https://ria.ru/20231119/bolnitsa-1910345966.html

В ближайшие трое суток пациентов "Аш-Шифы" перевезут на юг Газы

В ближайшие трое суток пациентов "Аш-Шифы" перевезут на юг Газы - РИА Новости, 19.11.2023

В ближайшие трое суток пациентов "Аш-Шифы" перевезут на юг Газы

Новые миссии по перевозке пациентов больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа на юг анклава организуют в ближайшие трое суток, сообщила в воскресенье Всемирная... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T03:07

2023-11-19T03:07

2023-11-19T03:07

израиль

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восточный иерусалим

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оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Новые миссии по перевозке пациентов больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа на юг анклава организуют в ближайшие трое суток, сообщила в воскресенье Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ)."В следующие 24-72 часа... будут организованы новые миссии, чтобы срочно перевезти пациентов "Аш-Шифы" в медицинский комплекс Нассер и Европейскую больницу в Газе на юге Газы", - говорится в сообщении ВОЗ в соцсети Х.В организации добавили, что ждут гарантий безопасности для вывоза пациентов от сторон конфликта в секторе Газа. Помимо этого, в ВОЗ подчеркнули, что больницы на юге палестинского анклава уже работают на пределе своих возможностей, а пациенты из "Аш-Шифы" станут дополнительной нагрузкой на сотрудников медицинских учреждений.По информации ВОЗ, у подавляющего большинства пациентов "Аш-Шифы" - различные травмы конечностей, полученные в ходе конфликта. Среди них 29 человек не могут двигаться без врачебной помощи из-за повреждений спины, а раны многих пациентов оказались заражены из-за нехватки антибиотиков и тяжелой санитарной обстановки в больнице.Ранее глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что специалисты организации провели оценочную миссию в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа и пришли к выводу, что она больше не может функционировать, а оставшихся там нужно эвакуировать. Он добавил, что ВОЗ совместно со своими партнерами разрабатывает план срочной эвакуации больницы и просит полного содействия сторон конфликта.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 12,3 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231119/shkola-1910341749.html

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россия

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израиль, россия, восточный иерусалим, владимир путин, воз, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире