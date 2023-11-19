https://ria.ru/20231119/bespilotnik-1910464761.html

В Электростали сбили беспилотник, летевший на Москву

В Электростали сбили беспилотник, летевший на Москву - РИА Новости, 20.11.2023

В Электростали сбили беспилотник, летевший на Москву

Средства ПВО перехватили в Электростали беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-19T23:47

2023-11-19T23:47

2023-11-20T00:15

москва

электросталь

сергей собянин

происшествия

пво

пво вс россии

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Средства ПВО перехватили в Электростали беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Силами ПВО в городском округе Электросталь отражена атака беспилотника, летевшего на Москву", — написал он в Telegram-канале.По предварительной информации, при падении обломков никто не пострадал, разрушений также нет. На месте происшествия находятся работники экстренных служб.В свою очередь, в Минобороны уточнили, что в 23.20 удалось пресечь попытку киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа по объектам в Москве и Московской области. Вооруженные силы уничтожили дрон.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства противовоздушной обороны. Так, минувшей ночью в Богородском городском округе уничтожили дрон, летевший в сторону Москвы. В результате обошлось без пострадавших и разрушений.

https://ria.ru/20231119/drony-1910398705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, электросталь, сергей собянин, происшествия, пво, пво вс россии