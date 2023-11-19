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Глава Гагаузии обвинила власти Молдавии в преследовании оппозиции - РИА Новости, 19.11.2023
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17:52 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/moldaviya-1910425624.html
Глава Гагаузии обвинила власти Молдавии в преследовании оппозиции
Глава Гагаузии обвинила власти Молдавии в преследовании оппозиции - РИА Новости, 19.11.2023
Глава Гагаузии обвинила власти Молдавии в преследовании оппозиции
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул осудила центральные власти республики за преследование оппозиции и снятие с выборов представителей ряда... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T17:52
2023-11-19T17:52
в мире
молдавия
гагаузия
комрат
евгения гуцул
ренато усатый
майя санду
наша партия
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КИШИНЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул осудила центральные власти республики за преследование оппозиции и снятие с выборов представителей ряда партий, передает корреспондент РИА Новости. В воскресенье в 273 населенных пунктах Молдавии проходит второй тур выборов мэров и глав сельских администраций, а еще в восьми селах из-за низкой явки в первом туре проходят повторные выборы За кресла мэров и глав сельских администраций борются 544 кандидата, из них 488 выдвинуты политическими партиями, а 56 - независимые. Основная борьба развернется за кресла мэра второго по величине города Бельцы и главы Комрата, административного центра Гагаузской автономии. В первом туре местных выборов правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС/PAS) проиграла борьбу в 13 из 29 районов и городов, где проходило голосование. В 13 районах, где ПДС получила больше голосов, чем остальные партии, ее результат не превышает 40%. Более 50% она не набрала ни в одном регионе. "Я проголосовала в своем родном селе Етулия. Я проголосовала за возрождение моего родного села. Избирательная кампания в Молдавии проходила под жестким прессингом, с нарушением основных принципов демократии и правового государства. Были незаконно сняты с выборов представители ряда оппозиционных сил. Так произошло и в моем родном селе, где с предвыборной гонки был снят кандидат от оппозиционной партии", - сказала Гуцул журналистам на выходе из избирательного участка. Основная борьба во втором туре развернется за пост мэра второго по величине в республике города Бельцы, где накануне произошел политический скандал в связи со снятием после первого тура кандидата от оппозиционного движения "Альтернативная сила спасения Молдавии" Арины Коршиковой, которая считалась фаворитом. Районный суд Бельц постановил исключить Коршикову с выборов из-за нарушений, связанных с финансированием избирательной кампании. В Окружном избирательном совете Бельц пояснили, что в результате рассмотрения апелляций, поданных кандидатами-оппонентами, были выявлены нарушения, кандидат якобы превысила потолок избирательного фонда. Избирком Бельц аннулировал регистрацию Коршиковой. Ее команда опротестовала это решение в суде. Однако судебные инстанции долгое время затягивали рассмотрение запроса адвокатов. В итоге 17 ноября Апелляционная палата Бельц оставила в силе запрет центральных властей. Коршикова лишилась возможности участвовать в выборах, а во второй тур прошел кандидат от Партии социалистов Максим Морошан (в первом туре он был на третьем месте). Его соперником стал Александр Петков от политсилы "Наша партия", которой руководит одиозный активист и предприниматель Ренато Усатый. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20231119/vybory-1910368041.html
https://ria.ru/20231118/sandu-1910257119.html
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в мире, молдавия, гагаузия, комрат, евгения гуцул, ренато усатый, майя санду, наша партия
В мире, Молдавия, Гагаузия, Комрат, Евгения Гуцул, Ренато Усатый, Майя Санду, Наша партия
Глава Гагаузии обвинила власти Молдавии в преследовании оппозиции

Глава Гагаузии осудила центральные власти Молдавии за преследование оппозиции

© Sputnik / Rodion ProcaГлава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© Sputnik / Rodion Proca
Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул осудила центральные власти республики за преследование оппозиции и снятие с выборов представителей ряда партий, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье в 273 населенных пунктах Молдавии проходит второй тур выборов мэров и глав сельских администраций, а еще в восьми селах из-за низкой явки в первом туре проходят повторные выборы За кресла мэров и глав сельских администраций борются 544 кандидата, из них 488 выдвинуты политическими партиями, а 56 - независимые. Основная борьба развернется за кресла мэра второго по величине города Бельцы и главы Комрата, административного центра Гагаузской автономии. В первом туре местных выборов правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС/PAS) проиграла борьбу в 13 из 29 районов и городов, где проходило голосование. В 13 районах, где ПДС получила больше голосов, чем остальные партии, ее результат не превышает 40%. Более 50% она не набрала ни в одном регионе.
Женщина опускает бюллетень в урну на избирательном участке в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
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Вчера, 10:14
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"Я проголосовала в своем родном селе Етулия. Я проголосовала за возрождение моего родного села. Избирательная кампания в Молдавии проходила под жестким прессингом, с нарушением основных принципов демократии и правового государства. Были незаконно сняты с выборов представители ряда оппозиционных сил. Так произошло и в моем родном селе, где с предвыборной гонки был снят кандидат от оппозиционной партии", - сказала Гуцул журналистам на выходе из избирательного участка.
Основная борьба во втором туре развернется за пост мэра второго по величине в республике города Бельцы, где накануне произошел политический скандал в связи со снятием после первого тура кандидата от оппозиционного движения "Альтернативная сила спасения Молдавии" Арины Коршиковой, которая считалась фаворитом.
Районный суд Бельц постановил исключить Коршикову с выборов из-за нарушений, связанных с финансированием избирательной кампании. В Окружном избирательном совете Бельц пояснили, что в результате рассмотрения апелляций, поданных кандидатами-оппонентами, были выявлены нарушения, кандидат якобы превысила потолок избирательного фонда.
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Избирком Бельц аннулировал регистрацию Коршиковой. Ее команда опротестовала это решение в суде. Однако судебные инстанции долгое время затягивали рассмотрение запроса адвокатов. В итоге 17 ноября Апелляционная палата Бельц оставила в силе запрет центральных властей. Коршикова лишилась возможности участвовать в выборах, а во второй тур прошел кандидат от Партии социалистов Максим Морошан (в первом туре он был на третьем месте).
Его соперником стал Александр Петков от политсилы "Наша партия", которой руководит одиозный активист и предприниматель Ренато Усатый.
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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