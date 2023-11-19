Тегеран пообещал США жесткий ответ в случае атаки на ВС Ирана в Сирии
Абдоллахиан: Тегеран даст жесткий ответ США в случае атаки на ВС Ирана в Сирии
© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Иранская сторона даст "жесткий ответ" Соединенным Штатам в случае атаки американских военных по иранским силам в Сирии, об этом заявил в интервью с британской газетой Financial Times глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.
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"По имеющимся у меня сведениям, ни один офицер их иранских ВС не пострадал (в результате атак США по военным базам в Сирии – ред.), и, конечно, если такой инцидент произойдет, ответ Ирана будет жёстким", - цитирует слова Абдоллахиана иранское агентство IRNA.
В отношении участи ливанской группировки Хезболлах в палестино-израильском конфликте иранский дипломат отметил, что она является "независимым движением сопротивления против Израиля" и "не получает никаких указаний от Тегерана", имея при этом с ним хорошие, дружественные отношения.
С начала обострения палестино-израильского конфликта, по информации газеты Washington Post, американские войска в Ираке и Сирии почти ежедневно подвергались ударам ракет и беспилотников, принадлежащих, как считают в Вашингтоне, проиранским группировкам. Всего атакам подверглись 10 военных баз, используемых США в обеих этих странах, а число пострадавших уже превысило 60 человек. Американские силы, при этом, нанесли несколько ударов по двум объектам на востоке Сирии, где якобы располагаются базы проиранских группировок.
На фоне этого в Пентагоне, как указывает газета, фактически не видят достойных альтернатив уже предпринятым администрацией шагам. Нанесение прямых ударов по Ирану, как считают в ведомстве, повлекло бы за собой значительную эскалацию напряженности в регионе. В то же время атаки по Ираку грозят усилением антиамериканских настроений в стране, где размещены войска США, полагают в Пентагоне.