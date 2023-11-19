https://ria.ru/20231119/malchik-1910384210.html

Москалькова рассказала о судьбе мальчика Богдана, вывезенного из Мариуполя

Москалькова рассказала о судьбе мальчика Богдана, вывезенного из Мариуполя - РИА Новости, 19.11.2023

Москалькова рассказала о судьбе мальчика Богдана, вывезенного из Мариуполя

Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова сообщила в телеграм-канале, что Богдана Ермохина, вывезенного из Мариуполя, передали в Минске... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T12:23

2023-11-19T12:23

2023-11-19T12:23

татьяна москалькова

мариуполь

общество

мария львова-белова

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова сообщила в телеграм-канале, что Богдана Ермохина, вывезенного из Мариуполя, передали в Минске сестре с Украины. Омбудсмен сообщила, что некоторое время назад к ней обратился украинский омбудсмен о содействии в воссоединении Богдана Ермохина и его сестры, которые оказались на территории России и Украины. "Мы не можем рассказать все обстоятельства трудной судьбы парня-сироты, которого спасли наши военнослужащие и вывезли из разрушенного Мариуполя. Полтора года он проживал, с его слов, у заботливой доброй приемной мамы из Подмосковья", - написала уполномоченный. Она отметила, что по просьбе подростка, когда у него нашлась сестра, вместе с уполномоченным при президенте РФ по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой стали помогать в решении вопроса воссоединения. "В ночь на сегодня сотрудники наших Аппаратов сопроводили Богдана из Москвы в Минск, где его встретили сестра и представители Международного Комитета Красного Креста. Далее семье предстоит дорога на Украину", - рассказала омбудсмен. Она также выразила надежду, что украинская сторона также будет помогать в воссоединении российских детей и взрослых со своими родными в России.

https://ria.ru/20231023/evakuatsiya-1904796523.html

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

татьяна москалькова, мариуполь, общество, мария львова-белова