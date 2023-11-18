https://ria.ru/20231118/zapad-1910325719.html

"Не понимают, что делать". В Киеве заявили о шоке Запада из-за хода России

"Не понимают, что делать". В Киеве заявили о шоке Запада из-за хода России - РИА Новости, 19.11.2023

"Не понимают, что делать". В Киеве заявили о шоке Запада из-за хода России

Западные союзники Украины шокированы тем, к какому результату привело контрнаступление, и не знают, как действовать дальше, заявил киевский военный эксперт,... РИА Новости, 19.11.2023

2023-11-18T21:05

2023-11-18T21:05

2023-11-19T06:05

политика

россия

украина

олег стариков

владимир путин

вооруженные силы украины

служба безопасности украины

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_0:46:3477:2002_1920x0_80_0_0_72cf9b60c00e1dc5c6125b3ad91e79ca.jpg

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Западные союзники Украины шокированы тем, к какому результату привело контрнаступление, и не знают, как действовать дальше, заявил киевский военный эксперт, бывший полковник СБУ Олег Стариков в интервью Politeka Online.По словам аналитика, украинские политики совершили серьезную ошибку, распространяя нарратив о том, что ВСУ сумеют захватить российские территории и дойти до Крыма."Теперь они не знают, как выйти из этого положения. Запад в шоке. Он не знает, что делать. Вы видите, что они сейчас делают? Они думают, давать деньги или не давать, финансировать Украину дальше или нет", — отметил Стариков.Офицер также напомнил, что для ВСУ на фронте складывается непростая ситуация: Россия наращивает военно-промышленное производство и усиливает давление на украинскую армию в зоне СВО.ВСУ пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.

https://ria.ru/20231118/ukraina-1910311152.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, украина, олег стариков, владимир путин, вооруженные силы украины, служба безопасности украины, нато