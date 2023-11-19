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Под Ульяновском три человека, включая ребенка, погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 19.11.2023
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20:01 19.11.2023 (обновлено: 22:20 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/dtp-1910444740.html
Под Ульяновском три человека, включая ребенка, погибли в ДТП с грузовиком
Под Ульяновском три человека, включая ребенка, погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 19.11.2023
Под Ульяновском три человека, включая ребенка, погибли в ДТП с грузовиком
Автомобиль Lada Granta столкнулся с большегрузом "Камаз" в Николаевском районе Ульяновской области, погибли три человека, включая девочку, сообщило УМВД по... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T20:01
2023-11-19T22:20
происшествия
авто
николаевский район
lada vesta
ульяновская область
гибдд мвд рф
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САМАРА, 19 ноя - РИА Новости. Автомобиль Lada Granta столкнулся с большегрузом "Камаз" в Николаевском районе Ульяновской области, погибли три человека, включая девочку, сообщило УМВД по региону в своем Telegram-канале. "Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего в Николаевском районе, в котором погибли три человека. По предварительной информации, около 18.30 часов (17.30 мск) на федеральной трассе М-5 "Урал" у поселка Нагорный Николаевского района водитель автомашины Lada Granta (мужчина 1983 года рождения) совершил столкновение с движущейся в попутном направлении автомашиной "Камаз", - говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что в аварии погибли три человека: водитель легкового автомобиля и два пассажира - женщина 1987 года рождения и девочка 2010 года рождения. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.В прокуратуре региона сообщили о проведении проверки в связи с ДТП. Ход данной проверки и мероприятия, реализуемые следственными органами, находятся на контроле областного ведомства.
https://ria.ru/20231119/dtp-1910404836.html
николаевский район
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происшествия, авто, николаевский район, lada vesta, ульяновская область, гибдд мвд рф
Происшествия, Авто, Николаевский район, Lada Vesta, Ульяновская область, ГИБДД МВД РФ
Под Ульяновском три человека, включая ребенка, погибли в ДТП с грузовиком

В Ульяновской области двое взрослых и подросток погибли в ДТП с грузовиком

© РИА Новости / Максим БлиновМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Машина скорой помощи. Архивное фото
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САМАРА, 19 ноя - РИА Новости. Автомобиль Lada Granta столкнулся с большегрузом "Камаз" в Николаевском районе Ульяновской области, погибли три человека, включая девочку, сообщило УМВД по региону в своем Telegram-канале.
«
"Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего в Николаевском районе, в котором погибли три человека. По предварительной информации, около 18.30 часов (17.30 мск) на федеральной трассе М-5 "Урал" у поселка Нагорный Николаевского района водитель автомашины Lada Granta (мужчина 1983 года рождения) совершил столкновение с движущейся в попутном направлении автомашиной "Камаз", - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что в аварии погибли три человека: водитель легкового автомобиля и два пассажира - женщина 1987 года рождения и девочка 2010 года рождения. Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП.
В прокуратуре региона сообщили о проведении проверки в связи с ДТП. Ход данной проверки и мероприятия, реализуемые следственными органами, находятся на контроле областного ведомства.
Место происшествия, где в дорожной аварии с участием маршрутного автобуса погиб один человек в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
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Вчера, 15:14
 
ПроисшествияАвтоНиколаевский районLada VestaУльяновская областьГИБДД МВД РФ
 
 
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