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Умерла бывшая первая леди США Розалин Картер - РИА Новости, 20.11.2023
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23:35 19.11.2023 (обновлено: 00:45 20.11.2023)
https://ria.ru/20231119/karter-1910463950.html
Умерла бывшая первая леди США Розалин Картер
Умерла бывшая первая леди США Розалин Картер - РИА Новости, 20.11.2023
Умерла бывшая первая леди США Розалин Картер
Бывшая первая леди США Розалин Картер, супруга 39-го президента США Джимми Картера, скончалась в возрасте 96 лет, сообщила основанная ей неправительственная... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-19T23:35
2023-11-20T00:45
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Бывшая первая леди США Розалин Картер, супруга 39-го президента США Джимми Картера, скончалась в возрасте 96 лет, сообщила основанная ей неправительственная организация Центр Картера. &quot;Бывшая первая леди Розалин Картер, страстная защитница психического здоровья, заботы и прав женщин, скончалась в воскресенье, 19 ноября, &lt;...&gt; в своем доме в Плейнс, штат Джорджия, в возрасте 96 лет&quot;, — говорится в заявлении на сайте организации.Бывший президент США 99-летний Джимми Картер руководил страной с 1977 по 1981 год, получив после окончания президентского срока Нобелевскую премию мира. Джимми и Розалин Картер прожили в браке с 1946 года.
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в мире, сша, джорджия
В мире, США, Джорджия
Умерла бывшая первая леди США Розалин Картер

Жена экс-президента США Джимми Картера Розалин умерла в возрасте 96 лет

© en.wikipedia.orgСупруга президента США Джимми Картера — Розалин Картер
Супруга президента США Джимми Картера — Розалин Картер
© en.wikipedia.org
Супруга президента США Джимми Картера — Розалин Картер . Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Бывшая первая леди США Розалин Картер, супруга 39-го президента США Джимми Картера, скончалась в возрасте 96 лет, сообщила основанная ей неправительственная организация Центр Картера.
«

"Бывшая первая леди Розалин Картер, страстная защитница психического здоровья, заботы и прав женщин, скончалась в воскресенье, 19 ноября, <...> в своем доме в Плейнс, штат Джорджия, в возрасте 96 лет", — говорится в заявлении на сайте организации.

Бывший президент США 99-летний Джимми Картер руководил страной с 1977 по 1981 год, получив после окончания президентского срока Нобелевскую премию мира. Джимми и Розалин Картер прожили в браке с 1946 года.
 
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