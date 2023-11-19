https://ria.ru/20231119/kiev-1910338075.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 19.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
В Киеве прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T00:42
2023-11-19T00:42
2023-11-19T09:41
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Страна.ua"."В Киеве слышны взрывы", — говорится в публикации.Позднее, по данным СМИ, звуки разрывов прозвучали в Киевской области. Согласно карте Министерства цифровой трансформации Украины, там объявили воздушную тревогу.Российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20231119/kherson-1910355156.html
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
"Страна.ua": в Киевской области и Киеве прогремели взрывы