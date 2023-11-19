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В Приморье арестовали экс-главу управления Росимущества
В Приморье арестовали экс-главу управления Росимущества - РИА Новости, 19.11.2023
В Приморье арестовали экс-главу управления Росимущества
Бывший руководитель территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае заключен под стражу по... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T10:48
2023-11-19T10:48
2023-11-19T10:48
происшествия
приморский край
федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
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ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя - РИА Новости. Бывший руководитель территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае заключен под стражу по обвинению в том, что помогал в мошенничестве с имуществом, добытым незаконно, сообщает краевая прокуратура. "По версии следствия, в период с января 2022 года по март 2023 года обвиняемый обеспечил приемку документов об уничтожении имущества, обращенного в собственность государства, заведомо зная, что для вида исполнения контракта уничтожена лишь малая часть имущества, а оставшаяся сохранена и повторно введена в оборот на потребительский рынок", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, фигурант помогал в присвоении и сбыте имущества, добытого преступным путем. В результате потерпевший, не осведомленный о том, что товары получены незаконно, купил более 3 тысяч наборов инструментов на сумму около 5,5 миллиона рублей, тем самым потерпевшему причинен ущерб на эту сумму, добавили в надзорном ведомстве. Возбуждено дело по статьям "злоупотребление должностными полномочиями", "пособничество в сбыте имущества добытого преступным путем, организованной группой", "пособничество в мошенничестве организованной группой". "Сегодня суд заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца", - добавляет прокуратура.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, приморский край, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)
Происшествия, Приморский край, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество)
В Приморье арестовали экс-главу управления Росимущества
Экс-главу приморского управления Росимущества арестовали по делу о мошенничестве
ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя - РИА Новости.
Бывший руководитель территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае заключен под стражу по обвинению в том, что помогал в мошенничестве с имуществом, добытым незаконно, сообщает
краевая прокуратура.
"По версии следствия, в период с января 2022 года по март 2023 года обвиняемый обеспечил приемку документов об уничтожении имущества, обращенного в собственность государства, заведомо зная, что для вида исполнения контракта уничтожена лишь малая часть имущества, а оставшаяся сохранена и повторно введена в оборот на потребительский рынок", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, фигурант помогал в присвоении и сбыте имущества, добытого преступным путем.
В результате потерпевший, не осведомленный о том, что товары получены незаконно, купил более 3 тысяч наборов инструментов на сумму около 5,5 миллиона рублей, тем самым потерпевшему причинен ущерб на эту сумму, добавили в надзорном ведомстве.
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Возбуждено дело по статьям "злоупотребление должностными полномочиями", "пособничество в сбыте имущества добытого преступным путем, организованной группой", "пособничество в мошенничестве организованной группой".
"Сегодня суд заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца", - добавляет прокуратура.