https://ria.ru/20231119/arest-1910371895.html

В Приморье арестовали экс-главу управления Росимущества

В Приморье арестовали экс-главу управления Росимущества - РИА Новости, 19.11.2023

В Приморье арестовали экс-главу управления Росимущества

Бывший руководитель территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае заключен под стражу по... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T10:48

2023-11-19T10:48

2023-11-19T10:48

происшествия

приморский край

федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)

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ВЛАДИВОСТОК, 19 ноя - РИА Новости. Бывший руководитель территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае заключен под стражу по обвинению в том, что помогал в мошенничестве с имуществом, добытым незаконно, сообщает краевая прокуратура. "По версии следствия, в период с января 2022 года по март 2023 года обвиняемый обеспечил приемку документов об уничтожении имущества, обращенного в собственность государства, заведомо зная, что для вида исполнения контракта уничтожена лишь малая часть имущества, а оставшаяся сохранена и повторно введена в оборот на потребительский рынок", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, фигурант помогал в присвоении и сбыте имущества, добытого преступным путем. В результате потерпевший, не осведомленный о том, что товары получены незаконно, купил более 3 тысяч наборов инструментов на сумму около 5,5 миллиона рублей, тем самым потерпевшему причинен ущерб на эту сумму, добавили в надзорном ведомстве. Возбуждено дело по статьям "злоупотребление должностными полномочиями", "пособничество в сбыте имущества добытого преступным путем, организованной группой", "пособничество в мошенничестве организованной группой". "Сегодня суд заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца", - добавляет прокуратура.

https://realty.ria.ru/20231026/prigovor-1905302794.html

приморский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, приморский край, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество)