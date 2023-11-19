https://ria.ru/20231119/dtp-1910444740.html

Под Ульяновском три человека, включая ребенка, погибли в ДТП с грузовиком

Под Ульяновском три человека, включая ребенка, погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 19.11.2023

Под Ульяновском три человека, включая ребенка, погибли в ДТП с грузовиком

Автомобиль Lada Granta столкнулся с большегрузом "Камаз" в Николаевском районе Ульяновской области, погибли три человека, включая девочку, сообщило УМВД по... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T20:01

2023-11-19T20:01

2023-11-19T22:20

происшествия

авто

николаевский район

lada vesta

ульяновская область

гибдд мвд рф

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САМАРА, 19 ноя - РИА Новости. Автомобиль Lada Granta столкнулся с большегрузом "Камаз" в Николаевском районе Ульяновской области, погибли три человека, включая девочку, сообщило УМВД по региону в своем Telegram-канале. "Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего в Николаевском районе, в котором погибли три человека. По предварительной информации, около 18.30 часов (17.30 мск) на федеральной трассе М-5 "Урал" у поселка Нагорный Николаевского района водитель автомашины Lada Granta (мужчина 1983 года рождения) совершил столкновение с движущейся в попутном направлении автомашиной "Камаз", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что в аварии погибли три человека: водитель легкового автомобиля и два пассажира - женщина 1987 года рождения и девочка 2010 года рождения. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.В прокуратуре региона сообщили о проведении проверки в связи с ДТП. Ход данной проверки и мероприятия, реализуемые следственными органами, находятся на контроле областного ведомства.

https://ria.ru/20231119/dtp-1910404836.html

николаевский район

ульяновская область

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происшествия, авто, николаевский район, lada vesta, ульяновская область, гибдд мвд рф