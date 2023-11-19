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Евростат сообщил данные о закупке странами ЕС российского СПГ - РИА Новости, 19.11.2023
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12:06 19.11.2023
https://ria.ru/20231119/gaz-1910382536.html
Евростат сообщил данные о закупке странами ЕС российского СПГ
Евростат сообщил данные о закупке странами ЕС российского СПГ - РИА Новости, 19.11.2023
Евростат сообщил данные о закупке странами ЕС российского СПГ
Страны ЕС, в том числе ярые сторонники Киева - Эстония и Литва, - несмотря на обещание отказаться от топлива из РФ, закупили у нее сжиженный природный газ на... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T12:06
2023-11-19T12:06
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Страны ЕС, в том числе ярые сторонники Киева - Эстония и Литва, - несмотря на обещание отказаться от топлива из РФ, закупили у нее сжиженный природный газ на 6,1 миллиарда евро в 2023 году, число судов с российским СПГ выросло, сообщает газета Telegraph со ссылкой на данные Евростата. "Несмотря на обещание отказаться от использования российского ископаемого топлива, число грузовых судов, перевозящих СПГ из России в Европу, выросло", - пишет газета. Газета отмечает, что страны ЕС в 2023 году закупили более половины экспортируемого Россией СПГ, при этом Испания и Франция стали вторым и третьим крупнейшими покупателями российского СПГ после Китая. Согласно данным статистической службы ЕС, Испания закупила российского СПГ на 1,8 миллиарда евро в первые девять месяцев 2023 года. Франция заняла второе место в ЕС по этому показателю, закупив российского СПГ на 1,5 миллиарда евро. Следующая за ней Бельгия потратила на те же цели 1,36 миллиарда евро. Газета подчеркивает, что даже такие ярые союзники Украины в Европе, как Эстония и Литва, также продолжили закупать российский СПГ. СПГ, наряду с теплой погодой и богатыми запасами газа, сформированными в прошлом году, помог ЕС заполнить подземные газохранилища к отопительному сезону до рекордных 99,63%. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах ЕС сейчас составляет около 110 миллиардов кубометров (99,36% заполненности). В РФ заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231116/bolgariya-1909735458.html
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Россия, Эстония, Литва, Владимир Путин, Евросоюз, Евростат, В мире
Евростат сообщил данные о закупке странами ЕС российского СПГ

Страны ЕС закупили российский СПГ на 6,6 миллиарда долларов в 2023 году

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз
Танкер-газовоз - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Страны ЕС, в том числе ярые сторонники Киева - Эстония и Литва, - несмотря на обещание отказаться от топлива из РФ, закупили у нее сжиженный природный газ на 6,1 миллиарда евро в 2023 году, число судов с российским СПГ выросло, сообщает газета Telegraph со ссылкой на данные Евростата.
"Несмотря на обещание отказаться от использования российского ископаемого топлива, число грузовых судов, перевозящих СПГ из России в Европу, выросло", - пишет газета.
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Газета отмечает, что страны ЕС в 2023 году закупили более половины экспортируемого Россией СПГ, при этом Испания и Франция стали вторым и третьим крупнейшими покупателями российского СПГ после Китая.
Согласно данным статистической службы ЕС, Испания закупила российского СПГ на 1,8 миллиарда евро в первые девять месяцев 2023 года. Франция заняла второе место в ЕС по этому показателю, закупив российского СПГ на 1,5 миллиарда евро. Следующая за ней Бельгия потратила на те же цели 1,36 миллиарда евро.
Газета подчеркивает, что даже такие ярые союзники Украины в Европе, как Эстония и Литва, также продолжили закупать российский СПГ.
СПГ, наряду с теплой погодой и богатыми запасами газа, сформированными в прошлом году, помог ЕС заполнить подземные газохранилища к отопительному сезону до рекордных 99,63%. В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах ЕС сейчас составляет около 110 миллиардов кубометров (99,36% заполненности).
В РФ заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России углеводородов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве заявляли, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские нефть и газ.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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