https://ria.ru/20231119/bayden-1910279190.html

Байден уехал, бомжи возвращаются в Сан-Франциско

Байден уехал, бомжи возвращаются в Сан-Франциско - РИА Новости, 19.11.2023

Байден уехал, бомжи возвращаются в Сан-Франциско

"Что это было?" — спрашивают многие, увидев на телеэкранах когда-то прекрасный Сан-Франциско сегодня, на завершившемся там форуме АТЭС. Кадры города, как бы... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T08:00

2023-11-19T08:00

2023-11-19T08:09

в мире

калифорния

сан-франциско

америка

камала харрис

джо байден

гэвин ньюсом

стэнфордский университет

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"Что это было?" — спрашивают многие, увидев на телеэкранах когда-то прекрасный Сан-Франциско сегодня, на завершившемся там форуме АТЭС. Кадры города, как бы неживого — на короткое время вычищенного от мусора, шприцев и бомжей, перемежаются жуткими сценами, снятыми до чистки. Или рассказами о том, как во время форума чешский тележурналист не уберегся, пошел снимать вот это все и был немедленно ограблен, причем не в трущобах, а между местным Бродвеем и авеню Колумба. Есть ощущение, что нынешний АТЭС запомнится миру прежде всего шоком от того, что творится в когда-то легендарном городе бывшей единственной сверхдержавы.А теперь главное. Экс-мэр этого города Ньюсом — сегодня губернатор всего штата Калифорния, а далее считается важным претендентом от Демократической партии на кресло Джо Байдена, если того все-таки уберут. Это же как? Испоганил город, потом штат, а карьера идет вверх?Американцы с правого фланга, для которых Калифорния — пропагандистский образец кошмара, сейчас шутят: Ньюсом вдруг сделал город каким-то китайским и коммунистическим. Ну, это они так себе представляют Китай. А потом, напоминают они, бомжи вернутся. Но есть во множестве и серьезные публикации — хотя бы вот эта, от мая сего года, размером чуть не с книгу, где феномен Калифорнии разбирается всерьез.Из нее следует, что штат известен трехсторонним альянсом корпораций-мультимиллиардеров по части информационных технологий со Стэнфордским университетом и местными политическими кланами, и троица эта, по сути, правит Америкой. Ньюсом, кстати, тоже из такого клана, а еще не забудем нынешнего вице-президента Камалу Харрис или бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Университет готовит глобальные идеи и гениев, их потом забирают те самые корпорации. Которые практически монополизировали всю массовую информацию не только в штате, а в стране, включая соцсети. За ее пределами тоже. Кстати, хорошая цифра: общая капитализация этой обитающей в Калифорнии инфокоманды — девять триллионов долларов.И все они — демократы или спонсоры демократов. То есть штат — это столица, эпицентр тех сил, которые можно называть как угодно по части их идей, но в США их именуют демократами или бешеными леваками (последнее — привет от республиканцев). Все остальные части Америки, типа Нью-Йорка, уже на вторых местах, в роли местных крепостей демократов.Можно уверенно сказать, что все идейные мерзости, которые докатываются до нас и идут по всему миру, зарождаются в Калифорнии. Список мерзостей громаден. Тут все — идея массовой иммиграции и открытых границ при ненависти к собственной стране, климатическая повестка, "борьба с вирусом", борьба с белыми мужчинами, все идеи ЛГБТ и прочее. Все оттуда. С общей мыслью, что те самые корпорации могут и должны промывать мозги, формировать нового человека с вот такими идеями не только в США, а вообще по всему миру. В Европе или Канаде с Австралией и т. д. — точно. А власти США должны вести внешнюю политику в зависимости от того, как та или иная страна всю эту прелесть воспринимает и насаждает. Это и есть глобализм во всей красе.Но как же девять триллионов долларов — и дикая нищета, преступность, картины настоящего ада на улицах не только Сан-Франциско, но и Лос-Анджелеса и других городов штата? Это результат сочетания упомянутой концепции открытых границ с фирменной идеей демократов насчет запредельно высоких налогов, на которые содержится мощный административный аппарат, выплачивающий пособия всяким не желающим работать, и т. д. В итоге офисы, магазины, дома — все чудовищно дорого и стоит пустым. Как следствие — уничтожение среднего класса, который демократии только мешает, и разрастание бомжатника. Ну а сверхбогатые и их заповедные места обитания — у них все, понятно, в порядке.И вот результат: ежегодно, и уже давно, Калифорнию покидает в среднем по 300 тысяч человек в год, едут в штаты республиканцев. Правда, оттуда тоже идет поток — куда тоньше, людей, не желающих даже рядом сидеть с личностями недемократических убеждений, голосующими за Трампа.Но вернемся к вопросу: как же так? Каким образом надеется держать власть партия и вполне конкретные личности, которые довели до развала свой штат? Каким образом демократы давно уже открыто говорят, что Калифорния — это и есть образец госуправления и прочего ведения дел для всей Америки, а то и мира? И каким образом за них (и за эту Калифорнию) упорно голосует половина страны?Ответов много. Например: это же американцы, или — точнее — это же их демократы. А еще есть европейцы или украинцы, которые тоже нам показывают, как легко превратить целые нации или ключевые их части в бессмысленное стадо. Еще один ответ: возможно, в Калифорнии слишком верят в безграничные возможности вот этих информационных гигантов. На прошлых выборах — которые якобы выиграл Байден — эти корпорации контролировали не только все и всякие высказывания и передачу таковых по сетям, но и работу машин, подсчитывавших голоса.А вот насчет веры в то, что и весь мир станет таким, как Калифорния, — это они зря надеются.

https://ria.ru/20231118/strategiya-1910202886.html

https://ria.ru/20231116/kitay_ssha-1909848179.html

https://ria.ru/20231109/voennyy_perevorot-1908270336.html

калифорния

сан-франциско

америка

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Дмитрий Косырев https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg

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в мире, калифорния, сан-франциско, америка, камала харрис, джо байден, гэвин ньюсом, стэнфордский университет, саммит атэс , аналитика