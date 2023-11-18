https://ria.ru/20231118/zelenskiy-1910243324.html

"Он волнуется": в США раскрыли, что скоро произойдет с Зеленским

"Он волнуется": в США раскрыли, что скоро произойдет с Зеленским - РИА Новости, 18.11.2023

"Он волнуется": в США раскрыли, что скоро произойдет с Зеленским

Для президента Украины Владимира Зеленского не имеет значения, кто станет следующим хозяином Белого дома, поскольку к этому моменту он уже потеряет свой пост, а РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T10:10

2023-11-18T10:10

2023-11-18T15:28

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россия

киев

владимир зеленский

валерий залужный

скотт риттер

вооруженные силы сша

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Для президента Украины Владимира Зеленского не имеет значения, кто станет следующим хозяином Белого дома, поскольку к этому моменту он уже потеряет свой пост, а конфликт с Россией будет завершен, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol."Если (Дональд. — Прим. ред.) Трамп выиграет выборы в следующем ноябре, <…> он все равно не будет президентом до момента инаугурации в январе 2025 года. Уверяю вас, что к этому моменту Зеленский уже не будет президентом Украины, я уверяю вас, что в это время уже не будет конфликта, я уверен, что об этом уже не будут говорить. <…> Все будут говорить о победе России над Украиной и денацификации страны", — поделился он своим мнением.Риттер подчеркнул, что Зеленский осознает потерю мирового внимания к своей персоне, поэтому он отчаянно пытается его вернуть. Однако, по мнению эксперта, у украинского лидера сейчас множество проблем внутри страны, на решении которых ему необходимо сосредоточиться."Сейчас растет раскол между гражданским и военным руководством, (главкому ВСУ Валерию. — Прим. ред.) Залужному не нравятся действия Зеленского, Зеленскому — действия Залужного. Ведутся разговоры о кадровых чистках, устранении Залужного. Есть слухи о потенциальном перевороте с участием Залужного. Думаю, у Зеленского есть много поводов для волнения", — подытожил бывший военный.В начале ноября главком ВСУ Валерий Залужный заявил в интервью The Economist, что ВСУ зашли в тупик и, "скорее всего, глубокого и красивого прорыва не будет". Он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидали на Западе согласно натовским учебникам. Позже Владимир Зеленский не согласился со словами военного.В Кремле на это ответили, что чем раньше Киев поймет, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.

https://ria.ru/20231117/maydan-1910050835.html

https://ria.ru/20231118/territorii-1910237440.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, валерий залужный, скотт риттер, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины