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Депутат Госдумы заявил, что Зеленский сам подготовил почву для "Майдана-3" - РИА Новости, 19.11.2023
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16:24 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/maydan-1910415693.html
Депутат Госдумы заявил, что Зеленский сам подготовил почву для "Майдана-3"
Депутат Госдумы заявил, что Зеленский сам подготовил почву для "Майдана-3" - РИА Новости, 19.11.2023
Депутат Госдумы заявил, что Зеленский сам подготовил почву для "Майдана-3"
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Владимир Зеленский сам подготовил почву на Украине для "Майдана-3". РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T16:24
2023-11-19T16:24
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владимир зеленский
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Владимир Зеленский сам подготовил почву на Украине для "Майдана-3". Ранее Bloomberg сообщил, что Зеленский опасается, что на Украине готовится новый "майдан". В попытках "посеять хаос", организовать кампанию по дезинформации "Майдан-3" и сместить его с поста Зеленский обвинил Россию. "Зеленский сам подготовил почву для "Майдана-3", и Россия здесь ни при чем. Он умудрился за короткий отведенный срок сделать то, что не смогли его предшественники, - ввергнуть страну в хаос и руину, а также отправить на верную смерть весь цвет нации. Зеленский – это кровавый диктатор, которого украинский народ снесет", - сказал Шеремет. Депутат подчеркнул, что для того, чтобы спасти Украину, ее народу нужно сначала "скинуть губительное ярмо", которое насаждали извне после госпереворотов в 2004 и 2014 году. "Чем быстрее украинский народ свергнет обезумевшего Зеленского, вцепившегося как спрут в страну своей демонической властью и уничтожающего без разбору своих или чужих, ради собственного благополучия, тем больше шансов сохранить оставшееся население многострадальной Украины и вернуть мир и согласие на ее землю", - заявил депутат.
https://ria.ru/20231117/obvineniya-1910194340.html
https://ria.ru/20231119/zelenskiy-1910351023.html
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, госдума рф, михаил шеремет
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Госдума РФ, Михаил Шеремет
Депутат Госдумы заявил, что Зеленский сам подготовил почву для "Майдана-3"

Шеремет: Зеленский сам подготовил почву на Украине для "Майдана-3"

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет
Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Депутат Государственной Думы РФ Михаил Шеремет. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что Владимир Зеленский сам подготовил почву на Украине для "Майдана-3".
Ранее Bloomberg сообщил, что Зеленский опасается, что на Украине готовится новый "майдан". В попытках "посеять хаос", организовать кампанию по дезинформации "Майдан-3" и сместить его с поста Зеленский обвинил Россию.
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«
"Зеленский сам подготовил почву для "Майдана-3", и Россия здесь ни при чем. Он умудрился за короткий отведенный срок сделать то, что не смогли его предшественники, - ввергнуть страну в хаос и руину, а также отправить на верную смерть весь цвет нации. Зеленский – это кровавый диктатор, которого украинский народ снесет", - сказал Шеремет.
Депутат подчеркнул, что для того, чтобы спасти Украину, ее народу нужно сначала "скинуть губительное ярмо", которое насаждали извне после госпереворотов в 2004 и 2014 году.
«
"Чем быстрее украинский народ свергнет обезумевшего Зеленского, вцепившегося как спрут в страну своей демонической властью и уничтожающего без разбору своих или чужих, ради собственного благополучия, тем больше шансов сохранить оставшееся население многострадальной Украины и вернуть мир и согласие на ее землю", - заявил депутат.
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В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийГосдума РФМихаил Шеремет
 
 
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