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Жильцы дома в Астрахани, где произошло ЧП, начали получать выплаты
Жильцы дома в Астрахани, где произошло ЧП, начали получать выплаты - РИА Новости, 18.11.2023
Жильцы дома в Астрахани, где произошло ЧП, начали получать выплаты
Жильцы частично обрушившегося дома в Астрахани начали получать выплаты, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на странице в Telegram. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T14:48
2023-11-18T14:48
2023-11-18T14:59
происшествия
астрахань
обрушение дома в астрахани
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя - РИА Новости. Жильцы частично обрушившегося дома в Астрахани начали получать выплаты, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на странице в Telegram.В субботу он провел встречу с жильцами дома."Сегодня начали производить положенные выплаты", - написал он, не уточнив их размеры. Представитель администрации губернатора сообщил РИА Новости, что выплаты будут производиться всем жильцам дома, в зависимости от ущерба.Губернатор отметил, что в доме было 80 квартир, проживало более 200 человек. "Всем мы уже предложили жилье в маневренном фонде. Для спокойствия собственников уточнил, что маневренный фонд – временная мера и это не значит, что тем, кто согласится, не будут предоставлены компенсации", - написал он.Экспертами будет проведена оценка стоимости жилья и утраченного имущества для определения выкупной стоимости. После чего люди смогут выбрать один из двух вариантов: получить либо новую квартиру, либо же денежную компенсацию за утраченное жилье.Вечером 16 ноября в Астрахани произошло обрушение двух подъездов жилого пятиэтажного дома. Один человек погиб. По предварительным данным следствия, обрушение произошло при строительно-ремонтных работах в одной из квартир, в результате которых были повреждены несущие конструкции. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и об уничтожении имущества.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, астрахань, обрушение дома в астрахани
Происшествия, Астрахань, Обрушение дома в Астрахани
Жильцы дома в Астрахани, где произошло ЧП, начали получать выплаты
Жильцы дома в Астрахани, где обрушились два подъезда, начали получать выплаты
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя - РИА Новости.
Жильцы частично обрушившегося дома в Астрахани начали получать выплаты, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на странице в Telegram
.
В субботу он провел встречу с жильцами дома.
"Сегодня начали производить положенные выплаты", - написал он, не уточнив их размеры. Представитель администрации губернатора сообщил РИА Новости, что выплаты будут производиться всем жильцам дома, в зависимости от ущерба.
Губернатор отметил, что в доме было 80 квартир, проживало более 200 человек. "Всем мы уже предложили жилье в маневренном фонде. Для спокойствия собственников уточнил, что маневренный фонд – временная мера и это не значит, что тем, кто согласится, не будут предоставлены компенсации", - написал он.
Утратившим документы при ЧП в Астрахани окажут помощь вне очереди
Экспертами будет проведена оценка стоимости жилья и утраченного имущества для определения выкупной стоимости. После чего люди смогут выбрать один из двух вариантов: получить либо новую квартиру, либо же денежную компенсацию за утраченное жилье.
Вечером 16 ноября в Астрахани
произошло обрушение двух подъездов жилого пятиэтажного дома. Один человек погиб. По предварительным данным следствия, обрушение произошло при строительно-ремонтных работах в одной из квартир, в результате которых были повреждены несущие конструкции. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и об уничтожении имущества.
Пожарных и спасателей, эвакуировавших людей из дома в Астрахани, наградят