Рейтинг@Mail.ru
"Об этом предупреждали". В США раскрыли, что готовят ВСУ у Днепра - РИА Новости, 18.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:46 18.11.2023
https://ria.ru/20231118/vsu-1910284065.html
"Об этом предупреждали". В США раскрыли, что готовят ВСУ у Днепра
"Об этом предупреждали". В США раскрыли, что готовят ВСУ у Днепра - РИА Новости, 18.11.2023
"Об этом предупреждали". В США раскрыли, что готовят ВСУ у Днепра
Украинская армия будет вынуждена отступать на многих направлениях фронта из-за отсутствия живой силы и западного оружия, заявил бывший разведчик ВС США Скотт... РИА Новости, 18.11.2023
2023-11-18T15:46
2023-11-18T15:46
политика
владимир путин
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
нато
россия
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_949ed08bf0e3a98394f8e12307c4b2d0.jpg
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украинская армия будет вынуждена отступать на многих направлениях фронта из-за отсутствия живой силы и западного оружия, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."ВСУ придется отступать из-под Купянска. Факт состоит в том, что, как только украинцы начнут покидать позиции и отходить, им не хватит подразделений, чтобы закрыть образовавшиеся во время этого маневра бреши. Через пустоты начнут прорываться российские войска, которые обратят ВСУ в бегство", — заявил эксперт.По его мнению, единственный для Киева способ не потерять армию — это спрятаться за Днепром, отдав всю Левобережную Украину под контроль России. Риттер отметил, что дисбаланс сил в зоне специальной операции нарастает с каждым днем: в то время как Киев несет потери и отступает, Москва только укрепляет свои позиции и наращивает возможности.Офицер также напомнил, что неоднократно предупреждал о неизбежности отхода ВСУ за Днепр.Украинские войска пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.
https://ria.ru/20231117/vsu-1910186727.html
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Игорь Тоноян
Игорь Тоноян
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_1bf80d5ea84d17cbc901d8852d64b5cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато, россия, киев
Политика, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, НАТО, Россия, Киев
"Об этом предупреждали". В США раскрыли, что готовят ВСУ у Днепра

Экс-разведчик Риттер: ВСУ начнут отступать под Харьковом из-за нехватки сил

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украинская армия будет вынуждена отступать на многих направлениях фронта из-за отсутствия живой силы и западного оружия, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«
"ВСУ придется отступать из-под Купянска. Факт состоит в том, что, как только украинцы начнут покидать позиции и отходить, им не хватит подразделений, чтобы закрыть образовавшиеся во время этого маневра бреши. Через пустоты начнут прорываться российские войска, которые обратят ВСУ в бегство", — заявил эксперт.
По его мнению, единственный для Киева способ не потерять армию — это спрятаться за Днепром, отдав всю Левобережную Украину под контроль России. Риттер отметил, что дисбаланс сил в зоне специальной операции нарастает с каждым днем: в то время как Киев несет потери и отступает, Москва только укрепляет свои позиции и наращивает возможности.
Офицер также напомнил, что неоднократно предупреждал о неизбежности отхода ВСУ за Днепр.
Украинские войска пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
"Наносить удары". В США дали ВСУ совет, как действовать после перемирия
Вчера, 20:19
 
ПолитикаВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАНАТОРоссияКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала