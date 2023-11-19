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В Подмосковье сбили беспилотник, направлявшийся к столице
В Подмосковье сбили беспилотник, направлявшийся к столице - РИА Новости, 19.11.2023
В Подмосковье сбили беспилотник, направлявшийся к столице
Силы противовоздушной обороны пресекли в Богородском городском округе Подмосковья атаку беспилотника, направлявшегося к Москве, разрушений и пострадавших,... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T01:22
2023-11-19T01:22
2023-11-19T02:45
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны пресекли в Богородском городском округе Подмосковья атаку беспилотника, направлявшегося к Москве, разрушений и пострадавших, предварительно, нет, сообщил мэр столицы Сергей Собянин."Сегодня ночью в Богородском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших в результате падения обломков предварительно нет", - написал он в Telegram-канале.По словам мэра, на месте работают экстренные службы.В свою очередь, в Минобороны России уточнили, что киевский режим пытался совершить террористическую атаку с применением беспилотника самолетного типа."В 01.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Богородского городского округа Московской области", - рассказали в ведомстве.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства ПВО. В Брянской, Курской, Белгородской областях и в Крыму действует высокий уровень террористической опасности.
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москва, московская область (подмосковье), россия, сергей собянин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Сергей Собянин, Вооруженные силы Украины
В Подмосковье сбили беспилотник, направлявшийся к столице
Собянин: в Богородском городском округе силы ПВО сбили БПЛА, летевший к Москве