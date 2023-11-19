https://ria.ru/20231119/evropa-1910305346.html

Восточная Европа осталась последней надеждой США

Восточная Европа осталась последней надеждой США - РИА Новости, 19.11.2023

Восточная Европа осталась последней надеждой США

Образовавшийся после 24 февраля 2022 года антироссийский фронт западных государств довольно неоднороден. В него вошли англосаксонские государства — США и... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T08:00

2023-11-19T08:00

2023-11-19T08:10

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Образовавшийся после 24 февраля 2022 года антироссийский фронт западных государств довольно неоднороден. В него вошли англосаксонские государства — США и Великобритания с доминионами (Канада, Австралия, Новая Зеландия), примкнула также Япония. Здесь не всегда можно говорить о Западе в чисто географическом смысле, но в политическом, предполагающем ориентацию на Вашингтон, — несомненно. Вашингтонский консенсус, хотя и не экономический.Далее можно называть страны континентальной Европы под командованием брюссельских структур — ЕС и НАТО. В совокупности это много, лет семьдесят, даже полвека назад можно было бы сказать, что весь свободный мир объединился в антипутинскую коалицию, но теперь, когда политическое, экономическое и военное влияние этого конгломерата уже не то, что прежде, говорить, что весь мир против России, нельзя. Против нее только западный союз.Но и он довольно неоднороден. И в смысле активности его участников, и в смысле их мотивации.Наиболее понятна и логична позиция США и Великобритании, решающих задачу собственного политического выживания в том смысле, как они великодержавно владели и правили до начала украинской кампании. Их заботы вполне экзистенциальны.В случае победы России Соединенные Штаты из необходимой (выражение самих американских политиков) державы, которой до всего есть дело и чей голос оказывается решающим, становятся (и это в лучшем случае) влиятельной региональной державой, но не более того. Даже если США удастся избежать внутренних нестроений, все равно расставание с ролью всемирного гегемона будет до крайности непростым. И максималистская позиция тут естественна.Ибо некуда деваться.Отчасти то же и с Британией. Не то чтобы она сейчас претендует на роль всемирного гегемона, но на роль затычки для каждой бочки — вполне. А равно и на право англичанки гадить. С поражением Украины Британия окончательно превратится в беззубую кобру, чье шипение вызывает только брезгливые насмешки. Этого нельзя допустить.То же — с Еврокомиссией, хотя тут есть небезосновательный вопрос: можно ли считать брюссельские структуры самостоятельным политическим субъектом с армией и флотом, или же Урсула и Боррель не более чем девочки и мальчики на побегушках у гегемона? Скорее все-таки второе.Германия, еще при Меркель претендовавшая — и небезосновательно — на звание континентального локомотива, ударными темпами угробила свое социальное рыночное хозяйство и теперь желает главенствовать не посредством сильной марки и мощной промышленности (как то было еще совсем недавно), а посредством гуманитарно-зеленой идеологии. Что никак не исключает — напротив, даже требует — сильнейшей вовлеченности в конфликт на востоке Европы.Проблема в том, что правительство Шольца — Бербок, желающее проводить Drang nach Osten (для красно-зеленой компании это даже оригинально, но жизнь, особенно нынешняя, вообще полна химер), очень некрепко держится и все более подпираемо изоляционистами справа и слева. А при поддержке порядка 25% никакой впечатляющий Drang nach Osten нереален. Тут бы у себя в Берлине усидеть.На этом список серьезных (или кажущихся таковыми) субъектов борьбы с Россией заканчивается. Остается разношерстная вассальная Европа.Причем вассалы разные бывают.Есть немногочисленные прямые диссиденты — Венгрия, а теперь отчасти и Словакия, не желающие таскать каштаны из огня и принимать в чужом пиру похмелье. Поскольку не понимают, какие выгоды это им несет, и поэтому по мере сил и возможностей саботирующие брюссельские мероприятия.Но гораздо больше таких, которые при внешней вассальной покорности не проявляют чрезмерного рвения и уж точно не бегут впереди паровоза. Греция, Австрия, Италия, премьер которой Джорджа Мелони даже проболталась, сообщив об усталости сынов Авзонии счастливой. Как говорил П. П. Шариков, на учет встану, а воевать не пойду. И если можно, то и просаботирую — своя рубаха ближе к телу.Даже Польша порой ведет себя двусмысленно. Вроде бы "Мы гордо воюем с надменной Москвою" — это предмет национального консенсуса, но в то же время положить душу и тело за украинскую свободу поляки готовы не вполне. У них свои интересы.Полностью безотказны и готовы на все прибалты, но только их ресурс довольно ничтожен. Хотя, впрочем, на роль застрельщиков и загонщиков они вполне годятся — ибо мал клоп, да вонюч, его нельзя недооценивать.Однако в последние недели появились новые насекомые. Чехи и финны как будто решили наверстать упущенное за многие годы покорности перед восточным соседом. Были и десятилетия финляндизации (линия Паасикиви — Кеннонена), было и чехословацкое "С Советским Союзом на вечные времена".Теперь "С НАТО на вечные времена", и, как часто это бывает с перебежчиками, финны и чехи при демонстрации своего новообретенного рвения готовы скорее пересолить, чем недосолить. Чехи замораживают права на недвижимость, принадлежащую российским юридическим и физическим лицам, финны наглухо перекрывают границу с Россией. Даже и в Брюсселе борзость неофитов вызывает скорее оторопь, нежели горячее одобрение. Может быть, потому что сегодня "Все пропьем, но ЕС не опозорим", а завтра, вконец убив свое хозяйство, у того же ЕС будут денег просить.Исторический опыт показывает, что таким перехват-залихватским союзникам присуща большая неустойчивость. Сегодня это сущие коньки-горбунки, из ушей дым, из ноздрей пламя, но при перемене раскладов они либо бегут на Запад (как будто сейчас там мало релокантов), либо начинают вновь униженно подличать перед восточным соседом.Так что всерьез англо-американцы могут рассчитывать только на самих себя. Готовы ли они платить за это настоящую цену — другой вопрос.

https://ria.ru/20231118/mechta-1910162288.html

https://ria.ru/20231113/konflikt-1908986548.html

https://ria.ru/20231109/tsvetnaya_revolyutsiya-1908256698.html

https://ria.ru/20231103/zakat-1907052069.html

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

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аналитика, сша, россия, европа, джорджа мелони, евросоюз, нато, еврокомиссия, санкции в отношении россии