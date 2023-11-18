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"Не понимают, что делать". В Киеве заявили о шоке Запада из-за хода России - РИА Новости, 19.11.2023
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21:05 18.11.2023 (обновлено: 06:05 19.11.2023)
https://ria.ru/20231118/zapad-1910325719.html
"Не понимают, что делать". В Киеве заявили о шоке Запада из-за хода России
"Не понимают, что делать". В Киеве заявили о шоке Запада из-за хода России - РИА Новости, 19.11.2023
"Не понимают, что делать". В Киеве заявили о шоке Запада из-за хода России
Западные союзники Украины шокированы тем, к какому результату привело контрнаступление, и не знают, как действовать дальше, заявил киевский военный эксперт,... РИА Новости, 19.11.2023
2023-11-18T21:05
2023-11-19T06:05
политика
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украина
олег стариков
владимир путин
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Западные союзники Украины шокированы тем, к какому результату привело контрнаступление, и не знают, как действовать дальше, заявил киевский военный эксперт, бывший полковник СБУ Олег Стариков в интервью Politeka Online.По словам аналитика, украинские политики совершили серьезную ошибку, распространяя нарратив о том, что ВСУ сумеют захватить российские территории и дойти до Крыма."Теперь они не знают, как выйти из этого положения. Запад в шоке. Он не знает, что делать. Вы видите, что они сейчас делают? Они думают, давать деньги или не давать, финансировать Украину дальше или нет", — отметил Стариков.Офицер также напомнил, что для ВСУ на фронте складывается непростая ситуация: Россия наращивает военно-промышленное производство и усиливает давление на украинскую армию в зоне СВО.ВСУ пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.
https://ria.ru/20231118/ukraina-1910311152.html
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политика, россия, украина, олег стариков, владимир путин, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, нато
Политика, Россия, Украина, Олег Стариков, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины, НАТО
"Не понимают, что делать". В Киеве заявили о шоке Запада из-за хода России

Экс-полковник СБУ: Запад шокирован и не понимает, что делать дальше на Украине

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Западные союзники Украины шокированы тем, к какому результату привело контрнаступление, и не знают, как действовать дальше, заявил киевский военный эксперт, бывший полковник СБУ Олег Стариков в интервью Politeka Online.
По словам аналитика, украинские политики совершили серьезную ошибку, распространяя нарратив о том, что ВСУ сумеют захватить российские территории и дойти до Крыма.
«
"Теперь они не знают, как выйти из этого положения. Запад в шоке. Он не знает, что делать. Вы видите, что они сейчас делают? Они думают, давать деньги или не давать, финансировать Украину дальше или нет", — отметил Стариков.
Офицер также напомнил, что для ВСУ на фронте складывается непростая ситуация: Россия наращивает военно-промышленное производство и усиливает давление на украинскую армию в зоне СВО.
ВСУ пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
"Придет конец". Зеленского предупредили о шокирующем ударе по Киеву
Вчера, 19:07
 
ПолитикаРоссияУкраинаОлег СтариковВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности УкраиныНАТО
 
 
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