https://ria.ru/20231119/nyu-gempshir-1910336550.html
Полиция в Нью-Гэмпшире опознала виновника стрельбы в больнице, сообщили СМИ
Полиция в Нью-Гэмпшире опознала виновника стрельбы в больнице, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.11.2023
Полиция в Нью-Гэмпшире опознала виновника стрельбы в больнице, сообщили СМИ
Американские правоохранительные органы опознали виновника стрельбы в больнице штата Нью-Гэмпшир и обнаружили автоматическую винтовку с патронами к ней в фургоне РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T00:12
2023-11-19T00:12
2023-11-19T00:16
нью-гэмпшир
nbc
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867547188_0:0:1303:733_1920x0_80_0_0_2e023c2643683e815873a6577531bb6c.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Американские правоохранительные органы опознали виновника стрельбы в больнице штата Нью-Гэмпшир и обнаружили автоматическую винтовку с патронами к ней в фургоне на больничной парковке, сообщил телеканал CBS News. Ранее телеканал NBC сообщал, что стрельба, повлекшая за собой жертвы, произошла в пятницу в больнице американского города Конкорд. "Подозреваемый в стрельбе… был опознан, а генеральный прокурор подтвердил, что винтовка типа AR (полуавтоматическая винтовка ArmaLite - ред.) была найдена в фургоне на парковке больницы", - говорится в сообщении телеканала. Как сообщает CBS News, нападавшим был 33-летний бездомный Джон Мадор. В ходе перестрелки он убил 63-летнего охранника больницы Брэдли Хааса. По данным телеканала, на парковке больницы сотрудники полиции также обнаружили фургон, где лежал разгрузочный жилет, полуавтоматическая винтовка и боеприпасы к ней. Телеканал отметил, что генеральный прокурор Джон Формелла не подтвердил, принадлежал ли фургон Мадору.
https://ria.ru/20231112/strelba-1908955263.html
https://ria.ru/20231115/zaderzhanie-1909624093.html
нью-гэмпшир
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867547188_0:0:1909:1431_1920x0_80_0_0_353b4a224e1f99813a90df1abef22faa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-гэмпшир, nbc, в мире
Полиция в Нью-Гэмпшире опознала виновника стрельбы в больнице, сообщили СМИ
CBS: правоохранители в США опознали виновника стрельбы в штате Нью-Гэмпшир
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Американские правоохранительные органы опознали виновника стрельбы в больнице штата Нью-Гэмпшир и обнаружили автоматическую винтовку с патронами к ней в фургоне на больничной парковке, сообщил телеканал CBS News
.
Ранее телеканал NBC
сообщал, что стрельба, повлекшая за собой жертвы, произошла в пятницу в больнице американского города Конкорд.
Во время стрельбы в Марселе погибли два человека, сообщают СМИ
"Подозреваемый в стрельбе… был опознан, а генеральный прокурор подтвердил, что винтовка типа AR (полуавтоматическая винтовка ArmaLite - ред.) была найдена в фургоне на парковке больницы", - говорится в сообщении телеканала.
Как сообщает CBS News, нападавшим был 33-летний бездомный Джон Мадор. В ходе перестрелки он убил 63-летнего охранника больницы Брэдли Хааса.
По данным телеканала, на парковке больницы сотрудники полиции также обнаружили фургон, где лежал разгрузочный жилет, полуавтоматическая винтовка и боеприпасы к ней. Телеканал отметил, что генеральный прокурор Джон Формелла не подтвердил, принадлежал ли фургон Мадору.
В Подмосковье задержали участников свадьбы со стрельбой