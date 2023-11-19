https://ria.ru/20231119/byudzhet-1910153206.html

Своими силами: в России резко сократился дефицит бюджета

Своими силами: в России резко сократился дефицит бюджета - РИА Новости, 19.11.2023

Своими силами: в России резко сократился дефицит бюджета

По предварительным данным Минфина, с января по октябрь дефицит федерального бюджета уменьшился до 1,235 триллиона рублей. Это всего 0,7% ВВП. О том, как... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T08:00

2023-11-19T08:00

2023-11-19T08:10

экономика

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

международное энергетическое агентство

центральный банк рф (цб рф)

urals

brent

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Елена Савельева. По предварительным данным Минфина, с января по октябрь дефицит федерального бюджета уменьшился до 1,235 триллиона рублей. Это всего 0,7% ВВП. О том, как добились такого результата и удастся ли выйти в плюс до конца года, — в материале РИА Новости.Последовательное сокращениеЕще в январе — августе дефицит достигал 2,361 триллиона, или 1,5% ВВП. В августе произошел перелом: вернулись к профициту в 230 миллиардов (по оценкам западных аналитиков — около 450). В сентябре и того больше: 662 миллиарда. В итоге общий накопленный минус за месяц отыграли почти на 30%. В октябре тенденция сохранилась: плюс 464 миллиарда.Откуда деньгиСущественно помог несырьевой экспорт, компенсировавший просадку нефтянки. Эта доходная статья за десять месяцев прибавила 28,7% — до 15,86 триллиона. Ожидали куда меньше."Динамика крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) остается в устойчиво положительной области — в том числе к уровню 2021 года (как менее подверженному статистическим эффектам базы)", — подчеркнули в министерстве.Как поясняет аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев, тут один из факторов — ускорение инфляции. Оборотные налоги — в первую очередь НДС — в таких условиях приносят больше.Нефтегазовые поступления за тот же период сократились на 26,3%, до 7,21 триллиона рублей. Однако в октябре, по информации Минфина, превысили прошлогодние показатели на 27%: 1,635 триллиона рублей (в сентябре было 740 миллиардов)."Это обеспечили квартальные налоги на дополнительный доход (НДД) нефтяников, рост цен на нефть на фоне слабого рубля и отсутствие выплат по демпферу", — поясняет Павел Сокол, финансовый аналитик маркетплейса "Финмир".С 1 ноября экспортная пошлина на нефть повысилась на 2,3 доллара, до 26,2 за тонну. На светлые нефтепродукты и масла — до 7,8 за тонну, на темные — до 26,2.Сокращение дефицита госбюджета — следствие подъема нефтяных котировок и уменьшения дисконта Urals к эталонной марке Brent. Средняя цена основного экспортного сорта к середине октября достигла 83,35 доллара за баррель.По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в сентябре Россия экспортировала нефти на 18,8 миллиарда долларов (максимум с июля 2022-го) — в среднем по 81,8 доллара за баррель. Западный ценовой потолок не работает, ограничения не соблюдают.Бюджет поддержали налоговые поступления от бизнеса и населения. Кроме того, в конце года крупные предприятия заплатят единовременный налог на сверхприбыль."Важно, что ВВП растет, хотя прогнозировали падение вплоть до 6,5%. Сейчас, согласно опросу ЦБ, аналитики улучшили прогноз с плюс 2,2% до 2,5%. Чем больше ВВП, тем больше налоговых поступлений и тем быстрее сокращается дефицит", — поясняет Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс".Как отмечали в Минфине, в целом в 2023-м госрасходы регулируются действующим законом о бюджете и дополнительными ненефтегазовыми доходами в соответствии с бюджетным правилом. "Это обеспечивает стабильность первичного структурного дефицита на уровне заданных параметров", — подчеркивали в ведомстве.Лучше прогнозовСогласно закону о федеральном бюджете на 2023-й и плановый период 2024-2025-го, годовые доходы — 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы — 29,056 триллиона (19,4% ВВП). Дефицит — 2,925 триллиона, или два процента ВВП.Однако, судя по всему, мы вполне можем увидеть околонулевой дефицит или даже профицит, полагает Александр Джиоев."Очевидно, итог не превысит минус двух триллионов — это умеренно негативный сценарий. Скорее всего, получится значительно меньше", — полагает Андрей Лобода, экономист, директор по коммуникациям BitRiver.О том же говорил и министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News Bloomberg."Показатели ниже, чем мы ожидали, и в этом году мы оцениваем дефицит бюджета в один с небольшим процент ВВП, хотя планировали два. Ожидания по динамике экономического роста выше, чем у Международного валютного фонда — 2,8%", — сказал он. И добавил: несмотря на все ограничения, вызовы и нестабильность мировой экономики, "финансы Российской Федерации чувствуют себя устойчиво".

https://radiosputnik.ru/20231117/byudzhet-1910039761.html

https://ria.ru/20230922/byudzhet-1898058614.html

https://radiosputnik.ru/20231028/sanktsii-1905869834.html

https://ria.ru/20231115/vvp-1909682077.html

россия

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), международное энергетическое агентство, центральный банк рф (цб рф), urals, brent