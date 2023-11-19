https://ria.ru/20231119/aktsii-1910461434.html

СМИ: по ФРГ прошли акции в поддержку сторон палестино-израильской войны

СМИ: по ФРГ прошли акции в поддержку сторон палестино-израильской войны - РИА Новости, 20.11.2023

СМИ: по ФРГ прошли акции в поддержку сторон палестино-израильской войны

Сразу в нескольких городах Германии в выходные прошли акции в поддержку той или иной стороны палестино-израильского конфликта, сообщили местные СМИ. РИА Новости, 20.11.2023

2023-11-19T23:01

2023-11-19T23:01

2023-11-20T08:59

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Сразу в нескольких городах Германии в выходные прошли акции в поддержку той или иной стороны палестино-израильского конфликта, сообщили местные СМИ. По данным информационного агентства DPA, в субботу состоялся пропалестинский митинг в Мюнстере, в нем приняли участие примерно 150 человек. Небольшие акции в память о жертвах вооруженного конфликта также прошли в Ахене и Дюссельдорфе. Кроме того, в субботу сообщалось о пропалестинском марше в Берлине, собравшем около 4 тысяч человек. А уже в воскресенье в столице ФРГ прошла акция солидарности с Израилем и против антисемитизма в Германии, в которой приняли участие около 500 человек, сообщило издание Berliner Morgenpost. Также, по данным DPA, в воскресенье в Кёльне прошла демонстрация под названием "Солидарность со всеми людьми, пострадавшими от израильско-палестинской войны". Ее провела организация "Евреи и палестинцы за мир". Полиция сообщила о примерно 2 тысячах участников, а организаторы - о 3 тысячах. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 13 тысяч человек, пострадали более 30 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231118/varshava-1910288392.html

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в мире, германия, израиль, россия, владимир путин, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году