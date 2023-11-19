Рейтинг@Mail.ru
Байден уехал, бомжи возвращаются в Сан-Франциско - РИА Новости, 19.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 19.11.2023 (обновлено: 08:09 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/bayden-1910279190.html
Байден уехал, бомжи возвращаются в Сан-Франциско
Байден уехал, бомжи возвращаются в Сан-Франциско - РИА Новости, 19.11.2023
Байден уехал, бомжи возвращаются в Сан-Франциско
"Что это было?" — спрашивают многие, увидев на телеэкранах когда-то прекрасный Сан-Франциско сегодня, на завершившемся там форуме АТЭС. Кадры города, как бы... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T08:00
2023-11-19T08:09
в мире
калифорния
сан-франциско
америка
камала харрис
джо байден
гэвин ньюсом
стэнфордский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909787379_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_57b6cb73869ba4c4641dee13063fcec9.jpg
"Что это было?" — спрашивают многие, увидев на телеэкранах когда-то прекрасный Сан-Франциско сегодня, на завершившемся там форуме АТЭС. Кадры города, как бы неживого — на короткое время вычищенного от мусора, шприцев и бомжей, перемежаются жуткими сценами, снятыми до чистки. Или рассказами о том, как во время форума чешский тележурналист не уберегся, пошел снимать вот это все и был немедленно ограблен, причем не в трущобах, а между местным Бродвеем и авеню Колумба. Есть ощущение, что нынешний АТЭС запомнится миру прежде всего шоком от того, что творится в когда-то легендарном городе бывшей единственной сверхдержавы.А теперь главное. Экс-мэр этого города Ньюсом — сегодня губернатор всего штата Калифорния, а далее считается важным претендентом от Демократической партии на кресло Джо Байдена, если того все-таки уберут. Это же как? Испоганил город, потом штат, а карьера идет вверх?Американцы с правого фланга, для которых Калифорния — пропагандистский образец кошмара, сейчас шутят: Ньюсом вдруг сделал город каким-то китайским и коммунистическим. Ну, это они так себе представляют Китай. А потом, напоминают они, бомжи вернутся. Но есть во множестве и серьезные публикации — хотя бы вот эта, от мая сего года, размером чуть не с книгу, где феномен Калифорнии разбирается всерьез.Из нее следует, что штат известен трехсторонним альянсом корпораций-мультимиллиардеров по части информационных технологий со Стэнфордским университетом и местными политическими кланами, и троица эта, по сути, правит Америкой. Ньюсом, кстати, тоже из такого клана, а еще не забудем нынешнего вице-президента Камалу Харрис или бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Университет готовит глобальные идеи и гениев, их потом забирают те самые корпорации. Которые практически монополизировали всю массовую информацию не только в штате, а в стране, включая соцсети. За ее пределами тоже. Кстати, хорошая цифра: общая капитализация этой обитающей в Калифорнии инфокоманды — девять триллионов долларов.И все они — демократы или спонсоры демократов. То есть штат — это столица, эпицентр тех сил, которые можно называть как угодно по части их идей, но в США их именуют демократами или бешеными леваками (последнее — привет от республиканцев). Все остальные части Америки, типа Нью-Йорка, уже на вторых местах, в роли местных крепостей демократов.Можно уверенно сказать, что все идейные мерзости, которые докатываются до нас и идут по всему миру, зарождаются в Калифорнии. Список мерзостей громаден. Тут все — идея массовой иммиграции и открытых границ при ненависти к собственной стране, климатическая повестка, "борьба с вирусом", борьба с белыми мужчинами, все идеи ЛГБТ и прочее. Все оттуда. С общей мыслью, что те самые корпорации могут и должны промывать мозги, формировать нового человека с вот такими идеями не только в США, а вообще по всему миру. В Европе или Канаде с Австралией и т. д. — точно. А власти США должны вести внешнюю политику в зависимости от того, как та или иная страна всю эту прелесть воспринимает и насаждает. Это и есть глобализм во всей красе.Но как же девять триллионов долларов — и дикая нищета, преступность, картины настоящего ада на улицах не только Сан-Франциско, но и Лос-Анджелеса и других городов штата? Это результат сочетания упомянутой концепции открытых границ с фирменной идеей демократов насчет запредельно высоких налогов, на которые содержится мощный административный аппарат, выплачивающий пособия всяким не желающим работать, и т. д. В итоге офисы, магазины, дома — все чудовищно дорого и стоит пустым. Как следствие — уничтожение среднего класса, который демократии только мешает, и разрастание бомжатника. Ну а сверхбогатые и их заповедные места обитания — у них все, понятно, в порядке.И вот результат: ежегодно, и уже давно, Калифорнию покидает в среднем по 300 тысяч человек в год, едут в штаты республиканцев. Правда, оттуда тоже идет поток — куда тоньше, людей, не желающих даже рядом сидеть с личностями недемократических убеждений, голосующими за Трампа.Но вернемся к вопросу: как же так? Каким образом надеется держать власть партия и вполне конкретные личности, которые довели до развала свой штат? Каким образом демократы давно уже открыто говорят, что Калифорния — это и есть образец госуправления и прочего ведения дел для всей Америки, а то и мира? И каким образом за них (и за эту Калифорнию) упорно голосует половина страны?Ответов много. Например: это же американцы, или — точнее — это же их демократы. А еще есть европейцы или украинцы, которые тоже нам показывают, как легко превратить целые нации или ключевые их части в бессмысленное стадо. Еще один ответ: возможно, в Калифорнии слишком верят в безграничные возможности вот этих информационных гигантов. На прошлых выборах — которые якобы выиграл Байден — эти корпорации контролировали не только все и всякие высказывания и передачу таковых по сетям, но и работу машин, подсчитывавших голоса.А вот насчет веры в то, что и весь мир станет таким, как Калифорния, — это они зря надеются.
https://ria.ru/20231118/strategiya-1910202886.html
https://ria.ru/20231116/kitay_ssha-1909848179.html
https://ria.ru/20231109/voennyy_perevorot-1908270336.html
калифорния
сан-франциско
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
Дмитрий Косырев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91056/41/910564151_162:0:1038:876_100x100_80_0_0_fc817097c5955e90cca80f1fd5260ca4.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909787379_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_597c849ab2ce78fc7efdd79f4c5c55ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, калифорния, сан-франциско, америка, камала харрис, джо байден, гэвин ньюсом, стэнфордский университет, саммит атэс , аналитика
В мире, Калифорния, Сан-Франциско, Америка, Камала Харрис, Джо Байден, Гэвин Ньюсом, Стэнфордский университет, Саммит АТЭС , Аналитика

Байден уехал, бомжи возвращаются в Сан-Франциско

© AP Photo / The New York Times/Doug MillsПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / The New York Times/Doug Mills
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
Все материалы
"Что это было?" — спрашивают многие, увидев на телеэкранах когда-то прекрасный Сан-Франциско сегодня, на завершившемся там форуме АТЭС. Кадры города, как бы неживого — на короткое время вычищенного от мусора, шприцев и бомжей, перемежаются жуткими сценами, снятыми до чистки. Или рассказами о том, как во время форума чешский тележурналист не уберегся, пошел снимать вот это все и был немедленно ограблен, причем не в трущобах, а между местным Бродвеем и авеню Колумба. Есть ощущение, что нынешний АТЭС запомнится миру прежде всего шоком от того, что творится в когда-то легендарном городе бывшей единственной сверхдержавы.
А теперь главное. Экс-мэр этого города Ньюсом — сегодня губернатор всего штата Калифорния, а далее считается важным претендентом от Демократической партии на кресло Джо Байдена, если того все-таки уберут. Это же как? Испоганил город, потом штат, а карьера идет вверх?
США - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
США готовятся поменять одну ошибочную стратегию на другую
Вчера, 08:00
Американцы с правого фланга, для которых Калифорния — пропагандистский образец кошмара, сейчас шутят: Ньюсом вдруг сделал город каким-то китайским и коммунистическим. Ну, это они так себе представляют Китай. А потом, напоминают они, бомжи вернутся. Но есть во множестве и серьезные публикации — хотя бы вот эта, от мая сего года, размером чуть не с книгу, где феномен Калифорнии разбирается всерьез.
Из нее следует, что штат известен трехсторонним альянсом корпораций-мультимиллиардеров по части информационных технологий со Стэнфордским университетом и местными политическими кланами, и троица эта, по сути, правит Америкой. Ньюсом, кстати, тоже из такого клана, а еще не забудем нынешнего вице-президента Камалу Харрис или бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Университет готовит глобальные идеи и гениев, их потом забирают те самые корпорации. Которые практически монополизировали всю массовую информацию не только в штате, а в стране, включая соцсети. За ее пределами тоже. Кстати, хорошая цифра: общая капитализация этой обитающей в Калифорнии инфокоманды — девять триллионов долларов.
И все они — демократы или спонсоры демократов. То есть штат — это столица, эпицентр тех сил, которые можно называть как угодно по части их идей, но в США их именуют демократами или бешеными леваками (последнее — привет от республиканцев). Все остальные части Америки, типа Нью-Йорка, уже на вторых местах, в роли местных крепостей демократов.
Можно уверенно сказать, что все идейные мерзости, которые докатываются до нас и идут по всему миру, зарождаются в Калифорнии. Список мерзостей громаден. Тут все — идея массовой иммиграции и открытых границ при ненависти к собственной стране, климатическая повестка, "борьба с вирусом", борьба с белыми мужчинами, все идеи ЛГБТ и прочее. Все оттуда. С общей мыслью, что те самые корпорации могут и должны промывать мозги, формировать нового человека с вот такими идеями не только в США, а вообще по всему миру. В Европе или Канаде с Австралией и т. д. — точно. А власти США должны вести внешнюю политику в зависимости от того, как та или иная страна всю эту прелесть воспринимает и насаждает. Это и есть глобализм во всей красе.
Но как же девять триллионов долларов — и дикая нищета, преступность, картины настоящего ада на улицах не только Сан-Франциско, но и Лос-Анджелеса и других городов штата? Это результат сочетания упомянутой концепции открытых границ с фирменной идеей демократов насчет запредельно высоких налогов, на которые содержится мощный административный аппарат, выплачивающий пособия всяким не желающим работать, и т. д. В итоге офисы, магазины, дома — все чудовищно дорого и стоит пустым. Как следствие — уничтожение среднего класса, который демократии только мешает, и разрастание бомжатника. Ну а сверхбогатые и их заповедные места обитания — у них все, понятно, в порядке.
Мальчик в Национальном музее Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Мышь из Сан-Франциско: Китай и США решили говорить дальше
16 ноября, 15:06
И вот результат: ежегодно, и уже давно, Калифорнию покидает в среднем по 300 тысяч человек в год, едут в штаты республиканцев. Правда, оттуда тоже идет поток — куда тоньше, людей, не желающих даже рядом сидеть с личностями недемократических убеждений, голосующими за Трампа.
Но вернемся к вопросу: как же так? Каким образом надеется держать власть партия и вполне конкретные личности, которые довели до развала свой штат? Каким образом демократы давно уже открыто говорят, что Калифорния — это и есть образец госуправления и прочего ведения дел для всей Америки, а то и мира? И каким образом за них (и за эту Калифорнию) упорно голосует половина страны?
Ответов много. Например: это же американцы, или — точнее — это же их демократы. А еще есть европейцы или украинцы, которые тоже нам показывают, как легко превратить целые нации или ключевые их части в бессмысленное стадо. Еще один ответ: возможно, в Калифорнии слишком верят в безграничные возможности вот этих информационных гигантов. На прошлых выборах — которые якобы выиграл Байден — эти корпорации контролировали не только все и всякие высказывания и передачу таковых по сетям, но и работу машин, подсчитывавших голоса.
А вот насчет веры в то, что и весь мир станет таким, как Калифорния, — это они зря надеются.
Капитолий - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
В Вашингтоне планируют военный переворот в Москве
9 ноября, 08:00
 
В миреКалифорнияСан-ФранцискоАмерикаКамала ХаррисДжо БайденГэвин НьюсомСтэнфордский университетСаммит АТЭСАналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала