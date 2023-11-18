https://ria.ru/20231118/vsu-1910284065.html

"Об этом предупреждали". В США раскрыли, что готовят ВСУ у Днепра

"Об этом предупреждали". В США раскрыли, что готовят ВСУ у Днепра - РИА Новости, 18.11.2023

"Об этом предупреждали". В США раскрыли, что готовят ВСУ у Днепра

Украинская армия будет вынуждена отступать на многих направлениях фронта из-за отсутствия живой силы и западного оружия, заявил бывший разведчик ВС США Скотт... РИА Новости, 18.11.2023

2023-11-18T15:46

2023-11-18T15:46

2023-11-18T15:46

политика

владимир путин

вооруженные силы украины

вооруженные силы сша

нато

россия

киев

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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украинская армия будет вынуждена отступать на многих направлениях фронта из-за отсутствия живой силы и западного оружия, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."ВСУ придется отступать из-под Купянска. Факт состоит в том, что, как только украинцы начнут покидать позиции и отходить, им не хватит подразделений, чтобы закрыть образовавшиеся во время этого маневра бреши. Через пустоты начнут прорываться российские войска, которые обратят ВСУ в бегство", — заявил эксперт.По его мнению, единственный для Киева способ не потерять армию — это спрятаться за Днепром, отдав всю Левобережную Украину под контроль России. Риттер отметил, что дисбаланс сил в зоне специальной операции нарастает с каждым днем: в то время как Киев несет потери и отступает, Москва только укрепляет свои позиции и наращивает возможности.Офицер также напомнил, что неоднократно предупреждал о неизбежности отхода ВСУ за Днепр.Украинские войска пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.

https://ria.ru/20231117/vsu-1910186727.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато, россия, киев