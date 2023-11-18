"Об этом предупреждали". В США раскрыли, что готовят ВСУ у Днепра
Экс-разведчик Риттер: ВСУ начнут отступать под Харьковом из-за нехватки сил
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Украинская армия будет вынуждена отступать на многих направлениях фронта из-за отсутствия живой силы и западного оружия, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
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"ВСУ придется отступать из-под Купянска. Факт состоит в том, что, как только украинцы начнут покидать позиции и отходить, им не хватит подразделений, чтобы закрыть образовавшиеся во время этого маневра бреши. Через пустоты начнут прорываться российские войска, которые обратят ВСУ в бегство", — заявил эксперт.
По его мнению, единственный для Киева способ не потерять армию — это спрятаться за Днепром, отдав всю Левобережную Украину под контроль России. Риттер отметил, что дисбаланс сил в зоне специальной операции нарастает с каждым днем: в то время как Киев несет потери и отступает, Москва только укрепляет свои позиции и наращивает возможности.
Офицер также напомнил, что неоднократно предупреждал о неизбежности отхода ВСУ за Днепр.
Украинские войска пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Он также подчеркнул, что украинское контрнаступление фактически провалилось.