https://ria.ru/20231119/dtp-1910407970.html

В ДТП с автобусом в Польше погибли трое граждан Украины

В ДТП с автобусом в Польше погибли трое граждан Украины - РИА Новости, 19.11.2023

В ДТП с автобусом в Польше погибли трое граждан Украины

Трое граждан Украины, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Польше, сообщает издание In Poland. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T15:31

2023-11-19T15:31

2023-11-19T15:31

в мире

украина

польша

люблинское воеводство

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ВАРШАВА, 19 ноя – РИА Новости. Трое граждан Украины, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Польше, сообщает издание In Poland. По данным издания, ДТП произошло рано утром в воскресенье около 4.30 утра возле Хрубешова Люблинского воеводства – недалеко от границы с Украиной. "Автобус по пока невыясненной причине врезался в дерево на обочине", - говорится в сообщении. По информации портала, в автобусе находились десять граждан Украины. "В результате ДТП погибли две женщины и шестилетний ребенок", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230708/avariya-1882990324.html

украина

польша

люблинское воеводство

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, польша, люблинское воеводство