Число жертв аварии с микроавтобусом под Новосибирском увеличилось до двух
В ДТП с микроавтобусом под Новосибирском погибли два человека, пострадали 13
© Фото : ГУ МВД России по Новосибирской областиМесто происшествия, где в дорожной аварии с участием маршрутного автобуса погиб один человек в Новосибирской области. 19 ноября 2023
Место происшествия, где в дорожной аварии с участием маршрутного автобуса погиб один человек в Новосибирской области. 19 ноября 2023
НОВОСИБИРСК, 19 ноя - РИА Новости. Количество погибших в дорожной аварии с участием маршрутного автобуса в воскресенье в Новосибирской области увеличилось до двух, пострадали 13 человек.
Ранее сообщалось об одном погибшем и четверых пострадавших в ДТП Искитимском районе, где водитель "Газели", двигаясь по автодороге Р-256 со стороны Барнаула в сторону Новосибирска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршрутным Peugeot Boxer под управлением водителя 1973 года рождения, который двигался по маршруту Заринск - Новосибирск во встречном направлении.
"Водитель "Газели" скончался в медицинском учреждении, пассажир автомобиля Peugeot скончался на месте. Медицинская помощь на данный момент понадобилась водителю Peugeot и двум пассажирам маршрутного транспортного средства. На момент аварии в салоне автомобиля Peugeot находились 14 пассажиров", - говорится в предоставленном ГУМВД по региону комментарии начальника отдела ГИБДД "Искитимский" Олега Носулина.
Между тем, по данным министерства здравоохранения Новосибирской области, всего после ДТП с пассажирским микроавтобусом в районную больницу были госпитализированы семь пострадавших, в том числе один человек в крайне тяжелом состоянии, он позже скончался. Ещё семь пострадавших в госпитализации не нуждались, помощь им оказали в травмпункте.