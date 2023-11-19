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В госпитале "Аш-Шифа" в Газе остаются 25 сотрудников и 291 пациент - РИА Новости, 19.11.2023
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02:39 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/gospital-1910345032.html
В госпитале "Аш-Шифа" в Газе остаются 25 сотрудников и 291 пациент
В госпитале "Аш-Шифа" в Газе остаются 25 сотрудников и 291 пациент - РИА Новости, 19.11.2023
В госпитале "Аш-Шифа" в Газе остаются 25 сотрудников и 291 пациент
Более трехсот человек остаются в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, среди которых 25 сотрудников и 291 пациент, включая 32 младенцев в критическом состоянии,... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T02:39
2023-11-19T02:39
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Более трехсот человек остаются в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, среди которых 25 сотрудников и 291 пациент, включая 32 младенцев в критическом состоянии, сообщила в воскресенье Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что специалисты организации провели оценочную миссию в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа и пришли к выводу, что она больше не может функционировать, а оставшихся там нужно эвакуировать. "В "Аш-Шифе" остаются 25 медицинских работников и 291 пациент… Среди пациентов - 32 младенца в чрезвычайно угрожающем состоянии", - говорится в сообщении организации в соцсети Х. По информации ВОЗ, за прошедшие дни некоторые пациенты скончались из-за отсутствия медицинской помощи. В отделении интенсивной терапии остаются два человека без искусственной вентиляции, а 22 пациента нуждаются в операции на почках. В субботу израильская армия дала один час для полной эвакуации госпиталя, где, в частности, в инкубаторах находятся недоношенные новорожденные дети, которых пришлось оставить в больнице. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на директора отделения министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа Мунира аль-Барша сообщал, что около 5 тысяч укрывавшихся в госпитале человек и 450 больных и раненых в сопровождении врачей пешком добираются до больниц на юге анклава.
https://ria.ru/20231118/oruzhie-1910295633.html
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палестина, воз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Палестина, ВОЗ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
В госпитале "Аш-Шифа" в Газе остаются 25 сотрудников и 291 пациент

ВОЗ: в госпитале "Аш-Шифа" в Газе остаются 25 сотрудников и 291 пациент

© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанкЛюди переносят тело погибшего человека на территории больницы Аль-Шифы в городе Газа
Люди переносят тело погибшего человека на территории больницы Аль-Шифы в городе Газа - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Тарек Алиян
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Люди переносят тело погибшего человека на территории больницы Аль-Шифы в городе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Более трехсот человек остаются в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, среди которых 25 сотрудников и 291 пациент, включая 32 младенцев в критическом состоянии, сообщила в воскресенье Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что специалисты организации провели оценочную миссию в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа и пришли к выводу, что она больше не может функционировать, а оставшихся там нужно эвакуировать.
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"В "Аш-Шифе" остаются 25 медицинских работников и 291 пациент… Среди пациентов - 32 младенца в чрезвычайно угрожающем состоянии", - говорится в сообщении организации в соцсети Х.
По информации ВОЗ, за прошедшие дни некоторые пациенты скончались из-за отсутствия медицинской помощи. В отделении интенсивной терапии остаются два человека без искусственной вентиляции, а 22 пациента нуждаются в операции на почках.
В субботу израильская армия дала один час для полной эвакуации госпиталя, где, в частности, в инкубаторах находятся недоношенные новорожденные дети, которых пришлось оставить в больнице.
Телеканал Al Jazeera со ссылкой на директора отделения министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа Мунира аль-Барша сообщал, что около 5 тысяч укрывавшихся в госпитале человек и 450 больных и раненых в сопровождении врачей пешком добираются до больниц на юге анклава.
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