https://ria.ru/20231119/gazprom-1910359965.html

PDVSA и "Газпром" обсуждают сотрудничество в Венесуэле

PDVSA и "Газпром" обсуждают сотрудничество в Венесуэле - РИА Новости, 19.11.2023

PDVSA и "Газпром" обсуждают сотрудничество в Венесуэле

Венесуэльская PDVSA и "Газпром" обсуждают сотрудничество в новых газовых проектах в республике, вопрос будет решаться в ближайшие недели, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T09:04

2023-11-19T09:04

2023-11-19T09:05

экономика

венесуэла

pdvsa

газпром

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Венесуэльская PDVSA и "Газпром" обсуждают сотрудничество в новых газовых проектах в республике, вопрос будет решаться в ближайшие недели, заявил в интервью РИА Новости глава МИД страны Иван Хиль Пинто."Компания "Газпром" уже была в Венесуэле, уже работала над проектами, которые были тем или иным образом затронуты санкциями против республики. Сейчас мы на новом этапе сотрудничества, в первую очередь по вопросам, которые касаются разведки и добычи на новых газовых месторождениях. Эти вопросы будут решаться в течение ближайших недель. Руководство "Газпрома" проводит встречи с коллегами из PDVSA, чтобы проработать параметры участия, техническое задание", - сказал он.Ранее министр народной власти по нефти Венесуэлы и президент PDVSA Педро Тельечеа сообщил, что PDVSA возобновила пять совместных предприятий с российскими компаниями, также республика будет реализовывать ряд проектов с "Газпромом".

https://ria.ru/20231117/gazprom-1909994826.html

венесуэла

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, венесуэла, pdvsa, газпром