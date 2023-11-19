https://ria.ru/20231119/gazprom-1910359965.html
PDVSA и "Газпром" обсуждают сотрудничество в Венесуэле
PDVSA и "Газпром" обсуждают сотрудничество в Венесуэле - РИА Новости, 19.11.2023
PDVSA и "Газпром" обсуждают сотрудничество в Венесуэле
Венесуэльская PDVSA и "Газпром" обсуждают сотрудничество в новых газовых проектах в республике, вопрос будет решаться в ближайшие недели, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T09:04
2023-11-19T09:04
2023-11-19T09:05
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Венесуэльская PDVSA и "Газпром" обсуждают сотрудничество в новых газовых проектах в республике, вопрос будет решаться в ближайшие недели, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Иван Хиль Пинто."Компания "Газпром" уже была в Венесуэле, уже работала над проектами, которые были тем или иным образом затронуты санкциями против республики. Сейчас мы на новом этапе сотрудничества, в первую очередь по вопросам, которые касаются разведки и добычи на новых газовых месторождениях. Эти вопросы будут решаться в течение ближайших недель. Руководство "Газпрома" проводит встречи с коллегами из PDVSA, чтобы проработать параметры участия, техническое задание", - сказал он.Ранее министр народной власти по нефти Венесуэлы и президент PDVSA Педро Тельечеа сообщил, что PDVSA возобновила пять совместных предприятий с российскими компаниями, также республика будет реализовывать ряд проектов с "Газпромом".
https://ria.ru/20231117/gazprom-1909994826.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, венесуэла, pdvsa, газпром
Экономика, Венесуэла, PDVSA, Газпром
PDVSA и "Газпром" обсуждают сотрудничество в Венесуэле
PDVSA и "Газпром" обсуждают сотрудничество в новых проектах в Венесуэле
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Венесуэльская PDVSA и "Газпром" обсуждают сотрудничество в новых газовых проектах в республике, вопрос будет решаться в ближайшие недели, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Иван Хиль Пинто.
"Компания "Газпром" уже была в Венесуэле, уже работала над проектами, которые были тем или иным образом затронуты санкциями против республики. Сейчас мы на новом этапе сотрудничества, в первую очередь по вопросам, которые касаются разведки и добычи на новых газовых месторождениях. Эти вопросы будут решаться в течение ближайших недель. Руководство "Газпрома" проводит встречи с коллегами из PDVSA, чтобы проработать параметры участия, техническое задание", - сказал он.
Ранее министр народной власти по нефти Венесуэлы и президент PDVSA Педро Тельечеа сообщил, что PDVSA возобновила пять совместных предприятий с российскими компаниями, также республика будет реализовывать ряд проектов с "Газпромом".
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