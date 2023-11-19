https://ria.ru/20231119/morozy-1910365598.html

В Москве и области ночью ударили зимние морозы

В Москве и области ночью ударили зимние морозы - РИА Новости, 19.11.2023

В Москве и области ночью ударили зимние морозы

Зимние морозы наблюдались в Москве и по области минувшей ночью, в столице было минус 9,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T09:57

2023-11-19T09:57

2023-11-19T09:57

москва

россия

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

погода

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Зимние морозы наблюдались в Москве и по области минувшей ночью, в столице было минус 9,2 градуса, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Минувшей ночью в большинстве регионов средней полосы России впервые ударили настоящие зимние морозы. Так, в Москве на базовой столичной метеостанции ВДНХ была зафиксирована самая холодная в текущем осеннем сезоне ночь – столбик минимального термометра застыл на отметке минус 9,2, что соответствует климатической норме второй половины декабря", - рассказал Тишковец. По его словам, в Подмосковье на большинстве метеостанций температура понизилась ниже минус 10 градусов. "Морознее всего было на местном "полюсе" холода, в Черустях, минус 14,7, а это уже многолетние показатели января", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20231115/moskva-1909539347.html

москва

россия

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

москва, россия, московская область (подмосковье), евгений тишковец, погода