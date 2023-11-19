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В Барнауле женщину убило куском крыши, сорванным ветром

В Барнауле женщину убило куском крыши, сорванным ветром - РИА Новости, 19.11.2023

В Барнауле женщину убило куском крыши, сорванным ветром

Сорванный ветром кусок крыши убил женщину в Барнауле, прокуратура проводит проверку, сообщила РИА Новости помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T14:39

2023-11-19T14:39

2023-11-19T14:50

происшествия

барнаул

алтайский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БАРНАУЛ, 19 ноя - РИА Новости. Сорванный ветром кусок крыши убил женщину в Барнауле, прокуратура проводит проверку, сообщила РИА Новости помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина. "По поручению прокурора Алтайского края Антона Германа организована проверка причин и условий, способствующих гибели женщины в посёлке Центральный в Барнауле, также будет проверено качество проведения строительных работ", - сообщила РИА Новости помощник прокурора региона Мария Антошкина. Помощник прокурора уточнила, что женщина погибла из-за сорванного ветром куска крыши ее же собственного частного дома. В МЧС по региону отмечают, что также из-за урагана двое человек травмированы. "Из-за прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений по различным причинам травмированы два человека в краевой столице", - говорится в сообщении МЧС. Ранее сообщалось, что из-за штормового ветра ряд населённых пунктов на Алтае остались без света, ветер валит деревья, срывает крыши и рекламные щиты. По краю закрывают дороги из-за падающих деревьев.

https://ria.ru/20231119/altay-1910373558.html

https://ria.ru/20231119/krasnoyarsk-1910389910.html

барнаул

алтайский край

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происшествия, барнаул, алтайский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)