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Хуситы заявили, что их операции угрожают только относящимся к Израилю судам - РИА Новости, 19.11.2023
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20:25 19.11.2023 (обновлено: 21:11 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/khusity-1910447677.html
Хуситы заявили, что их операции угрожают только относящимся к Израилю судам
Хуситы заявили, что их операции угрожают только относящимся к Израилю судам - РИА Новости, 19.11.2023
Хуситы заявили, что их операции угрожают только относящимся к Израилю судам
Операции бойцов йеменского движения "Ансар Алла" направлены только на суда, имеющие отношение к Израилю или его компаниям, заявил представитель вооруженных сил... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T20:25
2023-11-19T21:11
в мире
красное море
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
багамские острова
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ДОХА, 19 ноя — РИА Новости. Операции бойцов йеменского движения "Ансар Алла" направлены только на суда, имеющие отношение к Израилю или его компаниям, заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в эфире подконтрольного им телеканала "Аль-Масира".&quot;Наши операции угрожают только кораблям израильского вражеского образования и кораблям, принадлежащим израильтянам&quot;, — сказал он.Сариа повторно предупредил "все страны, чьи граждане работают в Красном море, воздерживаться от любой работы или деятельности, связанной с израильскими кораблями или судами, принадлежащими израильтянам". Он подчеркнул, что военные операции против Тель-Авива будут проводиться до тех пор, пока не прекратятся агрессия против сектора Газа и преступления против палестинцев.Представитель вооруженных сил хуситов также отверг обвинения в том, что их движение ставит под угрозу свободу морского судоходства. По его словам, опасность представляет Израиль.&quot;Если международное сообщество заинтересовано в безопасности и стабильности региона, а не в расширении конфликта, оно должно остановить израильскую агрессию в секторе Газа&quot;, — добавил он.Ранее сегодня арабские СМИ сообщили, что бойцы контролирующего север Йемена движения "Ансар Алла" задержали в Красном море коммерческое грузовое судно Galaxy Leader. Корабль ходит под флагом Багамских островов, но, вероятно, принадлежит израильской компании. Хуситы заявили, что сделали это в знак поддержки палестинских группировок в секторе Газа на фоне операции ЦАХАЛ.Издание Sabereen News сообщало, что на судне находились 22 члена экипажа. Позже в ЦАХАЛ заявили, что захваченный корабль — не израильский, а среди членов его экипажа нет граждан еврейского государства.В воскресенье хуситы предупредили, что будут атаковать любое судно, принадлежащее Израилю или управляемое израильскими компаниями, и призвали другие страны забрать членов экипажей этих кораблей, а также избегать транспортировки товаров этими судами или появления вблизи них в море.Лидер группировки "Ансар Алла" Абдель Малик аль-Хуси в прошлый вторник пообещал "нацелиться на израильские корабли в Красном море, в частности, в Баб-эль-Мандебском проливе и на границах с территориальными водами Йемена".
https://ria.ru/20231119/sudno-1910446380.html
https://ria.ru/20231101/priznatelnost-1906714797.html
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красное море
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в мире, красное море, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, багамские острова
В мире, Красное море, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Багамские Острова
Хуситы заявили, что их операции угрожают только относящимся к Израилю судам

Хуситы в Йемене: военные операции угрожают только относящимся к Израилю судам

© AP Photo / Hani MohammedБоевики-хуситы в столице Йемена
Боевики-хуситы в столице Йемена - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / Hani Mohammed
Боевики-хуситы в столице Йемена. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОХА, 19 ноя — РИА Новости. Операции бойцов йеменского движения "Ансар Алла" направлены только на суда, имеющие отношение к Израилю или его компаниям, заявил представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа в эфире подконтрольного им телеканала "Аль-Масира".
«

"Наши операции угрожают только кораблям израильского вражеского образования и кораблям, принадлежащим израильтянам", — сказал он.

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Сариа повторно предупредил "все страны, чьи граждане работают в Красном море, воздерживаться от любой работы или деятельности, связанной с израильскими кораблями или судами, принадлежащими израильтянам". Он подчеркнул, что военные операции против Тель-Авива будут проводиться до тех пор, пока не прекратятся агрессия против сектора Газа и преступления против палестинцев.
Представитель вооруженных сил хуситов также отверг обвинения в том, что их движение ставит под угрозу свободу морского судоходства. По его словам, опасность представляет Израиль.
«

"Если международное сообщество заинтересовано в безопасности и стабильности региона, а не в расширении конфликта, оно должно остановить израильскую агрессию в секторе Газа", — добавил он.

Ранее сегодня арабские СМИ сообщили, что бойцы контролирующего север Йемена движения "Ансар Алла" задержали в Красном море коммерческое грузовое судно Galaxy Leader. Корабль ходит под флагом Багамских островов, но, вероятно, принадлежит израильской компании. Хуситы заявили, что сделали это в знак поддержки палестинских группировок в секторе Газа на фоне операции ЦАХАЛ.
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Издание Sabereen News сообщало, что на судне находились 22 члена экипажа. Позже в ЦАХАЛ заявили, что захваченный корабль — не израильский, а среди членов его экипажа нет граждан еврейского государства.
В воскресенье хуситы предупредили, что будут атаковать любое судно, принадлежащее Израилю или управляемое израильскими компаниями, и призвали другие страны забрать членов экипажей этих кораблей, а также избегать транспортировки товаров этими судами или появления вблизи них в море.
Лидер группировки "Ансар Алла" Абдель Малик аль-Хуси в прошлый вторник пообещал "нацелиться на израильские корабли в Красном море, в частности, в Баб-эль-Мандебском проливе и на границах с территориальными водами Йемена".
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В миреКрасное мореОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраильБагамские Острова
 
 
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