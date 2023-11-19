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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 19.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:42 19.11.2023 (обновлено: 09:41 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/kiev-1910338075.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве - РИА Новости, 19.11.2023
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве
В Киеве прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T00:42
2023-11-19T09:41
специальная военная операция на украине
киев
в мире
дмитрий песков
вооруженные силы украины
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Страна.ua".&quot;В Киеве слышны взрывы&quot;, — говорится в публикации.Позднее, по данным СМИ, звуки разрывов прозвучали в Киевской области. Согласно карте Министерства цифровой трансформации Украины, там объявили воздушную тревогу.Российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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киев, в мире, дмитрий песков, вооруженные силы украины, россия, украина, владимир путин, киевская область
Специальная военная операция на Украине, Киев, В мире, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Россия, Украина, Владимир Путин, Киевская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве

"Страна.ua": в Киевской области и Киеве прогремели взрывы

© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Киеве прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Страна.ua".
«

"В Киеве слышны взрывы", — говорится в публикации.

Позднее, по данным СМИ, звуки разрывов прозвучали в Киевской области. Согласно карте Министерства цифровой трансформации Украины, там объявили воздушную тревогу.
Российская армия с 10 октября прошлого года наносит ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Как заявлял Владимир Путин, первая атака стала ответом на теракт, устроенный Киевом на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
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07:56
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевВ миреДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныРоссияУкраинаВладимир ПутинКиевская область
 
 
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