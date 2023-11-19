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Тегеран пообещал США жесткий ответ в случае атаки на ВС Ирана в Сирии - РИА Новости, 19.11.2023
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21:01 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/iran-1910450728.html
Тегеран пообещал США жесткий ответ в случае атаки на ВС Ирана в Сирии
Тегеран пообещал США жесткий ответ в случае атаки на ВС Ирана в Сирии - РИА Новости, 19.11.2023
Тегеран пообещал США жесткий ответ в случае атаки на ВС Ирана в Сирии
Иранская сторона даст "жесткий ответ" Соединенным Штатам в случае атаки американских военных по иранским силам в Сирии, об этом заявил в интервью с британской... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T21:01
2023-11-19T21:01
в мире
сирия
сша
иран
хосейн амир абдоллахиан
министерство обороны сша
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Иранская сторона даст "жесткий ответ" Соединенным Штатам в случае атаки американских военных по иранским силам в Сирии, об этом заявил в интервью с британской газетой Financial Times глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. "По имеющимся у меня сведениям, ни один офицер их иранских ВС не пострадал (в результате атак США по военным базам в Сирии – ред.), и, конечно, если такой инцидент произойдет, ответ Ирана будет жёстким", - цитирует слова Абдоллахиана иранское агентство IRNA. Абдоллхаиан также подчеркнул, что с прибытием американского военного флота к берегам Палестины и Израиля, хотя оно и является демонстрацией силы со стороны США, Вашингтон лишь повышает вероятность для своих военных кораблей получить "значительный урон". В отношении участи ливанской группировки Хезболлах в палестино-израильском конфликте иранский дипломат отметил, что она является "независимым движением сопротивления против Израиля" и "не получает никаких указаний от Тегерана", имея при этом с ним хорошие, дружественные отношения. С начала обострения палестино-израильского конфликта, по информации газеты Washington Post, американские войска в Ираке и Сирии почти ежедневно подвергались ударам ракет и беспилотников, принадлежащих, как считают в Вашингтоне, проиранским группировкам. Всего атакам подверглись 10 военных баз, используемых США в обеих этих странах, а число пострадавших уже превысило 60 человек. Американские силы, при этом, нанесли несколько ударов по двум объектам на востоке Сирии, где якобы располагаются базы проиранских группировок. На фоне этого в Пентагоне, как указывает газета, фактически не видят достойных альтернатив уже предпринятым администрацией шагам. Нанесение прямых ударов по Ирану, как считают в ведомстве, повлекло бы за собой значительную эскалацию напряженности в регионе. В то же время атаки по Ираку грозят усилением антиамериканских настроений в стране, где размещены войска США, полагают в Пентагоне.
https://ria.ru/20231116/iran-1909792496.html
https://ria.ru/20231113/ekspert-1909086056.html
сирия
сша
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в мире, сирия, сша, иран, хосейн амир абдоллахиан, министерство обороны сша, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сирия, США, Иран, Хосейн Амир Абдоллахиан, Министерство обороны США, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Тегеран пообещал США жесткий ответ в случае атаки на ВС Ирана в Сирии

Абдоллахиан: Тегеран даст жесткий ответ США в случае атаки на ВС Ирана в Сирии

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Иранская сторона даст "жесткий ответ" Соединенным Штатам в случае атаки американских военных по иранским силам в Сирии, об этом заявил в интервью с британской газетой Financial Times глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
«
"По имеющимся у меня сведениям, ни один офицер их иранских ВС не пострадал (в результате атак США по военным базам в Сирии – ред.), и, конечно, если такой инцидент произойдет, ответ Ирана будет жёстким", - цитирует слова Абдоллахиана иранское агентство IRNA.
Абдоллхаиан также подчеркнул, что с прибытием американского военного флота к берегам Палестины и Израиля, хотя оно и является демонстрацией силы со стороны США, Вашингтон лишь повышает вероятность для своих военных кораблей получить "значительный урон".
В отношении участи ливанской группировки Хезболлах в палестино-израильском конфликте иранский дипломат отметил, что она является "независимым движением сопротивления против Израиля" и "не получает никаких указаний от Тегерана", имея при этом с ним хорошие, дружественные отношения.
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
США и Израиль подталкивают Иран к созданию ядерного оружия, заявил эксперт
16 ноября, 12:08
С начала обострения палестино-израильского конфликта, по информации газеты Washington Post, американские войска в Ираке и Сирии почти ежедневно подвергались ударам ракет и беспилотников, принадлежащих, как считают в Вашингтоне, проиранским группировкам. Всего атакам подверглись 10 военных баз, используемых США в обеих этих странах, а число пострадавших уже превысило 60 человек. Американские силы, при этом, нанесли несколько ударов по двум объектам на востоке Сирии, где якобы располагаются базы проиранских группировок.
На фоне этого в Пентагоне, как указывает газета, фактически не видят достойных альтернатив уже предпринятым администрацией шагам. Нанесение прямых ударов по Ирану, как считают в ведомстве, повлекло бы за собой значительную эскалацию напряженности в регионе. В то же время атаки по Ираку грозят усилением антиамериканских настроений в стране, где размещены войска США, полагают в Пентагоне.
Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Эксперт оценил вероятность прямого военного столкновения США и Ирана
13 ноября, 11:16
 
В миреСирияСШАИранХосейн Амир АбдоллахианМинистерство обороны СШАХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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