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В Киеве заявили о полномасштабном окружении - РИА Новости, 19.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:27 19.11.2023 (обновлено: 09:39 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/kiev-1910349286.html
В Киеве заявили о полномасштабном окружении
В Киеве заявили о полномасштабном окружении - РИА Новости, 19.11.2023
В Киеве заявили о полномасштабном окружении
Украина должна заключить соглашение о прекращении огня, так как она окружена врагами со всех сторон, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T05:27
2023-11-19T09:39
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
олег соскин
леонид кучма
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Украина должна заключить соглашение о прекращении огня, так как она окружена врагами со всех сторон, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Прекращение огня! Хотя бы временное. Нет ничего более постоянного, чем что-либо временное. Нужно переключить энергию России с Украины на другие страны. Нас ведь окружили враги со всех сторон: и Польша, и Словакия, и Чехия, и Венгрия. Вы что делаете?" — обратился он к президенту Владимиру Зеленскому.По мнению эксперта, безвыходность положения заставляет его выдумывать теории о "желании" России спровоцировать на Украине переворот. Он считает, что такие вбросы не имеют под собой основания, потому что избавиться от Зеленского хотят именно западные страны, так как он игнорирует призывы к прекращению огня.Соскин предупредил, что подобные действия могут привести к гражданской войне на Украине и захвату власти военными. Чтобы этого избежать, Зеленскому следует заключить перемирие, отменить военное положение и провести выборы, позволив обществу "выпустить пар".&quot;Выйти из состояния военной хунты в гражданское общество всегда очень тяжело, а сейчас пока еще можно все исправить. Будет жаль, если мы упустим эту возможность&quot;, — заключил Соскин.Зеленский недавно заявил агентству Bloomberg, что обладает "разведданными" о подготовке Россией госпереворота "Майдан-3" с целью его смещения с поста президента Украины.Американская газета The Washington Post ранее писала о растущем расколе в украинском обществе и упадке духа на фоне разгорающейся политической борьбы в верхних эшелонах власти и неудач на фронте. Также ряд украинских и западных СМИ сообщали о вероятном конфликте Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.
https://ria.ru/20231119/zelenskiy-1910346791.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, олег соскин, леонид кучма, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Леонид Кучма, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Киеве заявили о полномасштабном окружении

Соскин: Украину окружили враги в лице Польши, Словакии, Чехии и Венгрии

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Украина должна заключить соглашение о прекращении огня, так как она окружена врагами со всех сторон, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Прекращение огня! Хотя бы временное. Нет ничего более постоянного, чем что-либо временное. Нужно переключить энергию России с Украины на другие страны. Нас ведь окружили враги со всех сторон: и Польша, и Словакия, и Чехия, и Венгрия. Вы что делаете?" — обратился он к президенту Владимиру Зеленскому.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
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По мнению эксперта, безвыходность положения заставляет его выдумывать теории о "желании" России спровоцировать на Украине переворот. Он считает, что такие вбросы не имеют под собой основания, потому что избавиться от Зеленского хотят именно западные страны, так как он игнорирует призывы к прекращению огня.
Соскин предупредил, что подобные действия могут привести к гражданской войне на Украине и захвату власти военными. Чтобы этого избежать, Зеленскому следует заключить перемирие, отменить военное положение и провести выборы, позволив обществу "выпустить пар".
«

"Выйти из состояния военной хунты в гражданское общество всегда очень тяжело, а сейчас пока еще можно все исправить. Будет жаль, если мы упустим эту возможность", — заключил Соскин.

Зеленский недавно заявил агентству Bloomberg, что обладает "разведданными" о подготовке Россией госпереворота "Майдан-3" с целью его смещения с поста президента Украины.
Американская газета The Washington Post ранее писала о растущем расколе в украинском обществе и упадке духа на фоне разгорающейся политической борьбы в верхних эшелонах власти и неудач на фронте. Также ряд украинских и западных СМИ сообщали о вероятном конфликте Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийОлег СоскинЛеонид КучмаВооруженные силы Украины
 
 
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