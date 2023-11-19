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В израильской тюрьме умер палестинский заключенный, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2023
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10:36 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/izrail-1910370975.html
В израильской тюрьме умер палестинский заключенный, пишут СМИ
В израильской тюрьме умер палестинский заключенный, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2023
В израильской тюрьме умер палестинский заключенный, пишут СМИ
Палестинский заключенный внезапно скончался в израильской тюрьме Накаб, общее число палестинских заключенных и задержанных, умерших в израильских тюрьмах с 7... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T10:36
2023-11-19T10:36
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ДОХА, 19 ноя - РИА Новости. Палестинский заключенный внезапно скончался в израильской тюрьме Накаб, общее число палестинских заключенных и задержанных, умерших в израильских тюрьмах с 7 октября составило шесть человек, сообщило Палестинское агентство новостей WAFA со ссылкой на Комитет Организации освобождения Палестины по делам заключенных и бывших узников, "Подтверждаем смерть заключённого Таэра Самиха Абу Асаба родом из Калькильи, который находился под стражей с 27 мая 2005 года и был приговорен к 25 годам лишения свободы. Таким образом, общее число палестинских заключённых, которые умерли в израильских тюрьмах с 7 октября, возросло до шести человек", - уточнили в комитете. Во вторник ещё один палестинский узник 33 лет скончался в израильской тюрьме. Как отметили в организации, внезапные смерти молодых палестинских заключенных происходят на фоне сообщений о широкомасштабных физических и психологических пытках, в том числе об использовании бесчеловечных методов для внушения страха палестинским заключенным со стороны израильских властей.
https://ria.ru/20231106/palestina-1907702836.html
https://ria.ru/20231119/izrail-1910351883.html
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в мире, израиль, палестина
В мире, Израиль, Палестина
В израильской тюрьме умер палестинский заключенный, пишут СМИ

WAFA: В Израиле после сообщений о пытках умер палестинский заключенный

© AP Photo / Kevin FrayerИзраиль
Израиль - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / Kevin Frayer
Израиль. Архивное фото
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ДОХА, 19 ноя - РИА Новости. Палестинский заключенный внезапно скончался в израильской тюрьме Накаб, общее число палестинских заключенных и задержанных, умерших в израильских тюрьмах с 7 октября составило шесть человек, сообщило Палестинское агентство новостей WAFA со ссылкой на Комитет Организации освобождения Палестины по делам заключенных и бывших узников,
"Подтверждаем смерть заключённого Таэра Самиха Абу Асаба родом из Калькильи, который находился под стражей с 27 мая 2005 года и был приговорен к 25 годам лишения свободы. Таким образом, общее число палестинских заключённых, которые умерли в израильских тюрьмах с 7 октября, возросло до шести человек", - уточнили в комитете.
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6 ноября, 13:21
Во вторник ещё один палестинский узник 33 лет скончался в израильской тюрьме.
Как отметили в организации, внезапные смерти молодых палестинских заключенных происходят на фоне сообщений о широкомасштабных физических и психологических пытках, в том числе об использовании бесчеловечных методов для внушения страха палестинским заключенным со стороны израильских властей.
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