https://ria.ru/20231119/mask-1910377295.html
AI Journey пригласила Маска выступить на конференции в Москве
AI Journey пригласила Маска выступить на конференции в Москве - РИА Новости, 19.11.2023
AI Journey пригласила Маска выступить на конференции в Москве
Организационный комитет проводимой в России международной конференции AI Journey по искусственному интеллекту пригласил американского бизнесмена Илона Маска... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T11:21
2023-11-19T11:21
2023-11-19T14:23
илон маск
технологии
россия
москва
индия
spacex
tesla motors
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900653271_0:0:2706:1523_1920x0_80_0_0_7235a41efdf27b5eb4d9746d59308530.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Организационный комитет проводимой в России международной конференции AI Journey по искусственному интеллекту пригласил американского бизнесмена Илона Маска выступить на мероприятии в Москве."Организационный комитет международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) приглашает предпринимателя Илона Маска, бывшего генерального директора OpenAI Сэма Альтмана и сооснователя OpenAI Грега Брокмана принять участие в мероприятии в качестве спикеров, поделиться своими взглядами на будущее искусственного интеллекта и возможными инсайтами про новую нейросеть Grok, а также рассказать о создании ChatGPT — нейросети, которая стала сенсацией в мире технологий", — говорится в публикации.О возможном выступлении Маска на проводимой в России международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey сообщал в начале недели портал EU Reporter. Тогда оргкомитет мероприятия опроверг эту информацию, указав, что участие владельца компаний Tesla и SpaceX, а также соцсети X не планировалось, но если он захочет, то организаторы будут рады его видеть.
https://ria.ru/20231103/mask-1907079749.html
россия
москва
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/05/1900653271_0:0:2706:2031_1920x0_80_0_0_2c2a603e071251e8a67c53afa9dbe597.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, технологии, россия, москва, индия, spacex, tesla motors
Илон Маск, Технологии, Россия, Москва, Индия, SpaceX, Tesla motors
AI Journey пригласила Маска выступить на конференции в Москве
Оргкомитет AI Journey пригласил Маска выступить на конференции в Москве