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Москалькова рассказала о судьбе мальчика Богдана, вывезенного из Мариуполя - РИА Новости, 19.11.2023
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12:23 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/malchik-1910384210.html
Москалькова рассказала о судьбе мальчика Богдана, вывезенного из Мариуполя
Москалькова рассказала о судьбе мальчика Богдана, вывезенного из Мариуполя - РИА Новости, 19.11.2023
Москалькова рассказала о судьбе мальчика Богдана, вывезенного из Мариуполя
Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова сообщила в телеграм-канале, что Богдана Ермохина, вывезенного из Мариуполя, передали в Минске... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T12:23
2023-11-19T12:23
татьяна москалькова
мариуполь
общество
мария львова-белова
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова сообщила в телеграм-канале, что Богдана Ермохина, вывезенного из Мариуполя, передали в Минске сестре с Украины. Омбудсмен сообщила, что некоторое время назад к ней обратился украинский омбудсмен о содействии в воссоединении Богдана Ермохина и его сестры, которые оказались на территории России и Украины. "Мы не можем рассказать все обстоятельства трудной судьбы парня-сироты, которого спасли наши военнослужащие и вывезли из разрушенного Мариуполя. Полтора года он проживал, с его слов, у заботливой доброй приемной мамы из Подмосковья", - написала уполномоченный. Она отметила, что по просьбе подростка, когда у него нашлась сестра, вместе с уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой стали помогать в решении вопроса воссоединения. "В ночь на сегодня сотрудники наших Аппаратов сопроводили Богдана из Москвы в Минск, где его встретили сестра и представители Международного Комитета Красного Креста. Далее семье предстоит дорога на Украину", - рассказала омбудсмен. Она также выразила надежду, что украинская сторона также будет помогать в воссоединении российских детей и взрослых со своими родными в России.
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татьяна москалькова, мариуполь, общество, мария львова-белова
Татьяна Москалькова, Мариуполь, Общество, Мария Львова-Белова
Москалькова рассказала о судьбе мальчика Богдана, вывезенного из Мариуполя

Москалькова: мальчика Богдана из Мариуполя передали сестре с Украины

© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова сообщила в телеграм-канале, что Богдана Ермохина, вывезенного из Мариуполя, передали в Минске сестре с Украины.
Омбудсмен сообщила, что некоторое время назад к ней обратился украинский омбудсмен о содействии в воссоединении Богдана Ермохина и его сестры, которые оказались на территории России и Украины.
"Мы не можем рассказать все обстоятельства трудной судьбы парня-сироты, которого спасли наши военнослужащие и вывезли из разрушенного Мариуполя. Полтора года он проживал, с его слов, у заботливой доброй приемной мамы из Подмосковья", - написала уполномоченный.
Она отметила, что по просьбе подростка, когда у него нашлась сестра, вместе с уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой стали помогать в решении вопроса воссоединения.
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"В ночь на сегодня сотрудники наших Аппаратов сопроводили Богдана из Москвы в Минск, где его встретили сестра и представители Международного Комитета Красного Креста. Далее семье предстоит дорога на Украину", - рассказала омбудсмен.
Она также выразила надежду, что украинская сторона также будет помогать в воссоединении российских детей и взрослых со своими родными в России.
 
Татьяна МоскальковаМариупольОбществоМария Львова-Белова
 
 
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