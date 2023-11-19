https://ria.ru/20231119/byudzhet-1910153206.html
Своими силами: в России резко сократился дефицит бюджета
Своими силами: в России резко сократился дефицит бюджета - РИА Новости, 19.11.2023
Своими силами: в России резко сократился дефицит бюджета
По предварительным данным Минфина, с января по октябрь дефицит федерального бюджета уменьшился до 1,235 триллиона рублей. Это всего 0,7% ВВП. О том, как... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T08:00
2023-11-19T08:00
2023-11-19T08:10
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
международное энергетическое агентство
центральный банк рф (цб рф)
urals
brent
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Елена Савельева. По предварительным данным Минфина, с января по октябрь дефицит федерального бюджета уменьшился до 1,235 триллиона рублей. Это всего 0,7% ВВП. О том, как добились такого результата и удастся ли выйти в плюс до конца года, — в материале РИА Новости.Последовательное сокращениеЕще в январе — августе дефицит достигал 2,361 триллиона, или 1,5% ВВП. В августе произошел перелом: вернулись к профициту в 230 миллиардов (по оценкам западных аналитиков — около 450). В сентябре и того больше: 662 миллиарда. В итоге общий накопленный минус за месяц отыграли почти на 30%. В октябре тенденция сохранилась: плюс 464 миллиарда.Откуда деньгиСущественно помог несырьевой экспорт, компенсировавший просадку нефтянки. Эта доходная статья за десять месяцев прибавила 28,7% — до 15,86 триллиона. Ожидали куда меньше."Динамика крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) остается в устойчиво положительной области — в том числе к уровню 2021 года (как менее подверженному статистическим эффектам базы)", — подчеркнули в министерстве.Как поясняет аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев, тут один из факторов — ускорение инфляции. Оборотные налоги — в первую очередь НДС — в таких условиях приносят больше.Нефтегазовые поступления за тот же период сократились на 26,3%, до 7,21 триллиона рублей. Однако в октябре, по информации Минфина, превысили прошлогодние показатели на 27%: 1,635 триллиона рублей (в сентябре было 740 миллиардов)."Это обеспечили квартальные налоги на дополнительный доход (НДД) нефтяников, рост цен на нефть на фоне слабого рубля и отсутствие выплат по демпферу", — поясняет Павел Сокол, финансовый аналитик маркетплейса "Финмир".С 1 ноября экспортная пошлина на нефть повысилась на 2,3 доллара, до 26,2 за тонну. На светлые нефтепродукты и масла — до 7,8 за тонну, на темные — до 26,2.Сокращение дефицита госбюджета — следствие подъема нефтяных котировок и уменьшения дисконта Urals к эталонной марке Brent. Средняя цена основного экспортного сорта к середине октября достигла 83,35 доллара за баррель.По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в сентябре Россия экспортировала нефти на 18,8 миллиарда долларов (максимум с июля 2022-го) — в среднем по 81,8 доллара за баррель. Западный ценовой потолок не работает, ограничения не соблюдают.Бюджет поддержали налоговые поступления от бизнеса и населения. Кроме того, в конце года крупные предприятия заплатят единовременный налог на сверхприбыль."Важно, что ВВП растет, хотя прогнозировали падение вплоть до 6,5%. Сейчас, согласно опросу ЦБ, аналитики улучшили прогноз с плюс 2,2% до 2,5%. Чем больше ВВП, тем больше налоговых поступлений и тем быстрее сокращается дефицит", — поясняет Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс".Как отмечали в Минфине, в целом в 2023-м госрасходы регулируются действующим законом о бюджете и дополнительными ненефтегазовыми доходами в соответствии с бюджетным правилом. "Это обеспечивает стабильность первичного структурного дефицита на уровне заданных параметров", — подчеркивали в ведомстве.Лучше прогнозовСогласно закону о федеральном бюджете на 2023-й и плановый период 2024-2025-го, годовые доходы — 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы — 29,056 триллиона (19,4% ВВП). Дефицит — 2,925 триллиона, или два процента ВВП.Однако, судя по всему, мы вполне можем увидеть околонулевой дефицит или даже профицит, полагает Александр Джиоев."Очевидно, итог не превысит минус двух триллионов — это умеренно негативный сценарий. Скорее всего, получится значительно меньше", — полагает Андрей Лобода, экономист, директор по коммуникациям BitRiver.О том же говорил и министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News Bloomberg."Показатели ниже, чем мы ожидали, и в этом году мы оцениваем дефицит бюджета в один с небольшим процент ВВП, хотя планировали два. Ожидания по динамике экономического роста выше, чем у Международного валютного фонда — 2,8%", — сказал он. И добавил: несмотря на все ограничения, вызовы и нестабильность мировой экономики, "финансы Российской Федерации чувствуют себя устойчиво".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), международное энергетическое агентство, центральный банк рф (цб рф), urals, brent
Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Международное энергетическое агентство, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Urals, Brent
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости, Елена Савельева. По предварительным данным Минфина, с января по октябрь дефицит федерального бюджета уменьшился до 1,235 триллиона рублей. Это всего 0,7% ВВП. О том, как добились такого результата и удастся ли выйти в плюс до конца года, — в материале РИА Новости.
Последовательное сокращение
Еще в январе — августе дефицит достигал 2,361 триллиона, или 1,5% ВВП. В августе произошел перелом: вернулись к профициту в 230 миллиардов (по оценкам западных аналитиков — около 450). В сентябре и того больше: 662 миллиарда. В итоге общий накопленный минус за месяц отыграли почти на 30%. В октябре тенденция сохранилась: плюс 464 миллиарда.
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Существенно помог несырьевой экспорт, компенсировавший просадку нефтянки. Эта доходная статья за десять месяцев прибавила 28,7% — до 15,86 триллиона. Ожидали куда меньше.
"Динамика крупнейших ненефтегазовых доходов федерального бюджета (оборотные налоги, налог на прибыль) остается в устойчиво положительной области — в том числе к уровню 2021 года (как менее подверженному статистическим эффектам базы)", — подчеркнули в министерстве.
Как поясняет аналитик УК "Альфа-Капитал" Александр Джиоев, тут один из факторов — ускорение инфляции. Оборотные налоги — в первую очередь НДС — в таких условиях приносят больше.
Нефтегазовые поступления за тот же период сократились на 26,3%, до 7,21 триллиона рублей. Однако в октябре, по информации Минфина, превысили прошлогодние показатели на 27%: 1,635 триллиона рублей (в сентябре было 740 миллиардов).
«
"Это обеспечили квартальные налоги на дополнительный доход (НДД) нефтяников, рост цен на нефть на фоне слабого рубля и отсутствие выплат по демпферу", — поясняет Павел Сокол, финансовый аналитик маркетплейса "Финмир".
С 1 ноября экспортная пошлина на нефть повысилась на 2,3 доллара, до 26,2 за тонну. На светлые нефтепродукты и масла — до 7,8 за тонну, на темные — до 26,2.
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Сокращение дефицита госбюджета — следствие подъема нефтяных котировок и уменьшения дисконта Urals к эталонной марке Brent. Средняя цена основного экспортного сорта к середине октября достигла 83,35 доллара за баррель.
«
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в сентябре Россия экспортировала нефти на 18,8 миллиарда долларов (максимум с июля 2022-го) — в среднем по 81,8 доллара за баррель. Западный ценовой потолок не работает, ограничения не соблюдают.
Бюджет поддержали налоговые поступления от бизнеса и населения. Кроме того, в конце года крупные предприятия заплатят единовременный налог на сверхприбыль.
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«
"Важно, что ВВП растет, хотя прогнозировали падение вплоть до 6,5%. Сейчас, согласно опросу ЦБ, аналитики улучшили прогноз с плюс 2,2% до 2,5%. Чем больше ВВП, тем больше налоговых поступлений и тем быстрее сокращается дефицит", — поясняет Гузель Проценко, генеральный директор "Альфа-Форекс".
Как отмечали в Минфине, в целом в 2023-м госрасходы регулируются действующим законом о бюджете и дополнительными ненефтегазовыми доходами в соответствии с бюджетным правилом. "Это обеспечивает стабильность первичного структурного дефицита на уровне заданных параметров", — подчеркивали в ведомстве.
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Согласно закону о федеральном бюджете на 2023-й и плановый период 2024-2025-го, годовые доходы — 26,13 триллиона рублей (17,4% ВВП), расходы — 29,056 триллиона (19,4% ВВП). Дефицит — 2,925 триллиона, или два процента ВВП.
Однако, судя по всему, мы вполне можем увидеть околонулевой дефицит или даже профицит, полагает Александр Джиоев.
«
"Очевидно, итог не превысит минус двух триллионов — это умеренно негативный сценарий. Скорее всего, получится значительно меньше", — полагает Андрей Лобода, экономист, директор по коммуникациям BitRiver.
О том же говорил и министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News Bloomberg.
"Показатели ниже, чем мы ожидали, и в этом году мы оцениваем дефицит бюджета в один с небольшим процент ВВП, хотя планировали два. Ожидания по динамике экономического роста выше, чем у Международного валютного фонда — 2,8%", — сказал он. И добавил: несмотря на все ограничения, вызовы и нестабильность мировой экономики, "финансы Российской Федерации чувствуют себя устойчиво".