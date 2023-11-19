https://ria.ru/20231119/dtp-1910367319.html

В ДТП в Нижегородской области погибли три человека

В ДТП в Нижегородской области погибли три человека - РИА Новости, 19.11.2023

В ДТП в Нижегородской области погибли три человека

Три человека погибли в перевернувшемся спорткаре в Нижегородской области, ещё один госпитализирован, сообщает ГИБДД региона. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T10:11

2023-11-19T10:11

2023-11-19T10:52

происшествия

авто

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Три человека погибли в перевернувшемся спорткаре в Нижегородской области, ещё один госпитализирован, сообщает ГИБДД региона. ДТП произошло в воскресенье рано утром в Воскресенском районе на 133 километре дороги Р-177. "Водитель Nissan Skyline выехал на встречную полосу в месте, где обгон запрещен, после чего машина вылетела в кювет. Водитель и двое пассажиров скончались на месте. Четвертый пассажир был доставлен в Семеновскую ЦРБ", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20231117/dtp-1910196986.html

нижегородская область

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Влада Копылова

происшествия, авто, нижегородская область