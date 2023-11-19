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Число жертв аварии с микроавтобусом под Новосибирском увеличилось до двух - РИА Новости, 19.11.2023
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17:16 19.11.2023 (обновлено: 17:34 19.11.2023)
https://ria.ru/20231119/avariya-1910421648.html
Число жертв аварии с микроавтобусом под Новосибирском увеличилось до двух
Число жертв аварии с микроавтобусом под Новосибирском увеличилось до двух - РИА Новости, 19.11.2023
Число жертв аварии с микроавтобусом под Новосибирском увеличилось до двух
Количество погибших в дорожной аварии с участием маршрутного автобуса в воскресенье в Новосибирской области увеличилось до двух, пострадали 13 человек. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T17:16
2023-11-19T17:34
происшествия
новосибирская область
новосибирск
искитимский район
гибдд мвд рф
peugeot 3008
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НОВОСИБИРСК, 19 ноя - РИА Новости. Количество погибших в дорожной аварии с участием маршрутного автобуса в воскресенье в Новосибирской области увеличилось до двух, пострадали 13 человек. Ранее сообщалось об одном погибшем и четверых пострадавших в ДТП Искитимском районе, где водитель "Газели", двигаясь по автодороге Р-256 со стороны Барнаула в сторону Новосибирска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршрутным Peugeot Boxer под управлением водителя 1973 года рождения, который двигался по маршруту Заринск - Новосибирск во встречном направлении. "Водитель "Газели" скончался в медицинском учреждении, пассажир автомобиля Peugeot скончался на месте. Медицинская помощь на данный момент понадобилась водителю Peugeot и двум пассажирам маршрутного транспортного средства. На момент аварии в салоне автомобиля Peugeot находились 14 пассажиров", - говорится в предоставленном ГУМВД по региону комментарии начальника отдела ГИБДД "Искитимский" Олега Носулина. Между тем, по данным министерства здравоохранения Новосибирской области, всего после ДТП с пассажирским микроавтобусом в районную больницу были госпитализированы семь пострадавших, в том числе один человек в крайне тяжелом состоянии, он позже скончался. Ещё семь пострадавших в госпитализации не нуждались, помощь им оказали в травмпункте.
https://ria.ru/20231119/dtp-1910367319.html
новосибирская область
новосибирск
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происшествия, новосибирская область, новосибирск, искитимский район, гибдд мвд рф, peugeot 3008
Происшествия, Новосибирская область, Новосибирск, Искитимский район, ГИБДД МВД РФ, Peugeot 3008
Число жертв аварии с микроавтобусом под Новосибирском увеличилось до двух

В ДТП с микроавтобусом под Новосибирском погибли два человека, пострадали 13

© Фото : ГУ МВД России по Новосибирской областиМесто происшествия, где в дорожной аварии с участием маршрутного автобуса погиб один человек в Новосибирской области. 19 ноября 2023
Место происшествия, где в дорожной аварии с участием маршрутного автобуса погиб один человек в Новосибирской области. 19 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
© Фото : ГУ МВД России по Новосибирской области
Место происшествия, где в дорожной аварии с участием маршрутного автобуса погиб один человек в Новосибирской области. 19 ноября 2023
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НОВОСИБИРСК, 19 ноя - РИА Новости. Количество погибших в дорожной аварии с участием маршрутного автобуса в воскресенье в Новосибирской области увеличилось до двух, пострадали 13 человек.
Ранее сообщалось об одном погибшем и четверых пострадавших в ДТП Искитимском районе, где водитель "Газели", двигаясь по автодороге Р-256 со стороны Барнаула в сторону Новосибирска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршрутным Peugeot Boxer под управлением водителя 1973 года рождения, который двигался по маршруту Заринск - Новосибирск во встречном направлении.
"Водитель "Газели" скончался в медицинском учреждении, пассажир автомобиля Peugeot скончался на месте. Медицинская помощь на данный момент понадобилась водителю Peugeot и двум пассажирам маршрутного транспортного средства. На момент аварии в салоне автомобиля Peugeot находились 14 пассажиров", - говорится в предоставленном ГУМВД по региону комментарии начальника отдела ГИБДД "Искитимский" Олега Носулина.
Между тем, по данным министерства здравоохранения Новосибирской области, всего после ДТП с пассажирским микроавтобусом в районную больницу были госпитализированы семь пострадавших, в том числе один человек в крайне тяжелом состоянии, он позже скончался. Ещё семь пострадавших в госпитализации не нуждались, помощь им оказали в травмпункте.
Место ДТП, где три человека погибли в перевернувшемся спорткаре в Нижегородской области. 19 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.11.2023
В ДТП в Нижегородской области погибли три человека
Вчера, 10:11
 
ПроисшествияНовосибирская областьНовосибирскИскитимский районГИБДД МВД РФPeugeot 3008
 
 
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