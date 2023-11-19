В Электростали сбили беспилотник, летевший на Москву
В Электростали ПВО сбит беспилотник, летевший на Москву
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Средства ПВО перехватили в Электростали беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«
"Силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", — написал он в Telegram-канале.
По предварительной информации, при падении обломков никто не пострадал, разрушений также нет. На месте происшествия находятся работники экстренных служб.
В свою очередь, в Минобороны уточнили, что в 23.20 удалось пресечь попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам в Москве и Московской области. Вооруженные силы уничтожили дрон.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства противовоздушной обороны. Так, минувшей ночью в Богородском городском округе уничтожили дрон, летевший в сторону Москвы. В результате обошлось без пострадавших и разрушений.