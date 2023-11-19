https://ria.ru/20231119/izrail-1910370975.html

В израильской тюрьме умер палестинский заключенный, пишут СМИ

В израильской тюрьме умер палестинский заключенный, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2023

В израильской тюрьме умер палестинский заключенный, пишут СМИ

Палестинский заключенный внезапно скончался в израильской тюрьме Накаб, общее число палестинских заключенных и задержанных, умерших в израильских тюрьмах с 7... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T10:36

2023-11-19T10:36

2023-11-19T10:36

в мире

израиль

палестина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154070/69/1540706904_0:183:3504:2154_1920x0_80_0_0_39793ab1b8e4e56d5a5b9ab87d2a2a2d.jpg

ДОХА, 19 ноя - РИА Новости. Палестинский заключенный внезапно скончался в израильской тюрьме Накаб, общее число палестинских заключенных и задержанных, умерших в израильских тюрьмах с 7 октября составило шесть человек, сообщило Палестинское агентство новостей WAFA со ссылкой на Комитет Организации освобождения Палестины по делам заключенных и бывших узников, "Подтверждаем смерть заключённого Таэра Самиха Абу Асаба родом из Калькильи, который находился под стражей с 27 мая 2005 года и был приговорен к 25 годам лишения свободы. Таким образом, общее число палестинских заключённых, которые умерли в израильских тюрьмах с 7 октября, возросло до шести человек", - уточнили в комитете. Во вторник ещё один палестинский узник 33 лет скончался в израильской тюрьме. Как отметили в организации, внезапные смерти молодых палестинских заключенных происходят на фоне сообщений о широкомасштабных физических и психологических пытках, в том числе об использовании бесчеловечных методов для внушения страха палестинским заключенным со стороны израильских властей.

https://ria.ru/20231106/palestina-1907702836.html

https://ria.ru/20231119/izrail-1910351883.html

израиль

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, палестина