https://ria.ru/20231119/iran-1910450728.html

Тегеран пообещал США жесткий ответ в случае атаки на ВС Ирана в Сирии

Тегеран пообещал США жесткий ответ в случае атаки на ВС Ирана в Сирии - РИА Новости, 19.11.2023

Тегеран пообещал США жесткий ответ в случае атаки на ВС Ирана в Сирии

Иранская сторона даст "жесткий ответ" Соединенным Штатам в случае атаки американских военных по иранским силам в Сирии, об этом заявил в интервью с британской... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T21:01

2023-11-19T21:01

2023-11-19T21:01

в мире

сирия

сша

иран

хосейн амир абдоллахиан

министерство обороны сша

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Иранская сторона даст "жесткий ответ" Соединенным Штатам в случае атаки американских военных по иранским силам в Сирии, об этом заявил в интервью с британской газетой Financial Times глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. "По имеющимся у меня сведениям, ни один офицер их иранских ВС не пострадал (в результате атак США по военным базам в Сирии – ред.), и, конечно, если такой инцидент произойдет, ответ Ирана будет жёстким", - цитирует слова Абдоллахиана иранское агентство IRNA. Абдоллхаиан также подчеркнул, что с прибытием американского военного флота к берегам Палестины и Израиля, хотя оно и является демонстрацией силы со стороны США, Вашингтон лишь повышает вероятность для своих военных кораблей получить "значительный урон". В отношении участи ливанской группировки Хезболлах в палестино-израильском конфликте иранский дипломат отметил, что она является "независимым движением сопротивления против Израиля" и "не получает никаких указаний от Тегерана", имея при этом с ним хорошие, дружественные отношения. С начала обострения палестино-израильского конфликта, по информации газеты Washington Post, американские войска в Ираке и Сирии почти ежедневно подвергались ударам ракет и беспилотников, принадлежащих, как считают в Вашингтоне, проиранским группировкам. Всего атакам подверглись 10 военных баз, используемых США в обеих этих странах, а число пострадавших уже превысило 60 человек. Американские силы, при этом, нанесли несколько ударов по двум объектам на востоке Сирии, где якобы располагаются базы проиранских группировок. На фоне этого в Пентагоне, как указывает газета, фактически не видят достойных альтернатив уже предпринятым администрацией шагам. Нанесение прямых ударов по Ирану, как считают в ведомстве, повлекло бы за собой значительную эскалацию напряженности в регионе. В то же время атаки по Ираку грозят усилением антиамериканских настроений в стране, где размещены войска США, полагают в Пентагоне.

https://ria.ru/20231116/iran-1909792496.html

https://ria.ru/20231113/ekspert-1909086056.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, сша, иран, хосейн амир абдоллахиан, министерство обороны сша, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году