в больнице, сообщили СМИ
Полиция в Нью-Гэмпшире опознала виновника стрельбы в больнице, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.11.2023
Полиция в Нью-Гэмпшире опознала виновника стрельбы в больнице, сообщили СМИ
Американские правоохранительные органы опознали виновника стрельбы в больнице штата Нью-Гэмпшир и обнаружили автоматическую винтовку с патронами к ней в фургоне РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T00:12
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Американские правоохранительные органы опознали виновника стрельбы в больнице штата Нью-Гэмпшир и обнаружили автоматическую винтовку с патронами к ней в фургоне на больничной парковке, сообщил телеканал CBS News. Ранее телеканал NBC сообщал, что стрельба, повлекшая за собой жертвы, произошла в пятницу в больнице американского города Конкорд. "Подозреваемый в стрельбе… был опознан, а генеральный прокурор подтвердил, что винтовка типа AR (полуавтоматическая винтовка ArmaLite - ред.) была найдена в фургоне на парковке больницы", - говорится в сообщении телеканала. Как сообщает CBS News, нападавшим был 33-летний бездомный Джон Мадор. В ходе перестрелки он убил 63-летнего охранника больницы Брэдли Хааса. По данным телеканала, на парковке больницы сотрудники полиции также обнаружили фургон, где лежал разгрузочный жилет, полуавтоматическая винтовка и боеприпасы к ней. Телеканал отметил, что генеральный прокурор Джон Формелла не подтвердил, принадлежал ли фургон Мадору.
https://ria.ru/20231112/strelba-1908955263.html
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нью-гэмпшир, nbc, в мире
Нью-Гэмпшир, NBC, В мире
Полиция в Нью-Гэмпшире опознала виновника стрельбы в больнице, сообщили СМИ

CBS: правоохранители в США опознали виновника стрельбы в штате Нью-Гэмпшир

© AP Photo / Jeenah MoonПолицейские в США
Полицейские в США - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / Jeenah Moon
Полицейские в США. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Американские правоохранительные органы опознали виновника стрельбы в больнице штата Нью-Гэмпшир и обнаружили автоматическую винтовку с патронами к ней в фургоне на больничной парковке, сообщил телеканал CBS News.
Ранее телеканал NBC сообщал, что стрельба, повлекшая за собой жертвы, произошла в пятницу в больнице американского города Конкорд.
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"Подозреваемый в стрельбе… был опознан, а генеральный прокурор подтвердил, что винтовка типа AR (полуавтоматическая винтовка ArmaLite - ред.) была найдена в фургоне на парковке больницы", - говорится в сообщении телеканала.
Как сообщает CBS News, нападавшим был 33-летний бездомный Джон Мадор. В ходе перестрелки он убил 63-летнего охранника больницы Брэдли Хааса.
По данным телеканала, на парковке больницы сотрудники полиции также обнаружили фургон, где лежал разгрузочный жилет, полуавтоматическая винтовка и боеприпасы к ней. Телеканал отметил, что генеральный прокурор Джон Формелла не подтвердил, принадлежал ли фургон Мадору.
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