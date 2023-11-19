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AI Journey пригласила Маска выступить на конференции в Москве - РИА Новости, 19.11.2023
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11:21 19.11.2023 (обновлено: 14:23 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/mask-1910377295.html
AI Journey пригласила Маска выступить на конференции в Москве
AI Journey пригласила Маска выступить на конференции в Москве - РИА Новости, 19.11.2023
AI Journey пригласила Маска выступить на конференции в Москве
Организационный комитет проводимой в России международной конференции AI Journey по искусственному интеллекту пригласил американского бизнесмена Илона Маска... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T11:21
2023-11-19T14:23
илон маск
технологии
россия
москва
индия
spacex
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Организационный комитет проводимой в России международной конференции AI Journey по искусственному интеллекту пригласил американского бизнесмена Илона Маска выступить на мероприятии в Москве.&quot;Организационный комитет международной конференции &quot;Путешествие в мир искусственного интеллекта&quot; (AI Journey) приглашает предпринимателя Илона Маска, бывшего генерального директора OpenAI Сэма Альтмана и сооснователя OpenAI Грега Брокмана принять участие в мероприятии в качестве спикеров, поделиться своими взглядами на будущее искусственного интеллекта и возможными инсайтами про новую нейросеть Grok, а также рассказать о создании ChatGPT — нейросети, которая стала сенсацией в мире технологий&quot;, — говорится в публикации.О возможном выступлении Маска на проводимой в России международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey сообщал в начале недели портал EU Reporter. Тогда оргкомитет мероприятия опроверг эту информацию, указав, что участие владельца компаний Tesla и SpaceX, а также соцсети X не планировалось, но если он захочет, то организаторы будут рады его видеть.
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илон маск, технологии, россия, москва, индия, spacex, tesla motors
Илон Маск, Технологии, Россия, Москва, Индия, SpaceX, Tesla motors
AI Journey пригласила Маска выступить на конференции в Москве

Оргкомитет AI Journey пригласил Маска выступить на конференции в Москве

© AP Photo / Marcio Jose SanchezИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / Marcio Jose Sanchez
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Организационный комитет проводимой в России международной конференции AI Journey по искусственному интеллекту пригласил американского бизнесмена Илона Маска выступить на мероприятии в Москве.
«

"Организационный комитет международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) приглашает предпринимателя Илона Маска, бывшего генерального директора OpenAI Сэма Альтмана и сооснователя OpenAI Грега Брокмана принять участие в мероприятии в качестве спикеров, поделиться своими взглядами на будущее искусственного интеллекта и возможными инсайтами про новую нейросеть Grok, а также рассказать о создании ChatGPT — нейросети, которая стала сенсацией в мире технологий", — говорится в публикации.

Конференция пройдет в Москве с 22 по 24 ноября. Она будет посвящена передовым разработкам в области искусственного интеллекта, их роли в новых научных открытиях, развитии бизнеса и общества, а также в популяризации среди молодежи. Перед гостями и зрителями конференции выступят авторитетные международные спикеры из Индии, Китая, Бразилии, Малайзии, Индонезии, ЮАР и других стран.

О возможном выступлении Маска на проводимой в России международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey сообщал в начале недели портал EU Reporter. Тогда оргкомитет мероприятия опроверг эту информацию, указав, что участие владельца компаний Tesla и SpaceX, а также соцсети X не планировалось, но если он захочет, то организаторы будут рады его видеть.
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