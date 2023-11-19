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В ДТП с автобусом в Польше погибли трое граждан Украины - РИА Новости, 19.11.2023
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15:31 19.11.2023
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В ДТП с автобусом в Польше погибли трое граждан Украины
В ДТП с автобусом в Польше погибли трое граждан Украины - РИА Новости, 19.11.2023
В ДТП с автобусом в Польше погибли трое граждан Украины
Трое граждан Украины, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Польше, сообщает издание In Poland. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T15:31
2023-11-19T15:31
в мире
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польша
люблинское воеводство
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ВАРШАВА, 19 ноя – РИА Новости. Трое граждан Украины, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Польше, сообщает издание In Poland. По данным издания, ДТП произошло рано утром в воскресенье около 4.30 утра возле Хрубешова Люблинского воеводства – недалеко от границы с Украиной. "Автобус по пока невыясненной причине врезался в дерево на обочине", - говорится в сообщении. По информации портала, в автобусе находились десять граждан Украины. "В результате ДТП погибли две женщины и шестилетний ребенок", - говорится в сообщении.
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в мире, украина, польша, люблинское воеводство
В мире, Украина, Польша, Люблинское воеводство
В ДТП с автобусом в Польше погибли трое граждан Украины

In Poland: трое граждан Украины, две женщины и ребенок, погибли в ДТП в Польше

© Depositphotos.com / Wb77Машина скорой помощи в Польше
Машина скорой помощи в Польше - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© Depositphotos.com / Wb77
Машина скорой помощи в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 19 ноя – РИА Новости. Трое граждан Украины, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Польше, сообщает издание In Poland.
По данным издания, ДТП произошло рано утром в воскресенье около 4.30 утра возле Хрубешова Люблинского воеводства – недалеко от границы с Украиной.
«
"Автобус по пока невыясненной причине врезался в дерево на обочине", - говорится в сообщении.
По информации портала, в автобусе находились десять граждан Украины. "В результате ДТП погибли две женщины и шестилетний ребенок", - говорится в сообщении.
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