https://ria.ru/20231119/dostizheniya-1910388685.html

Глава Забайкалья на выставке "Россия" рассказал о главных достижениях края

Глава Забайкалья на выставке "Россия" рассказал о главных достижениях края - РИА Новости, 19.11.2023

Глава Забайкалья на выставке "Россия" рассказал о главных достижениях края

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве рассказал о главных достижениях региона в составе ДФО, в... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T13:08

2023-11-19T13:08

2023-11-19T13:08

забайкальский край

александр осипов

выставка-форум "россия"

забайкальский край

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ЧИТА, 19 ноя - РИА Новости. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов во время выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве рассказал о главных достижениях региона в составе ДФО, в числе которых темпы прироста экономики и высокооплачиваемых рабочих мест, сообщили в пресс-службе правительства Забайкалья. "Когда президент России включил наш регион в ДФО, стали доступны новые механизмы социального и инфраструктурного развития. На сегодняшний день по итогам 4 лет мы в десятке по двум показателям: среди почти 90 регионов страны - по темпам прироста экономики и по темпам прироста высокооплачиваемых рабочих мест и заработной платы", - процитировали в пресс-службе Осипова. Уточняется, что Забайкалье входит в топ-10 субъектов по результативности инвестиций. Регион в составе ДФО получил возможность участвовать в государственных программах в сфере строительства, социальной политики, развития информационных технологий и связи. Губернатор отметил, что благодаря дальневосточным программам в крае начали строить и ремонтировать сотни объектов. Это - школы, детские сады, дома культуры, библиотеки, учреждения здравоохранения. "Пять лет назад в течение нескольких месяцев для того, чтобы хорошо познакомиться с регионом, мы сделали анализ предыдущих 10 лет. Назову те цифры. На 8% снизилась региональная экономика и на 14% - доходы населения. Получилось так, что с огромными богатствами, уникальным положением регион выпал из карты развития страны. При поддержке федерального центра нам удалось кардинально поменять картину. И сегодня уже в отличие от первых лет эти изменения стали видны... Самое главное, что все эти годы это развитие давалось непросто. Все эти годы приходилось принимать те решения, которые не принимались почти 30 лет", - добавил Осипов. Подчёркивается, что при поддержке президента России принято решение о газификации региона, утверждены отдельная программа ускоренного социально-экономического развития Забайкальского края, мастер-планы Читы и Краснокаменска. Важным остается роль Забайкалья как приграничного региона. "Президент неоднократно говорил, что Чита и Забайкальский край имеют принципиальное значения для торговли с Китаем. Мы должны стать главной торговой площадкой", - сказал Осипов. Выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября. Регионы страны не только представляют посетителям свою историю и традиции, но и демонстрируют потенциал сотрудничества с другими регионами России. Мероприятие проводится по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Забайкальский край представил свой павильон в виде цветка багульника, презентация прошла 15 ноября.

https://ria.ru/20230924/godovschina-1898352918.html

https://ria.ru/20230721/osipov-1885459693.html

забайкальский край

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр осипов, выставка-форум "россия", забайкальский край