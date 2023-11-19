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В Электростали сбили беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 20.11.2023
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23:47 19.11.2023 (обновлено: 00:15 20.11.2023)
https://ria.ru/20231119/bespilotnik-1910464761.html
В Электростали сбили беспилотник, летевший на Москву
В Электростали сбили беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 20.11.2023
В Электростали сбили беспилотник, летевший на Москву
Средства ПВО перехватили в Электростали беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-19T23:47
2023-11-20T00:15
москва
электросталь
сергей собянин
происшествия
пво
пво вс россии
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Средства ПВО перехватили в Электростали беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.&quot;Силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву&quot;, — написал он в Telegram-канале.По предварительной информации, при падении обломков никто не пострадал, разрушений также нет. На месте происшествия находятся работники экстренных служб.В свою очередь, в Минобороны уточнили, что в 23.20 удалось пресечь попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам в Москве и Московской области. Вооруженные силы уничтожили дрон.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства противовоздушной обороны. Так, минувшей ночью в Богородском городском округе уничтожили дрон, летевший в сторону Москвы. В результате обошлось без пострадавших и разрушений.
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москва, электросталь, сергей собянин, происшествия, пво, пво вс россии
Москва, Электросталь, Сергей Собянин, Происшествия, ПВО, ПВО ВС России
В Электростали сбили беспилотник, летевший на Москву

В Электростали ПВО сбит беспилотник, летевший на Москву

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Средства ПВО перехватили в Электростали беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«

"Силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", — написал он в Telegram-канале.

По предварительной информации, при падении обломков никто не пострадал, разрушений также нет. На месте происшествия находятся работники экстренных служб.
В свою очередь, в Минобороны уточнили, что в 23.20 удалось пресечь попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам в Москве и Московской области. Вооруженные силы уничтожили дрон.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства противовоздушной обороны. Так, минувшей ночью в Богородском городском округе уничтожили дрон, летевший в сторону Москвы. В результате обошлось без пострадавших и разрушений.
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