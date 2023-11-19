https://ria.ru/20231119/mask-1910377295.html

AI Journey пригласила Маска выступить на конференции в Москве

AI Journey пригласила Маска выступить на конференции в Москве - РИА Новости, 19.11.2023

AI Journey пригласила Маска выступить на конференции в Москве

Организационный комитет проводимой в России международной конференции AI Journey по искусственному интеллекту пригласил американского бизнесмена Илона Маска... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T11:21

2023-11-19T11:21

2023-11-19T14:23

илон маск

технологии

россия

москва

индия

spacex

tesla motors

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Организационный комитет проводимой в России международной конференции AI Journey по искусственному интеллекту пригласил американского бизнесмена Илона Маска выступить на мероприятии в Москве."Организационный комитет международной конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey) приглашает предпринимателя Илона Маска, бывшего генерального директора OpenAI Сэма Альтмана и сооснователя OpenAI Грега Брокмана принять участие в мероприятии в качестве спикеров, поделиться своими взглядами на будущее искусственного интеллекта и возможными инсайтами про новую нейросеть Grok, а также рассказать о создании ChatGPT — нейросети, которая стала сенсацией в мире технологий", — говорится в публикации.О возможном выступлении Маска на проводимой в России международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey сообщал в начале недели портал EU Reporter. Тогда оргкомитет мероприятия опроверг эту информацию, указав, что участие владельца компаний Tesla и SpaceX, а также соцсети X не планировалось, но если он захочет, то организаторы будут рады его видеть.

https://ria.ru/20231103/mask-1907079749.html

россия

москва

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

илон маск, технологии, россия, москва, индия, spacex, tesla motors