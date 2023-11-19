https://ria.ru/20231119/kiev-1910349286.html

В Киеве заявили о полномасштабном окружении

В Киеве заявили о полномасштабном окружении - РИА Новости, 19.11.2023

В Киеве заявили о полномасштабном окружении

Украина должна заключить соглашение о прекращении огня, так как она окружена врагами со всех сторон, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T05:27

2023-11-19T05:27

2023-11-19T09:39

в мире

украина

россия

киев

владимир зеленский

олег соскин

леонид кучма

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Украина должна заключить соглашение о прекращении огня, так как она окружена врагами со всех сторон, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Прекращение огня! Хотя бы временное. Нет ничего более постоянного, чем что-либо временное. Нужно переключить энергию России с Украины на другие страны. Нас ведь окружили враги со всех сторон: и Польша, и Словакия, и Чехия, и Венгрия. Вы что делаете?" — обратился он к президенту Владимиру Зеленскому.По мнению эксперта, безвыходность положения заставляет его выдумывать теории о "желании" России спровоцировать на Украине переворот. Он считает, что такие вбросы не имеют под собой основания, потому что избавиться от Зеленского хотят именно западные страны, так как он игнорирует призывы к прекращению огня.Соскин предупредил, что подобные действия могут привести к гражданской войне на Украине и захвату власти военными. Чтобы этого избежать, Зеленскому следует заключить перемирие, отменить военное положение и провести выборы, позволив обществу "выпустить пар"."Выйти из состояния военной хунты в гражданское общество всегда очень тяжело, а сейчас пока еще можно все исправить. Будет жаль, если мы упустим эту возможность", — заключил Соскин.Зеленский недавно заявил агентству Bloomberg, что обладает "разведданными" о подготовке Россией госпереворота "Майдан-3" с целью его смещения с поста президента Украины.Американская газета The Washington Post ранее писала о растущем расколе в украинском обществе и упадке духа на фоне разгорающейся политической борьбы в верхних эшелонах власти и неудач на фронте. Также ряд украинских и западных СМИ сообщали о вероятном конфликте Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.

https://ria.ru/20231119/zelenskiy-1910346791.html

https://ria.ru/20231119/frantsiya-1910348108.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма, вооруженные силы украины