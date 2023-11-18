https://ria.ru/20231118/walt_disney-1910222133.html
СМИ: Walt Disney остановила размещение рекламы в X из-за высказываний Маска
СМИ: Walt Disney остановила размещение рекламы в X из-за высказываний Маска - РИА Новости, 18.11.2023
СМИ: Walt Disney остановила размещение рекламы в X из-за высказываний Маска
Компания Walt Disney вслед за IBM и Apple приостанавливает размещение рекламы в социальной сети X на фоне высказываний ее владельца Илона Маска о евреях,... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T03:59
2023-11-18T03:59
2023-11-18T05:22
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ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости. Компания Walt Disney вслед за IBM и Apple приостанавливает размещение рекламы в социальной сети X на фоне высказываний ее владельца Илона Маска о евреях, сообщает в пятницу издание Hollywood Reporter.Ранее Маск подвергся критике за то, что прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети, который написал, что еврейские сообщества продвигают в отношении "белых людей" такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Миллиардер выразил согласие с данным утверждением.Также Маск заявлял, что любой из пользователей принадлежащей ему соцсети X, который будет публично выступать в поддержку геноцида какой-либо из этнических групп, подвергнется блокировке.Как следует из публикации, Disney и Apple входят в число крупнейших рекламодателей соцсети Маска, и их отказ от сотрудничества вызывает "особую обеспокоенность" у руководства X. Официального заявления о приостановки размещения рекламы от Disney пока не последовало.Ранее транснациональная технологическая корпорация IBM заявила о приостановке своей рекламы в соцсети X. Это произошло после того, как объявления компании якобы отобразились рядом с пронацистскими постами.
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илон маск, ibm, apple, в мире
Илон Маск, IBM, Apple, В мире
СМИ: Walt Disney остановила размещение рекламы в X из-за высказываний Маска
HR: Disney вслед за IBM и Apple перестал размещать рекламу в X из-за слов Маска
ВАШИНГТОН, 18 ноя - РИА Новости.
Компания Walt Disney вслед за IBM и Apple приостанавливает размещение рекламы в социальной сети X на фоне высказываний ее владельца Илона Маска о евреях, сообщает в пятницу издание Hollywood Reporter
.
Ранее Маск подвергся критике за то, что прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети, который написал, что еврейские сообщества продвигают в отношении "белых людей" такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Миллиардер выразил согласие с данным утверждением.
Также Маск заявлял, что любой из пользователей принадлежащей ему соцсети X, который будет публично выступать в поддержку геноцида какой-либо из этнических групп, подвергнется блокировке.
Как следует из публикации, Disney и Apple входят в число крупнейших рекламодателей соцсети Маска, и их отказ от сотрудничества вызывает "особую обеспокоенность" у руководства X. Официального заявления о приостановки размещения рекламы от Disney пока не последовало.
Ранее транснациональная технологическая корпорация IBM заявила о приостановке своей рекламы в соцсети X. Это произошло после того, как объявления компании якобы отобразились рядом с пронацистскими постами.
Маск пригрозил блокировать любого, кто будет пропагандировать в Х геноцид