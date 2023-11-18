"Полный абсурд". В США пришли в ярость из-за поведения Зеленского
Экс-разведчик Риттер: Зеленский был настолько наглым, что начал диктовать Западу
© Фото : Офис президента УкраиныВладимир Зеленский во время визита в США
© Фото : Офис президента Украины
Владимир Зеленский во время визита в США. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский был настолько уверен в своей исключительной роли в мире, что начал нагло требовать у Запада оружие и деньги, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
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"Под конец лета он уже начал диктовать, не просить о чем-то, а буквально диктовать. Его требования стали настолько абсурдными, что газета Time написала о нем статью, где назвала его персонажем, похожим на "мессию", человеком, который пропитан этим бредовым чувством величия", — отметил Риттер.
По его словам, отчасти в этом виноват Запад, который пиарил украинского президента и сравнивал его с легендарным британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем. Однако время Зеленского уже ушло, теперь с ним покончено, резюмировал офицер.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский начинает надоедать Западу. Министр процитировал румынского сенатора Диану Шошоакэ, призвавшую не допустить въезда президента Украины в страну. Парламентарий назвала его "наглым и бессовестным предателем", которому не место в Румынии.