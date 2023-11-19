https://ria.ru/20231119/barer-1910397824.html

В Финляндии начали возводить барьер на границе с Россией

В Финляндии начали возводить барьер на границе с Россией - РИА Новости, 19.11.2023

В Финляндии начали возводить барьер на границе с Россией

Силы обороны Финляндии оказывают поддержку пограничникам на работающих пунктах пресечения границы с Россией после закрытия четырех других, сообщил в воскресенье РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T14:21

2023-11-19T14:21

2023-11-19T17:03

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ХЕЛЬСИНКИ, 19 ноя — РИА Новости. Силы обороны Финляндии оказывают поддержку пограничникам на работающих пунктах пресечения границы с Россией после закрытия четырех других, сообщил в воскресенье капитан Пограничной охраны Финляндии Йоуко Киннунен.Ни один из четырех пунктов в Финляндии не работает круглосуточно, один из них по графику не работает в выходные дни, два начали работу в 8:00 (9:00 мск), один — "Райа-Йоосеппи" ("Лотта") — открылся в 10:00 (11:00 мск). Три пункта закроются по графику воскресного дня в 14:00 (15:00 мск), единственным работающим до 18:00 (19:00 мск) в выходные остается пункт "Вартиус" ("Люття")."На пограничном пункте "Вартиус" начинается возведение временных ограждений в приграничной зоне. Вооруженные силы оказывают помощь пограничникам. В непосредственной близости от шлагбаумов строятся защитные сооружения, то есть временные преграды на государственной границе. Эта мера по обеспечению работы пограничного пункта", — сообщает общественный вещатель Yle со ссылкой на слова Киннунена.Как сообщили пограничники Финляндии, ночь с субботы на воскресенье на границе прошла спокойно.Финский кабмин заявил, что из-за ухудшения ситуации с миграцией на границе с Россией решил с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть пункты пропуска на границе на юго-востоке страны, ближайшие к Петербургу.Будут закрыты четыре пункта пропуска из восьми, оставшиеся открытыми КПП расположены на севере Финляндии. И только два из работающих — "Вартиус" и "Салла" — будут вести прием заявлений об убежище, решило финское правительство.Как заявляли РИА Новости в посольстве России в Хельсинки, решение правительства Финляндии о закрытии четырех пунктов пропуска на самом оживленном участке границы не может не вызывать беспокойства, ответные меры российской стороны будут прорабатываться.

https://ria.ru/20231119/vartius-1910394023.html

https://ria.ru/20231118/bezhentsy-1910292014.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, финляндия, россия