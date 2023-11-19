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Байден пригрозил "атакующим Западный берег экстремистам" отказами в визах
Байден пригрозил "атакующим Западный берег экстремистам" отказами в визах - РИА Новости, 19.11.2023
Байден пригрозил "атакующим Западный берег экстремистам" отказами в визах
Президент США Джо Байден пригрозил визовыми ограничениями "экстремистам, атакующим гражданских на Западном берегу". РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T01:47
2023-11-19T01:47
2023-11-19T05:57
сша
израиль
западный берег реки иордан
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден пригрозил визовыми ограничениями "экстремистам, атакующим гражданских на Западном берегу"."Я подчеркивал руководству Израиля, что экстремистское насилие против палестинцев на Западном берегу реки Иордан должно быть остановлено, а те, кто его совершает, (будут - ред.) привлечены к ответственности. США готовы предпринять собственные шаги, включая визовые ограничения против экстремистов, атакующих гражданских на Западном берегу", - написал Байден в статье для Washington Post.
https://ria.ru/20231116/gaza-1909819943.html
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сша, израиль, западный берег реки иордан, джо байден, в мире
США, Израиль, Западный берег реки Иордан, Джо Байден, В мире
Байден пригрозил "атакующим Западный берег экстремистам" отказами в визах
Байден пообещал отказы в визах экстремистам, атакующим жителей Западного берега