https://ria.ru/20231119/mladentsy-1910454777.html

В Газе ищут родителей младенцев, которых удалось эвакуировать из "Аш-Шифа"

В Газе ищут родителей младенцев, которых удалось эвакуировать из "Аш-Шифа" - РИА Новости, 19.11.2023

В Газе ищут родителей младенцев, которых удалось эвакуировать из "Аш-Шифа"

Отделение министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа разыскивает родственников недоношенных новорожденных, которых удалось эвакуировать из госпиталя... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T21:39

2023-11-19T21:39

2023-11-19T21:39

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ДОХА, 19 ноя - РИА Новости. Отделение министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа разыскивает родственников недоношенных новорожденных, которых удалось эвакуировать из госпиталя "Аш-Шифа" на севере сектора после приказа израильских военных, для выезда на лечение в Египет, говорится в сообщении министерства в социальной сети Facebook*."Мы хотели бы сообщить вам, что 31 недоношенный новорожденный был эвакуирован из больницы "Аш-Шифа" в больницу "Тель Ас-Султан" в Рафахе в рамках подготовки к их транспортировке завтра, в понедельник, в Арабскую Республику Египет. Семьям этих детей предлагается срочно отправиться в больницу "Тель Ас-Султан" в Рафахе, чтобы опознать своих детей. Есть возможность сопровождать их в поездке для мам или других ближайших родственников", - отмечается в сообщении. В субботу израильские военные дали час руководству больницы, чтобы вывести из лечебного учреждения более 450 пациентов для эвакуации на юг сектора Газа. Им пришлось пройти 25 километров пешком до больниц на юге анклава. Вместе с ними больницу покинули и более пяти тысяч человек, которые нашли там убежище от израильских обстрелов. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231118/bolnitsa-1910279519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, палестина, израиль, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году