https://ria.ru/20231118/zelenskiy-1910213694.html

"Такова жизнь": Зеленский заявил о возможном отступлении

"Такова жизнь": Зеленский заявил о возможном отступлении - РИА Новости, 18.11.2023

"Такова жизнь": Зеленский заявил о возможном отступлении

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что недостаток снарядов, вызванный смещением внимания мирового сообщества на конфликт между Израилем и ХАМАС,... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T01:36

2023-11-18T01:36

2023-11-18T12:30

специальная военная операция на украине

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джо байден

вооруженные силы украины

хамас

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский признал, что недостаток снарядов, вызванный смещением внимания мирового сообщества на конфликт между Израилем и ХАМАС, может привести к отступлению ВСУ, пишет Bloomberg."Фокус смещается из-за Ближнего Востока и других причин. Без поддержки мы отступим", — приводит агентство его слова.Как отметил президент Украины, Киев остро нуждается в 155-миллиметровых снарядах, поставки которых сильно замедлились, что "подрывает военные усилия" ВСУ."Наши поставки сократились <…>. Это жизнь — и это нормально, поскольку все борются за выживание", — пожаловался Зеленский.Как сообщало ранее агентство Bloomberg, США нарастили объемы поставок военной помощи Израилю, включая 155-миллиметровые снаряды, на фоне призывов Вашингтона избегать жертв среди мирного населения в секторе Газа.В пятницу президент США Джо Байден подписал закон о двухэтапном временном финансировании, который обеспечит работу правительства до января-февраля. Временная мера стала компромиссной — подписанный Байденом закон не предусматривает выделения запрошенных администрацией на помощь Украине и Израилю 106 миллиардов долларов, на которых настаивают демократы, но и не содержит бюджетных сокращений, которых добиваются республиканцы.

https://ria.ru/20231118/ukraina-1910214238.html

https://ria.ru/20231118/putin-1910221979.html

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в мире, сша, израиль, владимир зеленский, джо байден, вооруженные силы украины, хамас