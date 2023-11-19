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Умерла бывшая первая леди США Розалин Картер
Умерла бывшая первая леди США Розалин Картер - РИА Новости, 20.11.2023
Умерла бывшая первая леди США Розалин Картер
Бывшая первая леди США Розалин Картер, супруга 39-го президента США Джимми Картера, скончалась в возрасте 96 лет, сообщила основанная ей неправительственная... РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-19T23:35
2023-11-19T23:35
2023-11-20T00:45
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Бывшая первая леди США Розалин Картер, супруга 39-го президента США Джимми Картера, скончалась в возрасте 96 лет, сообщила основанная ей неправительственная организация Центр Картера. "Бывшая первая леди Розалин Картер, страстная защитница психического здоровья, заботы и прав женщин, скончалась в воскресенье, 19 ноября, <...> в своем доме в Плейнс, штат Джорджия, в возрасте 96 лет", — говорится в заявлении на сайте организации.Бывший президент США 99-летний Джимми Картер руководил страной с 1977 по 1981 год, получив после окончания президентского срока Нобелевскую премию мира. Джимми и Розалин Картер прожили в браке с 1946 года.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джорджия
Умерла бывшая первая леди США Розалин Картер
Жена экс-президента США Джимми Картера Розалин умерла в возрасте 96 лет