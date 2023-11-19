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Ливни спровоцировали камнепад на самом высоком водопаде Крыма - РИА Новости, 19.11.2023
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15:42 19.11.2023 (обновлено: 15:59 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/kamnepad-1910409568.html
Ливни спровоцировали камнепад на самом высоком водопаде Крыма
Ливни спровоцировали камнепад на самом высоком водопаде Крыма - РИА Новости, 19.11.2023
Ливни спровоцировали камнепад на самом высоком водопаде Крыма
Крымчан и туристов призвали не подходить близко к водопаду Учан-Су, расположенного на южных склонах главной горной гряды над Ялтой, так как из-за проливных... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T15:42
2023-11-19T15:59
ялта
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Крымчан и туристов призвали не подходить близко к водопаду Учан-Су, расположенного на южных склонах главной горной гряды над Ялтой, так как из-за проливных дождей там наблюдается камнепад, сообщил и.о. директора объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым" Артур Мурзаханов. Ранее Гидрометцентр полуострова и МЧС объявили в Крыму штормовое предупреждение на субботу и воскресенье в связи с сильными дождями и ветром штормовой и даже ураганной силы. Учан-Су является самым высоким водопадом Крыма. Согласно последним данным, его высота составляет 116 метров. "В связи с проливными дождями объем воды на водопаде Учан-Су увеличился, наблюдается камнепад. Не подходите близко, опасно для жизни", - сказал Мурзаханов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале дирекции. При этом в пресс-службе подчеркнули, что водопад Учан-Су стал полноводным, мощным и небезопасным. "Убедительно просим всех желающих посетить объект - быть осторожными и не подходить к водопаду близко", - говорится в сообщении. Федеральное государственное бюджетное учреждение "Заповедный Крым" объединяет несколько заповедных территорий Крыма, в том числе Ялтинский горнолесной заповедник, на территории которого находится водопад.
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ялта, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ялта, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ливни спровоцировали камнепад на самом высоком водопаде Крыма

Ливни спровоцировали камнепад на самом высоком водопаде Крыма Учан-Су

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВодопад Учан-су в Крыму
Водопад Учан-су в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Водопад Учан-су в Крыму. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Крымчан и туристов призвали не подходить близко к водопаду Учан-Су, расположенного на южных склонах главной горной гряды над Ялтой, так как из-за проливных дождей там наблюдается камнепад, сообщил и.о. директора объединенной дирекции особо охраняемых природных территорий "Заповедный Крым" Артур Мурзаханов.
Ранее Гидрометцентр полуострова и МЧС объявили в Крыму штормовое предупреждение на субботу и воскресенье в связи с сильными дождями и ветром штормовой и даже ураганной силы.
Учан-Су является самым высоким водопадом Крыма. Согласно последним данным, его высота составляет 116 метров.
«
"В связи с проливными дождями объем воды на водопаде Учан-Су увеличился, наблюдается камнепад. Не подходите близко, опасно для жизни", - сказал Мурзаханов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале дирекции.
При этом в пресс-службе подчеркнули, что водопад Учан-Су стал полноводным, мощным и небезопасным.
«
"Убедительно просим всех желающих посетить объект - быть осторожными и не подходить к водопаду близко", - говорится в сообщении.
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Заповедный Крым" объединяет несколько заповедных территорий Крыма, в том числе Ялтинский горнолесной заповедник, на территории которого находится водопад.
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ЯлтаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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