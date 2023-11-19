https://ria.ru/20231119/bayden-1910342014.html

Байден пригрозил "атакующим Западный берег экстремистам" отказами в визах

Байден пригрозил "атакующим Западный берег экстремистам" отказами в визах - РИА Новости, 19.11.2023

Байден пригрозил "атакующим Западный берег экстремистам" отказами в визах

Президент США Джо Байден пригрозил визовыми ограничениями "экстремистам, атакующим гражданских на Западном берегу". РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T01:47

2023-11-19T01:47

2023-11-19T05:57

сша

израиль

западный берег реки иордан

джо байден

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156214/31/1562143101_0:42:2731:1578_1920x0_80_0_0_5f18ffc19cffe839bf92a81a8e89695e.jpg

ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден пригрозил визовыми ограничениями "экстремистам, атакующим гражданских на Западном берегу"."Я подчеркивал руководству Израиля, что экстремистское насилие против палестинцев на Западном берегу реки Иордан должно быть остановлено, а те, кто его совершает, (будут - ред.) привлечены к ответственности. США готовы предпринять собственные шаги, включая визовые ограничения против экстремистов, атакующих гражданских на Западном берегу", - написал Байден в статье для Washington Post.

https://ria.ru/20231116/gaza-1909819943.html

сша

израиль

западный берег реки иордан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, израиль, западный берег реки иордан, джо байден, в мире