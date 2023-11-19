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Зрители рассказали, что Носков ушел со сцены во время концерта в Сочи - РИА Новости, 19.11.2023
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22:50 19.11.2023 (обновлено: 23:03 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/noskov-1910460654.html
Зрители рассказали, что Носков ушел со сцены во время концерта в Сочи
Зрители рассказали, что Носков ушел со сцены во время концерта в Сочи - РИА Новости, 19.11.2023
Зрители рассказали, что Носков ушел со сцены во время концерта в Сочи
Российский певец Николай Носков, выступавший с концертом в Зимнем театре Сочи, покинул сцену после четвертой песни, рассказала РИА Новости зрительница Ольга... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T22:50
2023-11-19T23:03
сочи
пермь
николай носков
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СОЧИ, 19 ноя – РИА Новости. Российский певец Николай Носков, выступавший с концертом в Зимнем театре Сочи, покинул сцену после четвертой песни, рассказала РИА Новости зрительница Ольга Мухаметжанова. По словам очевидцев, певец признался со сцены, что чувствует боль. Концерт Носкова в Сочи прошел в пятницу, 17 ноября. В ночь на субботу в Telegram-канале Носкова появилось сообщение с просьбой не сердиться на исполнителя, в нем говорилось, что "Николай выступил, как смог". Зрительница заявила РИА Новости, что Носкову стало плохо, и он ушел, исполнив лишь несколько композиций. "Четыре песни он пел. Разве это так важно? Человек пел, он выкладывался изо всех сил, и почти все это понимают. Каждому из нас в любой момент может стать плохо, и мы не закончим работу или не доделаем важные дела. Но в такие минуты важнее всего жизнь и здоровье человека", - сказала Мухаметжанова. О том, что певец покинул сцену в плохом состоянии, сообщила еще одна зрительница Елизавета. "Да, покинул (сцену - ред.)", - рассказала собеседница агентства. По словам других очевидцев, артист признался со сцены, что чувствует боль, зрители поддержали его, после чего Носков поблагодарил их и ушел. После ухода певца зал аплодировал, танцевал и некоторое время спустя начал исполнять хиты Носкова. РИА Новости пока не располагает комментариями дирекции Носкова. В Зимнем театре Сочи, где выступал артист, также отказались от комментариев. В марте 2017 года Носков перенес инсульт, через год – повторный. С 2019 года он вернулся к концертной деятельности. В феврале 2023 года артист на своем концерте в Перми исполнил лишь пару песен, ему стало плохо.
https://ria.ru/20230213/noskov-1851676453.html
https://ria.ru/20220608/noskov-1793917952.html
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сочи, пермь, николай носков
Сочи, Пермь, Николай Носков
Зрители рассказали, что Носков ушел со сцены во время концерта в Сочи

Зрители: во время концерта в Сочи Носков ушел со сцены после четвертой песни

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкНиколай Носков
Николай Носков - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Николай Носков. Архивное фото
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СОЧИ, 19 ноя – РИА Новости. Российский певец Николай Носков, выступавший с концертом в Зимнем театре Сочи, покинул сцену после четвертой песни, рассказала РИА Новости зрительница Ольга Мухаметжанова. По словам очевидцев, певец признался со сцены, что чувствует боль.
Концерт Носкова в Сочи прошел в пятницу, 17 ноября. В ночь на субботу в Telegram-канале Носкова появилось сообщение с просьбой не сердиться на исполнителя, в нем говорилось, что "Николай выступил, как смог".
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Зрительница заявила РИА Новости, что Носкову стало плохо, и он ушел, исполнив лишь несколько композиций. "Четыре песни он пел. Разве это так важно? Человек пел, он выкладывался изо всех сил, и почти все это понимают. Каждому из нас в любой момент может стать плохо, и мы не закончим работу или не доделаем важные дела. Но в такие минуты важнее всего жизнь и здоровье человека", - сказала Мухаметжанова.
О том, что певец покинул сцену в плохом состоянии, сообщила еще одна зрительница Елизавета. "Да, покинул (сцену - ред.)", - рассказала собеседница агентства. По словам других очевидцев, артист признался со сцены, что чувствует боль, зрители поддержали его, после чего Носков поблагодарил их и ушел. После ухода певца зал аплодировал, танцевал и некоторое время спустя начал исполнять хиты Носкова.
РИА Новости пока не располагает комментариями дирекции Носкова. В Зимнем театре Сочи, где выступал артист, также отказались от комментариев.
В марте 2017 года Носков перенес инсульт, через год – повторный. С 2019 года он вернулся к концертной деятельности. В феврале 2023 года артист на своем концерте в Перми исполнил лишь пару песен, ему стало плохо.
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