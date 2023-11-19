https://ria.ru/20231119/moldaviya-1910425624.html
Глава Гагаузии обвинила власти Молдавии в преследовании оппозиции
Глава Гагаузии обвинила власти Молдавии в преследовании оппозиции - РИА Новости, 19.11.2023
Глава Гагаузии обвинила власти Молдавии в преследовании оппозиции
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул осудила центральные власти республики за преследование оппозиции и снятие с выборов представителей ряда... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T17:52
2023-11-19T17:52
2023-11-19T17:52
в мире
молдавия
гагаузия
комрат
евгения гуцул
ренато усатый
майя санду
наша партия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1906886475_0:0:2689:1512_1920x0_80_0_0_a2dd8bd685da574e4796bb264460ecdd.png
КИШИНЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул осудила центральные власти республики за преследование оппозиции и снятие с выборов представителей ряда партий, передает корреспондент РИА Новости. В воскресенье в 273 населенных пунктах Молдавии проходит второй тур выборов мэров и глав сельских администраций, а еще в восьми селах из-за низкой явки в первом туре проходят повторные выборы За кресла мэров и глав сельских администраций борются 544 кандидата, из них 488 выдвинуты политическими партиями, а 56 - независимые. Основная борьба развернется за кресла мэра второго по величине города Бельцы и главы Комрата, административного центра Гагаузской автономии. В первом туре местных выборов правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС/PAS) проиграла борьбу в 13 из 29 районов и городов, где проходило голосование. В 13 районах, где ПДС получила больше голосов, чем остальные партии, ее результат не превышает 40%. Более 50% она не набрала ни в одном регионе. "Я проголосовала в своем родном селе Етулия. Я проголосовала за возрождение моего родного села. Избирательная кампания в Молдавии проходила под жестким прессингом, с нарушением основных принципов демократии и правового государства. Были незаконно сняты с выборов представители ряда оппозиционных сил. Так произошло и в моем родном селе, где с предвыборной гонки был снят кандидат от оппозиционной партии", - сказала Гуцул журналистам на выходе из избирательного участка. Основная борьба во втором туре развернется за пост мэра второго по величине в республике города Бельцы, где накануне произошел политический скандал в связи со снятием после первого тура кандидата от оппозиционного движения "Альтернативная сила спасения Молдавии" Арины Коршиковой, которая считалась фаворитом. Районный суд Бельц постановил исключить Коршикову с выборов из-за нарушений, связанных с финансированием избирательной кампании. В Окружном избирательном совете Бельц пояснили, что в результате рассмотрения апелляций, поданных кандидатами-оппонентами, были выявлены нарушения, кандидат якобы превысила потолок избирательного фонда. Избирком Бельц аннулировал регистрацию Коршиковой. Ее команда опротестовала это решение в суде. Однако судебные инстанции долгое время затягивали рассмотрение запроса адвокатов. В итоге 17 ноября Апелляционная палата Бельц оставила в силе запрет центральных властей. Коршикова лишилась возможности участвовать в выборах, а во второй тур прошел кандидат от Партии социалистов Максим Морошан (в первом туре он был на третьем месте). Его соперником стал Александр Петков от политсилы "Наша партия", которой руководит одиозный активист и предприниматель Ренато Усатый. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20231119/vybory-1910368041.html
https://ria.ru/20231118/sandu-1910257119.html
https://ria.ru/20231114/moldaviya-1909471665.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, гагаузия, комрат, евгения гуцул, ренато усатый, майя санду, наша партия
В мире, Молдавия, Гагаузия, Комрат, Евгения Гуцул, Ренато Усатый, Майя Санду, Наша партия
Глава Гагаузии обвинила власти Молдавии в преследовании оппозиции
Глава Гагаузии осудила центральные власти Молдавии за преследование оппозиции
КИШИНЕВ, 19 ноя - РИА Новости. Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул осудила центральные власти республики за преследование оппозиции и снятие с выборов представителей ряда партий, передает корреспондент РИА Новости.
В воскресенье в 273 населенных пунктах Молдавии проходит второй тур выборов мэров и глав сельских администраций, а еще в восьми селах из-за низкой явки в первом туре проходят повторные выборы За кресла мэров и глав сельских администраций борются 544 кандидата, из них 488 выдвинуты политическими партиями, а 56 - независимые. Основная борьба развернется за кресла мэра второго по величине города Бельцы и главы Комрата
, административного центра Гагаузской автономии. В первом туре местных выборов правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС/PAS) проиграла борьбу в 13 из 29 районов и городов, где проходило голосование. В 13 районах, где ПДС получила больше голосов, чем остальные партии, ее результат не превышает 40%. Более 50% она не набрала ни в одном регионе.
Второй тур выборов в Молдавии стартовал с отключения электричества
«
"Я проголосовала в своем родном селе Етулия. Я проголосовала за возрождение моего родного села. Избирательная кампания в Молдавии проходила под жестким прессингом, с нарушением основных принципов демократии и правового государства. Были незаконно сняты с выборов представители ряда оппозиционных сил. Так произошло и в моем родном селе, где с предвыборной гонки был снят кандидат от оппозиционной партии", - сказала Гуцул журналистам на выходе из избирательного участка.
Основная борьба во втором туре развернется за пост мэра второго по величине в республике города Бельцы, где накануне произошел политический скандал в связи со снятием после первого тура кандидата от оппозиционного движения "Альтернативная сила спасения Молдавии" Арины Коршиковой, которая считалась фаворитом.
Районный суд Бельц постановил исключить Коршикову с выборов из-за нарушений, связанных с финансированием избирательной кампании. В Окружном избирательном совете Бельц пояснили, что в результате рассмотрения апелляций, поданных кандидатами-оппонентами, были выявлены нарушения, кандидат якобы превысила потолок избирательного фонда.
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Избирком Бельц аннулировал регистрацию Коршиковой. Ее команда опротестовала это решение в суде. Однако судебные инстанции долгое время затягивали рассмотрение запроса адвокатов. В итоге 17 ноября Апелляционная палата Бельц оставила в силе запрет центральных властей. Коршикова лишилась возможности участвовать в выборах, а во второй тур прошел кандидат от Партии социалистов Максим Морошан (в первом туре он был на третьем месте).
Его соперником стал Александр Петков от политсилы "Наша партия
", которой руководит одиозный активист и предприниматель Ренато Усатый
.
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду
, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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