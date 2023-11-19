https://ria.ru/20231119/korm-1910346354.html

Кинолог дал советы по сбалансированному рациону для собак

Кинолог дал советы по сбалансированному рациону для собак - РИА Новости, 19.11.2023

Кинолог дал советы по сбалансированному рациону для собак

Однозначно сказать, какое питание - натуральное или готовый корм - лучше подходит для собаки, нельзя, однако подобрать рацион, полностью соответствующий... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T03:17

2023-11-19T03:17

2023-11-19T03:17

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Однозначно сказать, какое питание - натуральное или готовый корм - лучше подходит для собаки, нельзя, однако подобрать рацион, полностью соответствующий потребностям питомца, будет легче, если собаковод остановится именно на магазинном корме, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Нет однозначного ответа на вопрос, какое питание выбрать: натуральное или сухой корм. Все очень индивидуально. У обоих типов питания есть свои плюсы и минусы. Здесь важно понимать, что собаководы, которые отдают предпочтение натуральному кормлению, должны учитывать индивидуальные потребности собаки", - сказал Голубев. "Лучше всего проконсультироваться с ветеринарным врачом, прежде чем переходить с корма на натуральную еду, так вы исключите возможные проблемы со здоровьем из-за неправильно подобранного рациона", - добавил он. Каждому по потребностямПо словам кинолога, учитывая, какое разнообразие кормов представлено на рынке, всегда можно найти корм, который подойдет конкретному питомцу. Если у собаки есть особенности здоровья или какие-либо нюансы, которые стоит учитывать, как правило, существует корм, который их удовлетворит, отметил Голубев. При этом дополнительные добавки не понадобятся, в составе корма будут содержаться все необходимые полезные элементы. Хозяин, таким образом, может не думать, как подобрать сбалансированный рацион, достаточно учитывать нормы и строго придерживать указанных на упаковке рекомендаций, если иное не предписано ветеринарным врачом. Кроме того, не нужно тратить время на приготовление пищи, и такую еду легко можно брать и использовать в качестве угощения. "Конечно, есть и минусы готовых кормов: не всегда производители пишут реальный состав рациона, подменяя некоторые слова, например "пальмовое масло" на "растительное". Также изготовитель не прописывает точного количества ингредиентов, они записаны в процентном соотношении, что не всегда понятно собаководу", - предупредил Голубев. Рацион для блестящей шерсти и крепких мышцВ то же время он оговорился, что собака - это хищник, а одним из лучших вариантов для нее будут именно сырые натуральные рационы. Благодаря такому питанию собака будет иметь блестящую шерсть, крепкие мышцы, здоровые зубы и отличное пищеварение. Кроме того, когда хозяин самостоятельно готовит еду для собаки, он всегда точно знает, что положил в миску. Также при натуральном питании можно смешивать любимые ингредиенты собаки и радовать питомца ежедневно. Однако перед тем, как перейти на такое питание, важно сначала проконсультироваться со специалистом, чтобы он помог составить грамотный рацион и правильно рассчитать пропорции, обратил внимание кинолог. Если собаковод будет определять соотношение ингредиентов самостоятельно, он рискует, что собака не будет получать все необходимые полезные элементы с пищей. "То есть нельзя просто купить мясо и кормить им собаку. Важно учитывать индивидуальные потребности собаки, ее режим дня, активность, породные особенности. Кроме того, в отличие от производственных кормов, приготовление пищи для животного будет занимать значительно больше времени. При этом нужно будет всегда следить за качеством каждого продукта: не испортилось ли мясо, нет ли в нем опасных паразитов", - посоветовал Голубев. Кроме того, такую пищу не всегда удобно брать в поездки. Также собаку на натуральном питании нужно чаще водить в ветеринарную клинику, чтобы следить за здоровьем животного и точно понимать, что у питомца нет избытка или нехватки тех или иных веществ.

https://ria.ru/20231112/sobaki-1908921934.html

https://ria.ru/20231022/kinolog-1904446579.html

https://ria.ru/20230924/sobaki-1898277110.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф), общество