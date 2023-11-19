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В Подмосковье сбили беспилотник, направлявшийся к столице - РИА Новости, 19.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
01:22 19.11.2023 (обновлено: 02:45 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/bespilotnik-1910340666.html
В Подмосковье сбили беспилотник, направлявшийся к столице
В Подмосковье сбили беспилотник, направлявшийся к столице - РИА Новости, 19.11.2023
В Подмосковье сбили беспилотник, направлявшийся к столице
Силы противовоздушной обороны пресекли в Богородском городском округе Подмосковья атаку беспилотника, направлявшегося к Москве, разрушений и пострадавших,... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T01:22
2023-11-19T02:45
специальная военная операция на украине
москва
московская область (подмосковье)
россия
сергей собянин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны пресекли в Богородском городском округе Подмосковья атаку беспилотника, направлявшегося к Москве, разрушений и пострадавших, предварительно, нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Сегодня ночью в Богородском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет", - написал он в Telegram-канале.По словам мэра, на месте работают экстренные службы.В свою очередь, в Минобороны России уточнили, что киевский режим пытался совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа."В 01.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Богородского городского округа Московской области", - рассказали в ведомстве.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства ПВО. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует высокий уровень террористической опасности.
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москва, московская область (подмосковье), россия, сергей собянин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины
В Подмосковье сбили беспилотник, направлявшийся к столице

Собянин: в Богородском городском округе силы ПВО сбили БПЛА, летевший к Москве

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны пресекли в Богородском городском округе Подмосковья атаку беспилотника, направлявшегося к Москве, разрушений и пострадавших, предварительно, нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«
"Сегодня ночью в Богородском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет", - написал он в Telegram-канале.
По словам мэра, на месте работают экстренные службы.
В свою очередь, в Минобороны России уточнили, что киевский режим пытался совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа.
"В 01.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Богородского городского округа Московской области", - рассказали в ведомстве.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства ПВО. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует высокий уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеМоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияСергей СобянинВооруженные силы Украины
 
 
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