https://ria.ru/20231119/mir-1910461073.html

Иран призвал Россию активнее участвовать в достижении мира в Палестине

Иран призвал Россию активнее участвовать в достижении мира в Палестине - РИА Новости, 19.11.2023

Иран призвал Россию активнее участвовать в достижении мира в Палестине

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в воскресенье вечером призвал Москву... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T22:54

2023-11-19T22:54

2023-11-19T22:54

в мире

израиль

россия

иран

сергей лавров

хосейн амир абдоллахиан

владимир путин

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905386386_0:97:3072:1825_1920x0_80_0_0_17c46188dee93a07c5a876a71fda7064.jpg

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в воскресенье вечером призвал Москву играть более активную роль в достижении мира на Ближнем Востоке, следует из заявления иранского МИД. "Назвав важным предотвратить этнические чистки и вынужденную миграцию жителей Газы Абдоллахиан подчеркнул необходимость того, чтобы Россия играла более активную роль в достижении мира и безопасности в регионе Ближнего Востока", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана. В ходе разговора иранский дипломат также отметил, что Соединенные Штаты, несмотря на официальные заявления Вашингтона о стремлении прекратить войну между Палестиной и Израилем, наоборот – лишь "усиливают интенсивность и масштабы войны". Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231119/khamas-1910340913.html

https://ria.ru/20231119/foto-1910459863.html

израиль

россия

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, россия, иран, сергей лавров, хосейн амир абдоллахиан, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году