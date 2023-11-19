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Уничтожить ХАМАС и остановить Путина — мечты Байдена в день рождения

Уничтожить ХАМАС и остановить Путина — мечты Байдена в день рождения - РИА Новости, 19.11.2023

Уничтожить ХАМАС и остановить Путина — мечты Байдена в день рождения

Накануне отмечаемого завтра 81-летия Джо Байден опубликовал в The Washington Post статью "США не уступят перед вызовом Путина и ХАМАС" — текст, который... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T19:47

2023-11-19T19:47

2023-11-19T20:26

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Накануне отмечаемого завтра 81-летия Джо Байден опубликовал в The Washington Post статью "США не уступят перед вызовом Путина и ХАМАС" — текст, который одновременно обращен и к американцам, все большее число которых требует остановки кровопролития в Газе, и к остальному миру, призывающему американские власти повлиять на своего разбушевавшегося клиента, то есть Израиль.Президент США не в первый раз объединяет вместе российско-украинский и палестино-израильский конфликты — это нужно ему для утверждений о том, что "Путин и ХАМАС борются за то, чтобы стереть с лица земли соседнюю демократию, <...> надеются разрушить более широкую региональную стабильность и интеграцию". Ну все понятно: в Кремле и Газе не могли спокойно смотреть на живущих рядом свободных людей, управляемых демократическими правительствами, и решили просто уничтожить их государства. А заодно и не допустить интеграцию в этих регионах — вхождения Украины в ЕС и примирения Израиля с арабскими странами (в том числе и через строительство экономического коридора Индия — Эмираты — Саудовская Аравия — Иордания — Израиль). Ведь в этом же причина конфликтов, не так ли?Что значит — Украина и Израиль не демократии? Как это Израиль проводит политику апартеида в отношении палестинцев уже три четверти века, отнимая у них все новые и новые земли, а киевские власти хотят переделать русских в антирусских украинцев? Байден же говорит, что Путин и ХАМАС хотят уничтожить соседние демократии — и именно в этом и состоит вызов для Америки. Который она принимает, потому что "мир ждет от нас решения проблем современности, это долг лидерства, и Америка будет его выполнять". Неважно, что мир считает оба этих конфликта следствием как раз американского гегемонизма и претензий на мировое господство (расширение НАТО на восток и попытка оторвать Украину от России — в первом случае и потакание апартеидной и экспансионистской политике Израиля — во втором), Байден же обещает "решить проблемы". Интересно, как именно он собирается это сделать?Байден уже не говорит о поражении России — он пишет о том, что "мы предоставляем храбрым украинцам оружие и экономическую помощь, чтобы остановить стремление Путина к завоеваниям, пока конфликт не распространился еще дальше". Куда дальше? На Европу? То есть Байден в качестве обоснования помощи Украине продолжает продвигать абсолютно лживый тезис о том, что Россия угрожает Европе. Конечно, ведь это не Запад попытался вырвать Украину из русского мира, атлантизировать ее — это Россия собирается напасть на страны НАТО: государства Прибалтики, Польшу, Румынию... А это уже будет угрозой для американской безопасности — вот Байден даже про историю вспомнил: "Из опыта двух мировых войн прошлого века мы знаем, что когда агрессия в Европе остается без ответа, то кризис не разрешается сам собой. Он напрямую втягивает Америку".То есть Первая мировая война началась не из-за того, что Англия боялась усиления Германии и фактически спровоцировала европейскую войну, а из-за какой-то мифической безответной агрессии германцев? И США вступили в войну не потому, что хотели стать первой скрипкой в англосаксонском дуэте, претендовавшем на мировую гегемонию? А к их непосредственному участию во Второй мировой привело не столько нежелание отдавать Европу под германское владычество, сколько страх видеть ее под контролем Москвы? Из обеих европейских войн Америка вышла заметно усилившейся, а сейчас, напротив, идет закат ее могущества. И она хочет остановить его, выдав свой собственный натиск на восток за русскую угрозу?Понятно, что в случае с Россией Байден все ставит с ног на голову. Но что же он предлагает по палестинскому вопросу? Тут мы видим попытку выдать покровительство государственному терроризму за стремление к миру.Осудив ХАМАС за нападение 7 октября, Байден вдруг заявляет, что "палестинский народ заслуживает собственного государства", и даже утверждает, что у него "тоже разрывается сердце от кадров из Газы, где гибнут тысячи мирных жителей, включая детей".Президент США высказывается за решение вопроса о двух государствах, двух народах, живущих бок о бок в условиях равных свобод и достоинства, называя его единственным способом обеспечить долгосрочную безопасность. Более того: он даже пишет, что "не должно быть насильственного перемещения палестинцев из Газы, повторной оккупации, осады или блокады, сокращения территории", а чаяния палестинцев должны быть в центре посткризисного восстановления в Газе.Байден находит несколько слов даже для требования прекращения "экстремистского насилия против палестинцев на Западном берегу", а там за время операции в Газе израильтяне убили уже сотни палестинцев и арестовали тысячи.Что же случилось с администрацией Байдена — неужели она в самом деле взялась за Израиль и хочет не только остановить кровопролитие, но и принудить руководство еврейского государства к миру, то есть к реальным шагам по созданию независимой Палестины?Конечно, нет. Мы имеем дело с обычной пропагандистской демагогией, направленной на то, чтобы попытаться хоть немного успокоить как внутриамериканскую публику, так и исламский мир в целом. Но никто не верит Америке, ведь она уже много раз обещала добиться создания самостоятельной Палестины, но каждый раз Израиль лишь занимал все новые и новые палестинские земли, арестовывал и убивал все больше палестинцев.А понять, что Байден говорит о двух государствах лишь для красного словца, можно и из его собственного текста. Когда он пишет о том, что палестинский народ заслуживает собственного государства, то добавляет: "и будущего, свободного от ХАМАС". И о "будущем, в котором нет места насилию и ненависти ХАМАС", а Газа "никогда больше не должна использоваться в качестве платформы для терроризма". При этом в тексте нет ни слова о том, что вызвало ненависть, насилие и терроризм со стороны ХАМАС: о государственном терроре, убийствах, нападениях Израиля на сектор Газа за последние 55 лет. То есть нужно ликвидировать ХАМАС — и все будет хорошо.Таким образом, Байден практически повторяет то, что говорят Нетаньяху и другие израильские лидеры, заявившие о намерении уничтожить ХАМАС. Но ХАМАС — форма организации палестинского народа, его сопротивления и борьбы за свои права и земли. Призывы к уничтожению ХАМАС ничем не отличаются от призывов стереть Газу с лица земли, что мы и наблюдаем последние полтора месяца в действиях Израиля.Но, может быть, Байден хочет хотя бы остановить кровопролитие? Нет, потому что он пишет о том, что "пока ХАМАС придерживается своей идеологии разрушения, прекращения огня не будет". О чем идет речь? О том, что "если бы ХАМАС заботилось о жизнях палестинцев, оно бы освободило всех заложников, сдало оружие, выдало лидеров и тех, кто несет ответственность за 7 октября". То есть самоликвидировалось — и допустило выселение палестинцев из Газы (а именно в этом и состоит задача-максимум для Израиля). Байден на полном серьезе пишет об этом? Нет, ему нужно одобрить продолжение израильской операции в Газе, а все остальные слова служат лишь прикрытием для этого.Именно так это, кстати, и воспринял Нетаньяху: комментируя статью Байдена он, по сути, заявил, что не собирается передавать контроль над Газой даже палестинской администрации Аббаса (она бы и не согласилась на это, но это предлагал Байден), а израильская армия сохранит полную свободу действий в секторе после окончания войны. То есть оккупация продолжится — и это все, что нужно знать о мирных инициативах Байдена, которые потрясли мир своей попыткой скрыть одобрение государственного терроризма под ширмой лживых обещаний создания палестинского государства.

https://ria.ru/20231119/bayden-1910279190.html

https://ria.ru/20231118/strategiya-1910202886.html

https://ria.ru/20231115/bayden-1909693964.html

https://ria.ru/20231111/soyuznik-1908785120.html

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