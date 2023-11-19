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Финская АЭС "Олкилуото-3" приостановила работу
Финская АЭС "Олкилуото-3" приостановила работу - РИА Новости, 20.11.2023
Финская АЭС "Олкилуото-3" приостановила работу
Финская атомная электростанция "Олкилуото-3" временно перестала работать из-за поломки, сообщил оператор объекта Teollisuuden Voima. РИА Новости, 20.11.2023
2023-11-19T21:29
2023-11-19T21:29
2023-11-20T00:04
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ХЕЛЬСИНКИ, 19 ноя — РИА Новости. Финская атомная электростанция "Олкилуото-3" временно перестала работать из-за поломки, сообщил оператор объекта Teollisuuden Voima."Производство электроэнергии на "Олкилуото-3" было прервано вечером в воскресенье, 19 ноября, из-за неисправности, обнаруженной в турбинной установке", — говорится в заявлении.Сейчас специалисты выясняют причины инцидента. Оператор пообещал сообщить подробности после выяснения сроков восстановления работы станции.АЭС "Олкилуото" находится в Западной Финляндии. Она расположена на побережье Ботнического залива Балтийского моря, на полуострове Олкилуото. Три действующих реактора производят примерно 30 процентов потребляемой в стране энергии.Кроме того, в Финляндии также работает АЭС "Ловииса" с советскими реакторами ВВЭР-440/213.
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финляндия, в мире, балтийское море
Финляндия, В мире, Балтийское море
Финская АЭС "Олкилуото-3" приостановила работу
АЭС "Олкилуото-3" в Финляндии приостановила свою работу из-за неисправности