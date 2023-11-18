https://ria.ru/20231118/walt_disney-1910222133.html

СМИ: Walt Disney остановила размещение рекламы в X из-за высказываний Маска

СМИ: Walt Disney остановила размещение рекламы в X из-за высказываний Маска - РИА Новости, 18.11.2023

СМИ: Walt Disney остановила размещение рекламы в X из-за высказываний Маска

Компания Walt Disney вслед за IBM и Apple приостанавливает размещение рекламы в социальной сети X на фоне высказываний ее владельца Илона Маска о евреях,... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T03:59

2023-11-18T03:59

2023-11-18T05:22

илон маск

ibm

apple

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/19/1751764823_0:332:2620:1806_1920x0_80_0_0_d97b69c0d1e66c46c02855da047c1361.jpg

ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Компания Walt Disney вслед за IBM и Apple приостанавливает размещение рекламы в социальной сети X на фоне высказываний ее владельца Илона Маска о евреях, сообщает в пятницу издание Hollywood Reporter.Ранее Маск подвергся критике за то, что прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети, который написал, что еврейские сообщества продвигают в отношении "белых людей" такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Миллиардер выразил согласие с данным утверждением.Также Маск заявлял, что любой из пользователей принадлежащей ему соцсети X, который будет публично выступать в поддержку геноцида какой-либо из этнических групп, подвергнется блокировке.Как следует из публикации, Disney и Apple входят в число крупнейших рекламодателей соцсети Маска, и их отказ от сотрудничества вызывает "особую обеспокоенность" у руководства X. Официального заявления о приостановки размещения рекламы от Disney пока не последовало.Ранее транснациональная технологическая корпорация IBM заявила о приостановке своей рекламы в соцсети X. Это произошло после того, как объявления компании якобы отобразились рядом с пронацистскими постами.

https://ria.ru/20231118/mask-1910218923.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

илон маск, ibm, apple, в мире