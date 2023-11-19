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В ДТП в Нижегородской области погибли три человека - РИА Новости, 19.11.2023
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10:11 19.11.2023 (обновлено: 10:52 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/dtp-1910367319.html
В ДТП в Нижегородской области погибли три человека
В ДТП в Нижегородской области погибли три человека - РИА Новости, 19.11.2023
В ДТП в Нижегородской области погибли три человека
Три человека погибли в перевернувшемся спорткаре в Нижегородской области, ещё один госпитализирован, сообщает ГИБДД региона. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T10:11
2023-11-19T10:52
происшествия
авто
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Три человека погибли в перевернувшемся спорткаре в Нижегородской области, ещё один госпитализирован, сообщает ГИБДД региона. ДТП произошло в воскресенье рано утром в Воскресенском районе на 133 километре дороги Р-177. "Водитель Nissan Skyline выехал на встречную полосу в месте, где обгон запрещен, после чего машина вылетела в кювет. Водитель и двое пассажиров скончались на месте. Четвертый пассажир был доставлен в Семеновскую ЦРБ", - говорится в сообщении. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20231117/dtp-1910196986.html
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происшествия, авто, нижегородская область
Происшествия, Авто, Нижегородская область
В ДТП в Нижегородской области погибли три человека

В ДТП с перевернувшимся спорткаром в Нижегородской области погибли три человека

© Фото : УГИБДД Нижегородской областиМесто ДТП, где три человека погибли в перевернувшемся спорткаре в Нижегородской области. 19 ноября 2023
Место ДТП, где три человека погибли в перевернувшемся спорткаре в Нижегородской области. 19 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© Фото : УГИБДД Нижегородской области
Место ДТП, где три человека погибли в перевернувшемся спорткаре в Нижегородской области. 19 ноября 2023
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 ноя - РИА Новости. Три человека погибли в перевернувшемся спорткаре в Нижегородской области, ещё один госпитализирован, сообщает ГИБДД региона.
ДТП произошло в воскресенье рано утром в Воскресенском районе на 133 километре дороги Р-177.
"Водитель Nissan Skyline выехал на встречную полосу в месте, где обгон запрещен, после чего машина вылетела в кювет. Водитель и двое пассажиров скончались на месте. Четвертый пассажир был доставлен в Семеновскую ЦРБ", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Место ДТП, где погибли два человека в пригороде Симферополя. 17 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Два человека погибли в ДТП под Симферополем
17 ноября, 21:32
 
ПроисшествияАвтоНижегородская область
 
 
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