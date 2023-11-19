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ЦАХАЛ опубликовал фото с якобы заложниками ХАМАС в больнице "Аш-Шифа"

ЦАХАЛ опубликовал фото с якобы заложниками ХАМАС в больнице "Аш-Шифа" - РИА Новости, 19.11.2023

ЦАХАЛ опубликовал фото с якобы заложниками ХАМАС в больнице "Аш-Шифа"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала фото и видео, датированные 7 октября и якобы подтверждающие нахождение заложников ХАМАС на территории больницы... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T22:40

2023-11-19T22:40

2023-11-19T23:14

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала фото и видео, датированные 7 октября и якобы подтверждающие нахождение заложников ХАМАС на территории больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа. "Новые данные, обнаруженные ЦАХАЛ и агентством безопасности Израиля, доказывают, что больница "Аш-Шифа" использовалась в качестве террористической инфраструктуры, куда террористы ХАМАС доставили заложников, взятых в субботу, 7 октября", - говорится в сообщении армии в Telegram. На распространенных кадрах видно, как вооруженные лица ведут по коридорам нескольких мужчин и везут одного раненого, который лежит на медицинской каталке. ЦАХАЛ утверждает, что это бойцы ХАМАС и их заложники, среди которых граждане Непала и Таиланда, похищенные с территории Израиля. Кроме того, опубликовано фото, на котором, по утверждению ЦАХАЛ, запечатлен военный автомобиль ХАМАС, находящийся на территории больницы. Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на директора отделения министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа Мунира аль-Барша сообщил, что более 100 раненых и пять врачей остаются в больнице "Аш-Шифа" после приказа израильских военных о срочном выезде из госпиталя всего медперсонала, раненых, больных и тех, кто нашел там убежище. По его словам, около 5 тысяч укрывавшихся в госпитале человек и 450 больных и раненых в сопровождении врачей пешком добираются до больниц на юге анклава. В субботу израильская армия дала один час для полной эвакуации госпиталя, где, в частности, в инкубаторах находятся недоношенные новорожденные дети, которых пришлось оставить в больнице. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231119/shkola-1910457593.html

https://ria.ru/20231119/mladentsy-1910454777.html

https://ria.ru/20231119/pogibshie-1910448726.html

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в мире, израиль, россия, палестина, владимир путин, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году