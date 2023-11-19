https://ria.ru/20231119/gaz-1910382536.html

Евростат сообщил данные о закупке странами ЕС российского СПГ

Евростат сообщил данные о закупке странами ЕС российского СПГ - РИА Новости, 19.11.2023

Евростат сообщил данные о закупке странами ЕС российского СПГ

Страны ЕС, в том числе ярые сторонники Киева - Эстония и Литва, - несмотря на обещание отказаться от топлива из РФ, закупили у нее сжиженный природный газ на... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T12:06

2023-11-19T12:06

2023-11-19T12:06

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Страны ЕС, в том числе ярые сторонники Киева - Эстония и Литва, - несмотря на обещание отказаться от топлива из РФ, закупили у нее сжиженный природный газ на 6,1 миллиарда евро в 2023 году, число судов с российским СПГ выросло, сообщает газета Telegraph со ссылкой на данные Евростата. "Несмотря на обещание отказаться от использования российского ископаемого топлива, число грузовых судов, перевозящих СПГ из России в Европу, выросло", - пишет газета. Газета отмечает, что страны ЕС в 2023 году закупили более половины экспортируемого Россией СПГ, при этом Испания и Франция стали вторым и третьим крупнейшими покупателями российского СПГ после Китая. Согласно данным статистической службы ЕС, Испания закупила российского СПГ на 1,8 миллиарда евро в первые девять месяцев 2023 года. Франция заняла второе место в ЕС по этому показателю, закупив российского СПГ на 1,5 миллиарда евро. Следующая за ней Бельгия потратила на те же цели 1,36 миллиарда евро. Газета подчеркивает, что даже такие ярые союзники Украины в Европе, как Эстония и Литва, также продолжили закупать российский СПГ. СПГ, наряду с теплой погодой и богатыми запасами газа, сформированными в прошлом году, помог ЕС заполнить подземные газохранилища к отопительному сезону до рекордных 99,63%. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах ЕС сейчас составляет около 110 миллиардов кубометров (99,36% заполненности). В РФ заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231116/bolgariya-1909735458.html

https://ria.ru/20231111/gaz-1908841056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, эстония, литва, владимир путин, евросоюз, евростат, в мире