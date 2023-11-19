https://ria.ru/20231119/altay-1910373558.html

На Алтае из-за непогоды задержали поезда и электрички

На Алтае из-за непогоды задержали поезда и электрички - РИА Новости, 19.11.2023

На Алтае из-за непогоды задержали поезда и электрички

Два поезда и 16 электричек задержали в Алтайском крае из-за непогоды, прокуратура края поставила на контроль вопрос устранения последствий урагана. РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-19T11:00

2023-11-19T11:00

2023-11-19T11:00

происшествия

алтайский край

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БАРНАУЛ, 19 ноя - РИА Новости. Два поезда и 16 электричек задержали в Алтайском крае из-за непогоды, прокуратура края поставила на контроль вопрос устранения последствий урагана. "На станции Алтайская Западно-Сибирской железной дороги из-за порывистого ветра произошло отключение электроэнергии. На станции ведутся восстановительные работы. В связи со сложившейся ситуацией задержано 16 электропоездов и 2 пассажирских поезда. В пригородных кассах от остановочного пункта "Развилка" до станции "Среднесибирская" из-за отсутствия электроэнергии приостановлена продажа билетов", - сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги. Уточняется, что билеты продаются в поездах разъездными кассирами. Сотрудники АО "Алтай-Пригород" оказывают всю необходимую помощь транзитным пассажирам. Ранее сообщалось, что из-за штормового ветра ряд населённых пунктов на Алтае остались без света, ветер валит деревья, срывает крыши и рекламные щиты. По краю закрывают дороги из-за падающих деревьев. "Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль вопросы ликвидации, устранения последствий непогоды, восстановления автомобильного сообщения и объектов инфраструктуры в регионе. Поручил проконтролировать вопросы защиты прав пострадавших граждан, в том числе на получение мер поддержки при наличии оснований", - сообщила журналистам помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

https://ria.ru/20231115/podzhog-1909519625.html

https://ria.ru/20231112/poezd-1908927094.html

алтайский край

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, алтайский край