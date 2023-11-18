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"Полный абсурд". В США пришли в ярость из-за поведения Зеленского - РИА Новости, 19.11.2023
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22:48 18.11.2023 (обновлено: 06:05 19.11.2023)
https://ria.ru/20231118/zelenskiy-1910332299.html
"Полный абсурд". В США пришли в ярость из-за поведения Зеленского
"Полный абсурд". В США пришли в ярость из-за поведения Зеленского - РИА Новости, 19.11.2023
"Полный абсурд". В США пришли в ярость из-за поведения Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский был настолько уверен в своей исключительной роли в мире, что начал нагло требовать у Запада оружие и деньги, заявил... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-18T22:48
2023-11-19T06:05
политика
украина
россия
владимир зеленский
скотт риттер
уинстон черчилль
вооруженные силы сша
румыния
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский был настолько уверен в своей исключительной роли в мире, что начал нагло требовать у Запада оружие и деньги, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Под конец лета он уже начал диктовать, не просить о чем-то, а буквально диктовать. Его требования стали настолько абсурдными, что газета Time написала о нем статью, где назвала его персонажем, похожим на "мессию", человеком, который пропитан этим бредовым чувством величия", — отметил Риттер.По его словам, отчасти в этом виноват Запад, который пиарил украинского президента и сравнивал его с легендарным британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем. Однако время Зеленского уже ушло, теперь с ним покончено, резюмировал офицер.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский начинает надоедать Западу. Министр процитировал румынского сенатора Диану Шошоакэ, призвавшую не допустить въезда президента Украины в страну. Парламентарий назвала его "наглым и бессовестным предателем", которому не место в Румынии.
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политика, украина, россия, владимир зеленский, скотт риттер, уинстон черчилль, вооруженные силы сша, румыния
Политика, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, Уинстон Черчилль, Вооруженные силы США, Румыния
"Полный абсурд". В США пришли в ярость из-за поведения Зеленского

Экс-разведчик Риттер: Зеленский был настолько наглым, что начал диктовать Западу

© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время визита в США
Владимир Зеленский во время визита в США - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время визита в США. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский был настолько уверен в своей исключительной роли в мире, что начал нагло требовать у Запада оружие и деньги, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«
"Под конец лета он уже начал диктовать, не просить о чем-то, а буквально диктовать. Его требования стали настолько абсурдными, что газета Time написала о нем статью, где назвала его персонажем, похожим на "мессию", человеком, который пропитан этим бредовым чувством величия", — отметил Риттер.
По его словам, отчасти в этом виноват Запад, который пиарил украинского президента и сравнивал его с легендарным британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем. Однако время Зеленского уже ушло, теперь с ним покончено, резюмировал офицер.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский начинает надоедать Западу. Министр процитировал румынского сенатора Диану Шошоакэ, призвавшую не допустить въезда президента Украины в страну. Парламентарий назвала его "наглым и бессовестным предателем", которому не место в Румынии.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
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ПолитикаУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСкотт РиттерУинстон ЧерчилльВооруженные силы СШАРумыния
 
 
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