https://ria.ru/20231118/zelenskiy-1910332299.html

"Полный абсурд". В США пришли в ярость из-за поведения Зеленского

"Полный абсурд". В США пришли в ярость из-за поведения Зеленского - РИА Новости, 19.11.2023

"Полный абсурд". В США пришли в ярость из-за поведения Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский был настолько уверен в своей исключительной роли в мире, что начал нагло требовать у Запада оружие и деньги, заявил... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-18T22:48

2023-11-18T22:48

2023-11-19T06:05

политика

украина

россия

владимир зеленский

скотт риттер

уинстон черчилль

вооруженные силы сша

румыния

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский был настолько уверен в своей исключительной роли в мире, что начал нагло требовать у Запада оружие и деньги, заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Под конец лета он уже начал диктовать, не просить о чем-то, а буквально диктовать. Его требования стали настолько абсурдными, что газета Time написала о нем статью, где назвала его персонажем, похожим на "мессию", человеком, который пропитан этим бредовым чувством величия", — отметил Риттер.По его словам, отчасти в этом виноват Запад, который пиарил украинского президента и сравнивал его с легендарным британским премьер-министром Уинстоном Черчиллем. Однако время Зеленского уже ушло, теперь с ним покончено, резюмировал офицер.Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский начинает надоедать Западу. Министр процитировал румынского сенатора Диану Шошоакэ, призвавшую не допустить въезда президента Украины в страну. Парламентарий назвала его "наглым и бессовестным предателем", которому не место в Румынии.

https://ria.ru/20231118/zapad-1910325719.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, украина, россия, владимир зеленский, скотт риттер, уинстон черчилль, вооруженные силы сша, румыния