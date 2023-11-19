https://ria.ru/20231119/finlyandiya-1910442671.html
Финляндия готовится к долгосрочным проблемам на границе с Россией
Финляндия готовится к долгосрочным проблемам на границе с Россией - РИА Новости, 19.11.2023
Финляндия готовится к долгосрочным проблемам на границе с Россией
Финляндия прогнозирует долгосрочные проблемы в районе пропускного пункта "Вартиус" на границе с Россией и возводит ограждения, следует из сообщения местных... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T19:46
2023-11-19T19:46
2023-11-19T23:39
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 ноя — РИА Новости. Финляндия прогнозирует долгосрочные проблемы в районе пропускного пункта "Вартиус" на границе с Россией и возводит ограждения, следует из сообщения местных пограничников. "Пограничная охрана Кайнуу устанавливает в этом районе заграждающие устройства, чтобы Пограничная охрана могла обеспечить общественный порядок и безопасность в сложившейся тревожной ситуации. Силы обороны оказывают Пограничной охране официальную помощь", — приводятся слова заместителя командира погранотряда Кайнуу Томи Тиркконена.Как отметил общественный вещатель Yle, погранотряд повышает готовность из-за наплыва беженцев в российской Костомукше. По их данным, этих людей, возможно, направят в сторону Финляндии. При этом Тиркконен не стал называть число беженцев, чтобы "не раскрывать оперативные данные".Сейчас ситуация спокойная и полностью под контролем, отмечается в сообщении финского СМИ. "Мы готовимся к тому, что и в дальнейшем она останется под нашим контролем. Именно поэтому мы повышаем готовность и ведем строительные работы в районе перехода границы", — сказал Тиркконен.Финский кабмин заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу.Будут закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся открытыми КПП расположены на севере Финляндии. И только два из работающих — "Вартиус" и "Салла" — будут вести прием заявлений об убежище, решило финское правительство.Как заявляли РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства, ответные меры российской стороны будут прорабатываться.
https://ria.ru/20231119/barer-1910397824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, россия, костомукша
В мире, Финляндия, Россия, Костомукша
Финляндия готовится к долгосрочным проблемам на границе с Россией
Финляндия возводит ограждения на КПП "Вартиус" на границе с Россией
ХЕЛЬСИНКИ, 19 ноя — РИА Новости. Финляндия прогнозирует долгосрочные проблемы в районе пропускного пункта "Вартиус" на границе с Россией и возводит ограждения, следует из сообщения местных пограничников.
«
"Пограничная охрана Кайнуу устанавливает в этом районе заграждающие устройства, чтобы Пограничная охрана могла обеспечить общественный порядок и безопасность в сложившейся тревожной ситуации. Силы обороны оказывают Пограничной охране официальную помощь", — приводятся слова заместителя командира погранотряда Кайнуу Томи Тиркконена.
Как отметил общественный вещатель Yle, погранотряд повышает готовность из-за наплыва беженцев в российской Костомукше
. По их данным, этих людей, возможно, направят в сторону Финляндии. При этом Тиркконен не стал называть число беженцев, чтобы "не раскрывать оперативные данные".
Сейчас ситуация спокойная и полностью под контролем, отмечается в сообщении финского СМИ.
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"Мы готовимся к тому, что и в дальнейшем она останется под нашим контролем. Именно поэтому мы повышаем готовность и ведем строительные работы в районе перехода границы", — сказал Тиркконен.
Финский кабмин заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу
.
Будут закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся открытыми КПП расположены на севере Финляндии. И только два из работающих — "Вартиус" и "Салла" — будут вести прием заявлений об убежище, решило финское правительство.
Как заявляли РИА Новости в посольстве России в Хельсинки
, решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства, ответные меры российской стороны будут прорабатываться.
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