https://ria.ru/20231119/dtp-1910367319.html
В ДТП в Нижегородской области погибли три человека
В ДТП в Нижегородской области погибли три человека - РИА Новости, 19.11.2023
В ДТП в Нижегородской области погибли три человека
Три человека погибли в перевернувшемся спорткаре в Нижегородской области, ещё один госпитализирован, сообщает ГИБДД региона. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T10:11
2023-11-19T10:11
2023-11-19T10:52
происшествия
авто
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Три человека погибли в перевернувшемся спорткаре в Нижегородской области, ещё один госпитализирован, сообщает ГИБДД региона. ДТП произошло в воскресенье рано утром в Воскресенском районе на 133 километре дороги Р-177. "Водитель Nissan Skyline выехал на встречную полосу в месте, где обгон запрещен, после чего машина вылетела в кювет. Водитель и двое пассажиров скончались на месте. Четвертый пассажир был доставлен в Семеновскую ЦРБ", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20231117/dtp-1910196986.html
нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, нижегородская область
Происшествия, Авто, Нижегородская область
В ДТП в Нижегородской области погибли три человека
В ДТП с перевернувшимся спорткаром в Нижегородской области погибли три человека
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Три человека погибли в перевернувшемся спорткаре в Нижегородской области, ещё один госпитализирован, сообщает ГИБДД региона.
ДТП произошло в воскресенье рано утром в Воскресенском районе
на 133 километре дороги Р-177.
"Водитель Nissan Skyline выехал на встречную полосу в месте, где обгон запрещен, после чего машина вылетела в кювет. Водитель и двое пассажиров скончались на месте. Четвертый пассажир был доставлен в Семеновскую ЦРБ", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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