Москалькова рассказала о судьбе мальчика Богдана, вывезенного из Мариуполя
Москалькова: мальчика Богдана из Мариуполя передали сестре с Украины
© РИА Новости / пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова сообщила в телеграм-канале, что Богдана Ермохина, вывезенного из Мариуполя, передали в Минске сестре с Украины.
Омбудсмен сообщила, что некоторое время назад к ней обратился украинский омбудсмен о содействии в воссоединении Богдана Ермохина и его сестры, которые оказались на территории России и Украины.
"Мы не можем рассказать все обстоятельства трудной судьбы парня-сироты, которого спасли наши военнослужащие и вывезли из разрушенного Мариуполя. Полтора года он проживал, с его слов, у заботливой доброй приемной мамы из Подмосковья", - написала уполномоченный.
Она отметила, что по просьбе подростка, когда у него нашлась сестра, вместе с уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой стали помогать в решении вопроса воссоединения.
"В ночь на сегодня сотрудники наших Аппаратов сопроводили Богдана из Москвы в Минск, где его встретили сестра и представители Международного Комитета Красного Креста. Далее семье предстоит дорога на Украину", - рассказала омбудсмен.
Она также выразила надежду, что украинская сторона также будет помогать в воссоединении российских детей и взрослых со своими родными в России.