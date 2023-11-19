https://ria.ru/20231119/avariya-1910421648.html

Число жертв аварии с микроавтобусом под Новосибирском увеличилось до двух

Число жертв аварии с микроавтобусом под Новосибирском увеличилось до двух - РИА Новости, 19.11.2023

Число жертв аварии с микроавтобусом под Новосибирском увеличилось до двух

Количество погибших в дорожной аварии с участием маршрутного автобуса в воскресенье в Новосибирской области увеличилось до двух, пострадали 13 человек. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T17:16

2023-11-19T17:16

2023-11-19T17:34

происшествия

новосибирская область

новосибирск

искитимский район

гибдд мвд рф

peugeot 3008

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НОВОСИБИРСК, 19 ноя - РИА Новости. Количество погибших в дорожной аварии с участием маршрутного автобуса в воскресенье в Новосибирской области увеличилось до двух, пострадали 13 человек. Ранее сообщалось об одном погибшем и четверых пострадавших в ДТП Искитимском районе, где водитель "Газели", двигаясь по автодороге Р-256 со стороны Барнаула в сторону Новосибирска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршрутным Peugeot Boxer под управлением водителя 1973 года рождения, который двигался по маршруту Заринск - Новосибирск во встречном направлении. "Водитель "Газели" скончался в медицинском учреждении, пассажир автомобиля Peugeot скончался на месте. Медицинская помощь на данный момент понадобилась водителю Peugeot и двум пассажирам маршрутного транспортного средства. На момент аварии в салоне автомобиля Peugeot находились 14 пассажиров", - говорится в предоставленном ГУМВД по региону комментарии начальника отдела ГИБДД "Искитимский" Олега Носулина. Между тем, по данным министерства здравоохранения Новосибирской области, всего после ДТП с пассажирским микроавтобусом в районную больницу были госпитализированы семь пострадавших, в том числе один человек в крайне тяжелом состоянии, он позже скончался. Ещё семь пострадавших в госпитализации не нуждались, помощь им оказали в травмпункте.

https://ria.ru/20231119/dtp-1910367319.html

новосибирская область

новосибирск

искитимский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, новосибирская область, новосибирск, искитимский район, гибдд мвд рф, peugeot 3008