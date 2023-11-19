https://ria.ru/20231119/karter-1910463950.html

Умерла бывшая первая леди США Розалин Картер

Умерла бывшая первая леди США Розалин Картер - РИА Новости, 20.11.2023

Умерла бывшая первая леди США Розалин Картер

Бывшая первая леди США Розалин Картер, супруга 39-го президента США Джимми Картера, скончалась в возрасте 96 лет, сообщила основанная ей неправительственная... РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-19T23:35

2023-11-19T23:35

2023-11-20T00:45

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Бывшая первая леди США Розалин Картер, супруга 39-го президента США Джимми Картера, скончалась в возрасте 96 лет, сообщила основанная ей неправительственная организация Центр Картера. "Бывшая первая леди Розалин Картер, страстная защитница психического здоровья, заботы и прав женщин, скончалась в воскресенье, 19 ноября, <...> в своем доме в Плейнс, штат Джорджия, в возрасте 96 лет", — говорится в заявлении на сайте организации.Бывший президент США 99-летний Джимми Картер руководил страной с 1977 по 1981 год, получив после окончания президентского срока Нобелевскую премию мира. Джимми и Розалин Картер прожили в браке с 1946 года.

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джорджия