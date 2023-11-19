https://ria.ru/20231119/altay-1910373558.html
На Алтае из-за непогоды задержали поезда и электрички
На Алтае из-за непогоды задержали поезда и электрички - РИА Новости, 19.11.2023
На Алтае из-за непогоды задержали поезда и электрички
Два поезда и 16 электричек задержали в Алтайском крае из-за непогоды, прокуратура края поставила на контроль вопрос устранения последствий урагана. РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-19T11:00
2023-11-19T11:00
2023-11-19T11:00
происшествия
алтайский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763091965_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e7323f16e348b0857a6c654cc03fc851.jpg
БАРНАУЛ, 19 ноя - РИА Новости. Два поезда и 16 электричек задержали в Алтайском крае из-за непогоды, прокуратура края поставила на контроль вопрос устранения последствий урагана. "На станции Алтайская Западно-Сибирской железной дороги из-за порывистого ветра произошло отключение электроэнергии. На станции ведутся восстановительные работы. В связи со сложившейся ситуацией задержано 16 электропоездов и 2 пассажирских поезда. В пригородных кассах от остановочного пункта "Развилка" до станции "Среднесибирская" из-за отсутствия электроэнергии приостановлена продажа билетов", - сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. Уточняется, что билеты продаются в поездах разъездными кассирами. Сотрудники АО "Алтай-Пригород" оказывают всю необходимую помощь транзитным пассажирам. Ранее сообщалось, что из-за штормового ветра ряд населённых пунктов на Алтае остались без света, ветер валит деревья, срывает крыши и рекламные щиты. По краю закрывают дороги из-за падающих деревьев. "Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль вопросы ликвидации, устранения последствий непогоды, восстановления автомобильного сообщения и объектов инфраструктуры в регионе. Поручил проконтролировать вопросы защиты прав пострадавших граждан, в том числе на получение мер поддержки при наличии оснований", - сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
https://ria.ru/20231115/podzhog-1909519625.html
https://ria.ru/20231112/poezd-1908927094.html
алтайский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0a/1763091965_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0f55f42172c72f168ed55078316e6dbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, алтайский край
Происшествия, Алтайский край
На Алтае из-за непогоды задержали поезда и электрички
На Алтае из-за непогоды задержали два поезда и 16 электричек
БАРНАУЛ, 19 ноя - РИА Новости. Два поезда и 16 электричек задержали в Алтайском крае из-за непогоды, прокуратура края поставила на контроль вопрос устранения последствий урагана.
"На станции Алтайская Западно-Сибирской железной дороги из-за порывистого ветра произошло отключение электроэнергии.
В Нижегородской области подожгли два релейных шкафа, задержаны поезда
На станции ведутся восстановительные работы. В связи со сложившейся ситуацией задержано 16 электропоездов и 2 пассажирских поезда. В пригородных кассах от остановочного пункта "Развилка" до станции "Среднесибирская" из-за отсутствия электроэнергии приостановлена продажа билетов", - сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
Уточняется, что билеты продаются в поездах разъездными кассирами.
Сотрудники АО "Алтай-Пригород" оказывают всю необходимую помощь транзитным пассажирам.
Ранее сообщалось, что из-за штормового ветра ряд населённых пунктов на Алтае остались без света, ветер валит деревья, срывает крыши и рекламные щиты. По краю закрывают дороги из-за падающих деревьев.
"Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль вопросы ликвидации, устранения последствий непогоды, восстановления автомобильного сообщения и объектов инфраструктуры в регионе. Поручил проконтролировать вопросы защиты прав пострадавших граждан, в том числе на получение мер поддержки при наличии оснований", - сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.
В Приангарье задержали два поезда из-за столкновения локомотива и грузовика