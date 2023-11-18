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Жильцы дома в Астрахани, где произошло ЧП, начали получать выплаты - РИА Новости, 18.11.2023
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14:48 18.11.2023 (обновлено: 14:59 18.11.2023)
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Жильцы дома в Астрахани, где произошло ЧП, начали получать выплаты
Жильцы дома в Астрахани, где произошло ЧП, начали получать выплаты - РИА Новости, 18.11.2023
Жильцы дома в Астрахани, где произошло ЧП, начали получать выплаты
Жильцы частично обрушившегося дома в Астрахани начали получать выплаты, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на странице в Telegram. РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T14:48
2023-11-18T14:59
происшествия
астрахань
обрушение дома в астрахани
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя - РИА Новости. Жильцы частично обрушившегося дома в Астрахани начали получать выплаты, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на странице в Telegram.В субботу он провел встречу с жильцами дома."Сегодня начали производить положенные выплаты", - написал он, не уточнив их размеры. Представитель администрации губернатора сообщил РИА Новости, что выплаты будут производиться всем жильцам дома, в зависимости от ущерба.Губернатор отметил, что в доме было 80 квартир, проживало более 200 человек. "Всем мы уже предложили жилье в маневренном фонде. Для спокойствия собственников уточнил, что маневренный фонд – временная мера и это не значит, что тем, кто согласится, не будут предоставлены компенсации", - написал он.Экспертами будет проведена оценка стоимости жилья и утраченного имущества для определения выкупной стоимости. После чего люди смогут выбрать один из двух вариантов: получить либо новую квартиру, либо же денежную компенсацию за утраченное жилье.Вечером 16 ноября в Астрахани произошло обрушение двух подъездов жилого пятиэтажного дома. Один человек погиб. По предварительным данным следствия, обрушение произошло при строительно-ремонтных работах в одной из квартир, в результате которых были повреждены несущие конструкции. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и об уничтожении имущества.
https://ria.ru/20231116/pomosch-1909966988.html
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происшествия, астрахань, обрушение дома в астрахани
Происшествия, Астрахань, Обрушение дома в Астрахани
Жильцы дома в Астрахани, где произошло ЧП, начали получать выплаты

Жильцы дома в Астрахани, где обрушились два подъезда, начали получать выплаты

© РИА Новости / Павел Гирин | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани
Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© РИА Новости / Павел Гирин
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Сотрудники МЧС РФ разбирают завалы на месте обрушения подъездов многоквартирного жилого дома в Астрахани
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 ноя - РИА Новости. Жильцы частично обрушившегося дома в Астрахани начали получать выплаты, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на странице в Telegram.
В субботу он провел встречу с жильцами дома.
"Сегодня начали производить положенные выплаты", - написал он, не уточнив их размеры. Представитель администрации губернатора сообщил РИА Новости, что выплаты будут производиться всем жильцам дома, в зависимости от ущерба.
Губернатор отметил, что в доме было 80 квартир, проживало более 200 человек. "Всем мы уже предложили жилье в маневренном фонде. Для спокойствия собственников уточнил, что маневренный фонд – временная мера и это не значит, что тем, кто согласится, не будут предоставлены компенсации", - написал он.
Разбор завалов обрушенного дома в Астрахани - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
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Экспертами будет проведена оценка стоимости жилья и утраченного имущества для определения выкупной стоимости. После чего люди смогут выбрать один из двух вариантов: получить либо новую квартиру, либо же денежную компенсацию за утраченное жилье.
Вечером 16 ноября в Астрахани произошло обрушение двух подъездов жилого пятиэтажного дома. Один человек погиб. По предварительным данным следствия, обрушение произошло при строительно-ремонтных работах в одной из квартир, в результате которых были повреждены несущие конструкции. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и об уничтожении имущества.
На месте обрушения части дома в Астрахани - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
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