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"Такова жизнь": Зеленский заявил о возможном отступлении - РИА Новости, 18.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:36 18.11.2023 (обновлено: 12:30 18.11.2023)
https://ria.ru/20231118/zelenskiy-1910213694.html
"Такова жизнь": Зеленский заявил о возможном отступлении
"Такова жизнь": Зеленский заявил о возможном отступлении - РИА Новости, 18.11.2023
"Такова жизнь": Зеленский заявил о возможном отступлении
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что недостаток снарядов, вызванный смещением внимания мирового сообщества на конфликт между Израилем и ХАМАС,... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T01:36
2023-11-18T12:30
специальная военная операция на украине
в мире
сша
израиль
владимир зеленский
джо байден
вооруженные силы украины
хамас
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что недостаток снарядов, вызванный смещением внимания мирового сообщества на конфликт между Израилем и ХАМАС, может привести к отступлению ВСУ, пишет Bloomberg."Фокус смещается из-за Ближнего Востока и других причин. Без поддержки мы отступим", — приводит агентство его слова.Как отметил президент Украины, Киев остро нуждается в 155-миллиметровых снарядах, поставки которых сильно замедлились, что "подрывает военные усилия" ВСУ.&quot;Наши поставки сократились &lt;…&gt;. Это жизнь — и это нормально, поскольку все борются за выживание&quot;, — пожаловался Зеленский.Как сообщало ранее агентство Bloomberg, США нарастили объемы поставок военной помощи Израилю, включая 155-миллиметровые снаряды, на фоне призывов Вашингтона избегать жертв среди мирного населения в секторе Газа.В пятницу президент США Джо Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, который обеспечит работу правительства до января-февраля. Временная мера стала компромиссной — подписанный Байденом закон не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Украине и Израилю 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.
https://ria.ru/20231118/ukraina-1910214238.html
https://ria.ru/20231118/putin-1910221979.html
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в мире, сша, израиль, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины, хамас
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Израиль, Владимир Зеленский, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, ХАМАС
"Такова жизнь": Зеленский заявил о возможном отступлении

Bloomberg: Зеленский заявил о возможном отступлении из-за недостатка снарядов

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что недостаток снарядов, вызванный смещением внимания мирового сообщества на конфликт между Израилем и ХАМАС, может привести к отступлению ВСУ, пишет Bloomberg.
"Фокус смещается из-за Ближнего Востока и других причин. Без поддержки мы отступим", — приводит агентство его слова.
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Как отметил президент Украины, Киев остро нуждается в 155-миллиметровых снарядах, поставки которых сильно замедлились, что "подрывает военные усилия" ВСУ.
«

"Наши поставки сократились <…>. Это жизнь — и это нормально, поскольку все борются за выживание", — пожаловался Зеленский.

Как сообщало ранее агентство Bloomberg, США нарастили объемы поставок военной помощи Израилю, включая 155-миллиметровые снаряды, на фоне призывов Вашингтона избегать жертв среди мирного населения в секторе Газа.
В пятницу президент США Джо Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, который обеспечит работу правительства до января-февраля. Временная мера стала компромиссной — подписанный Байденом закон не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Украине и Израилю 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАИзраильВладимир ЗеленскийДжо БайденВооруженные силы УкраиныХАМАС
 
 
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