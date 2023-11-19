https://ria.ru/20231119/khusity-1910447677.html

Хуситы заявили, что их операции угрожают только относящимся к Израилю судам

Хуситы заявили, что их операции угрожают только относящимся к Израилю судам - РИА Новости, 19.11.2023

Хуситы заявили, что их операции угрожают только относящимся к Израилю судам

Операции бойцов йеменского движения "Ансар Алла" направлены только на суда, имеющие отношение к Израилю или его компаниям, заявил представитель вооруженных сил... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T20:25

2023-11-19T20:25

2023-11-19T21:11

в мире

красное море

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

багамские острова

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ДОХА, 19 ноя — РИА Новости. Операции бойцов йеменского движения "Ансар Алла" направлены только на суда, имеющие отношение к Израилю или его компаниям, заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в эфире подконтрольного им телеканала "Аль-Масира"."Наши операции угрожают только кораблям израильского вражеского образования и кораблям, принадлежащим израильтянам", — сказал он.Сариа повторно предупредил "все страны, чьи граждане работают в Красном море, воздерживаться от любой работы или деятельности, связанной с израильскими кораблями или судами, принадлежащими израильтянам". Он подчеркнул, что военные операции против Тель-Авива будут проводиться до тех пор, пока не прекратятся агрессия против сектора Газа и преступления против палестинцев.Представитель вооруженных сил хуситов также отверг обвинения в том, что их движение ставит под угрозу свободу морского судоходства. По его словам, опасность представляет Израиль."Если международное сообщество заинтересовано в безопасности и стабильности региона, а не в расширении конфликта, оно должно остановить израильскую агрессию в секторе Газа", — добавил он.Ранее сегодня арабские СМИ сообщили, что бойцы контролирующего север Йемена движения "Ансар Алла" задержали в Красном море коммерческое грузовое судно Galaxy Leader. Корабль ходит под флагом Багамских островов, но, вероятно, принадлежит израильской компании. Хуситы заявили, что сделали это в знак поддержки палестинских группировок в секторе Газа на фоне операции ЦАХАЛ.Издание Sabereen News сообщало, что на судне находились 22 члена экипажа. Позже в ЦАХАЛ заявили, что захваченный корабль — не израильский, а среди членов его экипажа нет граждан еврейского государства.В воскресенье хуситы предупредили, что будут атаковать любое судно, принадлежащее Израилю или управляемое израильскими компаниями, и призвали другие страны забрать членов экипажей этих кораблей, а также избегать транспортировки товаров этими судами или появления вблизи них в море.Лидер группировки "Ансар Алла" Абдель Малик аль-Хуси в прошлый вторник пообещал "нацелиться на израильские корабли в Красном море, в частности, в Баб-эль-Мандебском проливе и на границах с территориальными водами Йемена".

https://ria.ru/20231119/sudno-1910446380.html

https://ria.ru/20231101/priznatelnost-1906714797.html

https://ria.ru/20231119/obekty-1910403046.html

красное море

израиль

багамские острова

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в мире, красное море, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, багамские острова