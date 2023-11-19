https://ria.ru/20231119/gospital-1910345032.html

В госпитале "Аш-Шифа" в Газе остаются 25 сотрудников и 291 пациент

В госпитале "Аш-Шифа" в Газе остаются 25 сотрудников и 291 пациент - РИА Новости, 19.11.2023

В госпитале "Аш-Шифа" в Газе остаются 25 сотрудников и 291 пациент

Более трехсот человек остаются в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, среди которых 25 сотрудников и 291 пациент, включая 32 младенцев в критическом состоянии,... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T02:39

2023-11-19T02:39

2023-11-19T02:39

палестина

воз

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Более трехсот человек остаются в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, среди которых 25 сотрудников и 291 пациент, включая 32 младенцев в критическом состоянии, сообщила в воскресенье Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что специалисты организации провели оценочную миссию в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа и пришли к выводу, что она больше не может функционировать, а оставшихся там нужно эвакуировать. "В "Аш-Шифе" остаются 25 медицинских работников и 291 пациент… Среди пациентов - 32 младенца в чрезвычайно угрожающем состоянии", - говорится в сообщении организации в соцсети Х. По информации ВОЗ, за прошедшие дни некоторые пациенты скончались из-за отсутствия медицинской помощи. В отделении интенсивной терапии остаются два человека без искусственной вентиляции, а 22 пациента нуждаются в операции на почках. В субботу израильская армия дала один час для полной эвакуации госпиталя, где, в частности, в инкубаторах находятся недоношенные новорожденные дети, которых пришлось оставить в больнице. Телеканал Al Jazeera со ссылкой на директора отделения министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа Мунира аль-Барша сообщал, что около 5 тысяч укрывавшихся в госпитале человек и 450 больных и раненых в сопровождении врачей пешком добираются до больниц на юге анклава.

https://ria.ru/20231118/oruzhie-1910295633.html

https://ria.ru/20231119/shkola-1910341749.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

палестина, воз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире