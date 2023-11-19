Байден уехал, бомжи возвращаются в Сан-Франциско
© AP Photo / The New York Times/Doug MillsПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / The New York Times/Doug Mills
Президент США Джо Байден. Архивное фото
"Что это было?" — спрашивают многие, увидев на телеэкранах когда-то прекрасный Сан-Франциско сегодня, на завершившемся там форуме АТЭС. Кадры города, как бы неживого — на короткое время вычищенного от мусора, шприцев и бомжей, перемежаются жуткими сценами, снятыми до чистки. Или рассказами о том, как во время форума чешский тележурналист не уберегся, пошел снимать вот это все и был немедленно ограблен, причем не в трущобах, а между местным Бродвеем и авеню Колумба. Есть ощущение, что нынешний АТЭС запомнится миру прежде всего шоком от того, что творится в когда-то легендарном городе бывшей единственной сверхдержавы.
А теперь главное. Экс-мэр этого города Ньюсом — сегодня губернатор всего штата Калифорния, а далее считается важным претендентом от Демократической партии на кресло Джо Байдена, если того все-таки уберут. Это же как? Испоганил город, потом штат, а карьера идет вверх?
Американцы с правого фланга, для которых Калифорния — пропагандистский образец кошмара, сейчас шутят: Ньюсом вдруг сделал город каким-то китайским и коммунистическим. Ну, это они так себе представляют Китай. А потом, напоминают они, бомжи вернутся. Но есть во множестве и серьезные публикации — хотя бы вот эта, от мая сего года, размером чуть не с книгу, где феномен Калифорнии разбирается всерьез.
Из нее следует, что штат известен трехсторонним альянсом корпораций-мультимиллиардеров по части информационных технологий со Стэнфордским университетом и местными политическими кланами, и троица эта, по сути, правит Америкой. Ньюсом, кстати, тоже из такого клана, а еще не забудем нынешнего вице-президента Камалу Харрис или бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Университет готовит глобальные идеи и гениев, их потом забирают те самые корпорации. Которые практически монополизировали всю массовую информацию не только в штате, а в стране, включая соцсети. За ее пределами тоже. Кстати, хорошая цифра: общая капитализация этой обитающей в Калифорнии инфокоманды — девять триллионов долларов.
И все они — демократы или спонсоры демократов. То есть штат — это столица, эпицентр тех сил, которые можно называть как угодно по части их идей, но в США их именуют демократами или бешеными леваками (последнее — привет от республиканцев). Все остальные части Америки, типа Нью-Йорка, уже на вторых местах, в роли местных крепостей демократов.
Можно уверенно сказать, что все идейные мерзости, которые докатываются до нас и идут по всему миру, зарождаются в Калифорнии. Список мерзостей громаден. Тут все — идея массовой иммиграции и открытых границ при ненависти к собственной стране, климатическая повестка, "борьба с вирусом", борьба с белыми мужчинами, все идеи ЛГБТ и прочее. Все оттуда. С общей мыслью, что те самые корпорации могут и должны промывать мозги, формировать нового человека с вот такими идеями не только в США, а вообще по всему миру. В Европе или Канаде с Австралией и т. д. — точно. А власти США должны вести внешнюю политику в зависимости от того, как та или иная страна всю эту прелесть воспринимает и насаждает. Это и есть глобализм во всей красе.
Но как же девять триллионов долларов — и дикая нищета, преступность, картины настоящего ада на улицах не только Сан-Франциско, но и Лос-Анджелеса и других городов штата? Это результат сочетания упомянутой концепции открытых границ с фирменной идеей демократов насчет запредельно высоких налогов, на которые содержится мощный административный аппарат, выплачивающий пособия всяким не желающим работать, и т. д. В итоге офисы, магазины, дома — все чудовищно дорого и стоит пустым. Как следствие — уничтожение среднего класса, который демократии только мешает, и разрастание бомжатника. Ну а сверхбогатые и их заповедные места обитания — у них все, понятно, в порядке.
И вот результат: ежегодно, и уже давно, Калифорнию покидает в среднем по 300 тысяч человек в год, едут в штаты республиканцев. Правда, оттуда тоже идет поток — куда тоньше, людей, не желающих даже рядом сидеть с личностями недемократических убеждений, голосующими за Трампа.
Но вернемся к вопросу: как же так? Каким образом надеется держать власть партия и вполне конкретные личности, которые довели до развала свой штат? Каким образом демократы давно уже открыто говорят, что Калифорния — это и есть образец госуправления и прочего ведения дел для всей Америки, а то и мира? И каким образом за них (и за эту Калифорнию) упорно голосует половина страны?
Ответов много. Например: это же американцы, или — точнее — это же их демократы. А еще есть европейцы или украинцы, которые тоже нам показывают, как легко превратить целые нации или ключевые их части в бессмысленное стадо. Еще один ответ: возможно, в Калифорнии слишком верят в безграничные возможности вот этих информационных гигантов. На прошлых выборах — которые якобы выиграл Байден — эти корпорации контролировали не только все и всякие высказывания и передачу таковых по сетям, но и работу машин, подсчитывавших голоса.
А вот насчет веры в то, что и весь мир станет таким, как Калифорния, — это они зря надеются.