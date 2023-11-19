В Киеве заявили о полномасштабном окружении
Соскин: Украину окружили враги в лице Польши, Словакии, Чехии и Венгрии
© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Украина должна заключить соглашение о прекращении огня, так как она окружена врагами со всех сторон, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Прекращение огня! Хотя бы временное. Нет ничего более постоянного, чем что-либо временное. Нужно переключить энергию России с Украины на другие страны. Нас ведь окружили враги со всех сторон: и Польша, и Словакия, и Чехия, и Венгрия. Вы что делаете?" — обратился он к президенту Владимиру Зеленскому.
По мнению эксперта, безвыходность положения заставляет его выдумывать теории о "желании" России спровоцировать на Украине переворот. Он считает, что такие вбросы не имеют под собой основания, потому что избавиться от Зеленского хотят именно западные страны, так как он игнорирует призывы к прекращению огня.
Соскин предупредил, что подобные действия могут привести к гражданской войне на Украине и захвату власти военными. Чтобы этого избежать, Зеленскому следует заключить перемирие, отменить военное положение и провести выборы, позволив обществу "выпустить пар".
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"Выйти из состояния военной хунты в гражданское общество всегда очень тяжело, а сейчас пока еще можно все исправить. Будет жаль, если мы упустим эту возможность", — заключил Соскин.
Зеленский недавно заявил агентству Bloomberg, что обладает "разведданными" о подготовке Россией госпереворота "Майдан-3" с целью его смещения с поста президента Украины.
Американская газета The Washington Post ранее писала о растущем расколе в украинском обществе и упадке духа на фоне разгорающейся политической борьбы в верхних эшелонах власти и неудач на фронте. Также ряд украинских и западных СМИ сообщали о вероятном конфликте Зеленского и главкома ВСУ Валерия Залужного.